Ordu’nun dereleri aksa yukarı aksa

Ordu; Dr. Hilmi Güler liderliğinde, yerel kalkınmayı belediyeciliğin merkezine getiriyor. Küresel düşünen, yöresel davranan ve töresel yaşayan bir kent inşası, çoğaltılabilir örnek oluşturacak

Azmedersen akar da… Bu türkü mısraı, size sürrealist gelebilir ama dere zengini Ordu’da belediyecilik alanında ezberler bozuluyor, koca kent ar-ge merkezine dönüşüyor, hemşeri kavramı güncellenip “yaşanılabilir şehir” algısı dönüştürülebiliyor. Kısaca Ordu’nun dereleri artık yukarı dahi akabiliyor.

Yerel üretimin desteklenmesi ve ticaretin geliştirilmesi için düzenlenen etkinlikteyiz. Arkadaşlarım Abdurrahman Yıldırım, Vahap Munyar ve Celal Toprak ile Başkan Dr. Hilmi Güler’in davetine icabet ettik. Yerel üreticilerin sergilerini gezdik, “Türkiye’nin Kahramanları” kente ne katacak, onu dinledik.

Yerel kabiliyetlerin harekete geçirilmesi

Dünyada 1 milyon yerleşke bulunuyor ve bunların 19 bini turizm destinasyonu… 1000 yıldan eski 100 kent, 100 yıldan eski 1000 kent var. Ordu da bunlardan biri… Ancak bir kenti sürdürülebilir kılan saçayak; 1-tarihi kültürel miras, 2-doğal kaynaklar ve 3- yerel kabiliyetlerdir. Ordu’da 3’ü de var.

En önemlisi de yerel kabiliyetlerdir. Eskiden yol, çöp, asfalt, park ile sınırlanmış anlayış, daha sonra hizmet belediyeciliğiyle çağ atlamıştı. Şimdi sosyal belediyecilikten söz ediliyor ama Ordu, bunun da ilerisinde, üreten, paylaşan, yaşatan; kısaca habitatına iyi bir hayat vaat eden noktaya evirilmiş.

2 SORU 2 CEVAP / Yerel yönetim inovasyonuna dair…

Ordu’nun farklı yaptığı nedir?

Hilmi bey, belediye binası girişindeki fuayede, kenti için geliştirilen projeleri anlatıyor. Köylere bilgisayarlı torna cihazından, fındıkkabuğunu karbona dönüştürmeye dek 100’e yakın özgün proje.

Yerel kalkınmanın başkenti olabilir mi?

Elbette… Bu; kararlı liderlik, bilimi kullanma yetisi, yerel kabiliyetleri harekete geçirme niyeti ve sürdürülebilir gayrete bağlı. Gördüğüm; Ordu’nun bu yeni belediyecilik anlayışının çoğaltılacağıdır.

not/Her kentin geleceği, eşrafının zihninde yatandır

Ordu, her yaz gelip geçtiğim bir kent. Geçmiş yıllarda “Ordu’dan geçmeyelim mi?” diye pusulanmış radarlarla ödediğim onlarca cezadan şikâyetçiydim. Son 6 yıldır “Ordu’da kalsam mı?” diyorum zira kent, bilinçli habitat, inovatif yerel yönetim ile yaşanılası hal almış. Geleceğini inşa eden kent olmuş.

İNOVATİF KENT LÜGATI

Ar-Ge belediyeciliği: Kent potansiyellerini harekete geçirip habitatı mutlu etme arayışı

Yerel Kalkınma: Belde insanına üretkenlik kazandırma politikası

Yeni nesil yerel liderlik: Küresel düşünme, yöresel davranma ve töresel yaşama vizyonu

Yaşanılabilir şehir: İnsanların doğumdan ölüme dek göçü aklına getirmeyecek refah düzeyi

Ordu’nun Dereleri: Bildik bir türkü ama imkânsızın başarılabileceğine dair ilham barındırıyor