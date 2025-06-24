Opet’in 25 yıllık toplumsal yatırımı 20 milyon kişiye ulaştı

Bundan 25 yıl önce Türkiye’deki petrol istasyonlarına “Temiz Tuvalet” anlayışı getirerek, sektörde fark yaratan Opet, hijyen, kadın istihdamı, eğitim ve kırsal kalkınma alanlarına yayılan projeleriyle Türkiye’de dört kişiden birine ulaşmış durumda. Bugüne kadar yaklaşık 20 milyon kişinin direkt projelerinde yer aldığını söyleyen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, projelerin temelinde “bilinçli insan, bilinçli toplum” hedefinin yer aldığını belirtiyor. “Türkiye’de her dört kişiden birine ulaştık” diyen Öztürk , “Değişim insanda başlar; biz bu anlayışla toplumsal dönüşüme katkı sunmayı sürdürüyoruz.”

Öztürk, “2000 yılında başlattığımız Temiz Tuvalet Kampanyası, yalnızca enerji sektöründe değil, Türkiye genelinde hijyen bilincinin gelişmesine katkı sağladı. 78 ilde yürüttüğümüz saha çalışmalarıyla 12 milyonu aşkın kişiye ulaştık; bu süreçte 6,5 milyon kilometreden fazla yol katedildi. Bugün bu proje, hem kapsam hem de içerik bakımından kendini güncelleyerek farklı hedef kitlelere hitap eden bir sosyal dönüşüm modeline dönüşmüş durumda,” değerlendirmesinde bulunuyor. Öyle ki TSE yeni tuvalet standartlarını belirlerken, Nurten Öztürk’e danışmış, Öztürk bunu “Aslında Opet standartları tüm Türkiye’ye mal oldu” diye vurguluyor.

60 köy okulunun tuvaletlerini yapıyor

Kampanyanın, kamu iş birliğiyle eğitime taşındığını ifade eden Öztürk, “2003’te İstanbul’daki devlet okullarında başlattığımız uygulamalar, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile hayata geçirilen ‘Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar’ projesine evrildi. Bu proje kapsamında çocukların temizlik ve hijyen konusunda bilinçlenmeleri hedefleniyor. 2025-2026 eğitim döneminde 60 köy okulunun tuvaletleri OPET standartlarında yenilenecek” açıklamasını yapıyor.

İşimiz Temiz Projesi 360 bin kişiye ulaştı

Nurten Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı’yken temiz tuvalet kampanyasını şirketlere de yaymış. “İşimiz Temiz projesi, hijyen bilincini iş dünyasıyla buluşturdu. Bugüne kadar 360 bin kişiye ulaşan bu projeyle özellikle kadınların mesleki yaşamda daha aktif rol almasını amaçladık. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile konuştuk. İşletmelere eğitim verdik. Şimdi bunun için 360 bin iş yerinde sertifikamız var. Hijyen eğitimi çığ gibi büyüdü. Biz tuvaletlerimizi temizleyen arkadaşlarımıza ‘koruyucu hekim’ diyoruz. Çünkü bir hastalığı yayılmadan imha ediyorlar. Toplum sağlığı için çok önemli bir iş bu halk eğitim merkezlerinde oluşturulan çocuk oyun odaları sayesinde kadınların eğitime erişimini kolaylaştırdık.”

Kampanyaya harcanan kaynak 150 milyon doları aştı

Hac’ca gidenlerin de kendilerinden oralardaki tuvaletlerle ilgili de çalışma yapmalarını istediklerini anlatan Öztürk, “Gerekli girişimlerde bulunduk. Suudi Arabistan’da Mekke, Medine, Riyad ve Cidde’de, ayrıca Makedonya Üsküp’teki okullarda binlerce kişiye tuvalet temizliğinin önemi ve hijyen eğitimleri verdik. Temiz Tuvalet Kampanyası için OPET’in bugüne kadar ayırdığı kaynak 150 milyon doları aştı” şeklinde konuşuyor.

Kültürel kalkınma ve trafik güvenliği gibi alanlarda da sosyal etki yaratan projelere imza attıklarını ifade eden Öztürk, “Trafik Dedektifl eri projesiyle 15 milyondan fazla çocuğa ulaştık. Tarihe Saygı projemizle kültürel mirası koruma ve bölgesel turizme katkı hedefiyle yerel kalkınma alanında faaliyet gösteriyoruz” açıklamalarını yapıyor.

Petrol istasyonlarında kadın çalışan sayısı 4 bini aştı

Kadın istihdamına yönelik yürütülen Kadın Gücü projesine de değinen Öztürk, “Enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla 2018 yılında başlattığımız bu projeyle kadın çalışan oranı yüzde 8’den yüzde 23,6’ya çıktı. OPET ve Sunpet istasyonlarında çalışan kadın sayısı 4 bini aştı. Bu sonuç, sektörde dönüşüm y arattığımızın göstergesidir” diyor.