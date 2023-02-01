Orada 5.5 trilyon dolarlık hasıla var, ticaretimizi 50 milyar dolara çıkaralım

TÜRKİYE-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’dan mesaj geldi:

- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Amerika Bölgesi olarak Latin Amerika ile olan ticaret hacmimizi 15 milyar dolardan 50 milyar dolara taşımak hedefiyle BCG (Boston Consulting Group) ile bir rapor üzerinde çalışıyoruz.

Yalçındağ, mesajına bir davet ekledi:

- Ayrıca bu yıl “Antalya Diplomasi Forumu”nda ilgili ülkelerin bakanlarının ve iş insanlarının katılımıyla bir Latin Amerika Zirvesi gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle büyükelçilerin ve iş insanlarının katılımıyla bir resepsiyon düzenliyoruz.

Arzuhan Doğan Yalçındağ-Mehmet Ali Yalçındağ ev sahipliğindeki resepsiyona Brezilya Büyükelçisi Carlos Ricardo Martins Ceglia, Dominik Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Ekvador Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas,Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, Panama Büyükelçisi Mariela del Carmen Sagel Rosas, Şili Büyükelçisi Rodrigo Enrique Arcos Castro, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus katıldı.

Resepsiyonda Türkiye-Arjantin İş Konseyi Başkanı Abdülcelil Kılıç, Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı Cengiz Deveci, Türkiye-Küba İş Konseyi Başkanı Leyla İlhan Pamukçu, Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanı Mustafa Necati Işık, Türkiye-Paraguay İş Konseyi Başkanı Ahmet Adnan Baduk, Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı Gökhan Özyurt, Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı Ahmet Bilge Anbarlılar, DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Merih Kepez Örnek, DEİK Amerika Bölge Direktörü Ecem Mahmutoğlu hazır bulundu.

Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2002 yılında 1 milyar dolar düzeyinde olduğunu anımsattı:

- Latin Amerika ülkeleriyle ticaret hacmimiz bugün 15 milyar dolar düzeyinde. Yaklaşık 5.5 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip olan bölge ile bu güncel durumun, potansiyelinin çok altında olduğuna inanıyorum.

Latin Amerika ülkeleriyle ticaret hacmini inandıkları seviyeye taşıyabilmek adına 50 milyar dolarlık hedef koyduklarını belirtti:

- Türkiye’nin bölgede sahip olduğu olumlu algı, kültürel bir takım yakınlıklarımız, tüketim alışkanlıklarımızın benzerliği, Türk dizi ve filmlerinin bölgedeki popülerliği dahil bu hedefin gerçekleşme ihtimalinin son derece yüksek olduğunun göstergesidir.

Latin Amerika stratejisi için Boston Consulting Group (BCG) ile bir çalışma yapmayı planladıklarını kaydetti:

- Bu çalışmanın ortaya koyacağı strateji çerçevesinde Latin Amerika’nın dört bir yanındaki muhataplarımızla 50 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirmek için gereken her adımı atacağız, karşılıklı yatırımları da teşvik edeceğiz.

Antalya’da gerçekleşecek “Diplomasi Forumu”nda “Latin Amerika Zirvesi” düzenleyeceklerini bildirdi:

- Dikkati ne kadar Latin Amerika’ya çekersek, iş insanlarımızın Afrika’nın dört bir yanında gösterdiği cesareti burada da göstereceklerine inancımız tam.

Türk dizi-filmlerinin Latin Amerika ülkelerinde gördüğü ilgiye işaret etti:

- Bu vesileyle bölgede popüler oyuncularımızın da etkinliklerimize katılımını temin ederek olumlu gündemlere odaklanmak istiyoruz.

Latin Amerika ülkelerinden Kolombiya ve Panama’ya ilk kez Temmuz 2015’te İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ev-Mutfak Eşyaları Sanayicileri, İhracatçıları Derneği ile gitmiştim. Bölgeye ihracat amaçlı ilk turlardan biriydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2018 yılında Arjantin’e gittiğimizde bazı iş insanları, Latin Amerika ülkeleriyle iş yapma konusuna şöyle yaklaşıyordu:

- Burası bizim için çok uzak bir bölge. İş yapmak üzere gelip gitmek çok zor.

Türkiye-ABD İş Konseyi’nin Latin Amerika açılımı, iş dünyasının bölgeye bakışını daha da değiştirdiğini gösteriyor.

Son yıllardaki gelişmeler, Latin Amerika ülkeleriyle ticaret hacmimizin 10 yılda 50 milyar dolara çıkarılması hedefinin çok da zorlu olmadığını ortaya koyuyor…