Organik bir müzisyen benim ilk yapay zeka şarkım için ne dedi?

Rahmetli babam, 1963 yılında, çok sınırlı imkânlarıyla bana çok büyük bir jest yaptı.

“Framus” marka beyaz gövdeli bir elektro bas gitar aldı.

Framus, ünlü Fender’in “P-Bass” modelinin taklidi bir Alman gitarıydı.

Gitar geldi ama bir tek işe yaradı:

Benim bir enstrüman çalma konusunda Allah vergisi yeteneksizliğimi ispat etmeye…

Tuhaf beynimin iki muazzam yeteneği ve yeteneksizliği

Tuhaf bir beynim ve organik zekâm var.

İki konuda muazzam yeteneğe sahibim:

Bir, mantarı bozulmuş bir şarabı daha ilk yudumunda fark etmek.

İki, 60 kişilik bir klasik müzik orkestrasında tek bir kemanın yanlış notasını, tek detone sesi anında yakalamak.

Buna karşılık iki konuda da muazzam yeteneksizim.

Tek notayı fark eden o tuhaf beynim, nedense o notaları bir müzik enstrümanının tellerine veya tuşlarına dokunmak için parmaklarıma emir olarak iletme konusunda son derece beceriksiz.

Neticede 79 yaşıma geldim ve hiçbir enstrümanı çalamıyorum.

Bir de araba kullanamıyorum.

İlkokula gitmemiş, okuma yazmayı kendi kendine öğrenmiş annem bile ehliyet aldı, araba kullanıyordu.

Ben asla…

Yatak odamda iki efsane rock’çının efsane gitarı

Ama yatak odamda, çok sevdiğim müzisyenlerin efsane gitarlarından bir koleksiyonum hep karşımda duruyor.

Eric Clapton’ın, Keith Richards’ın, Bob Dylan’ın çaldığı bir Fender Stratocaster…

Paul McCartney’in keman bası Epiphone (daha çok aynı model gitarın Hofner markasını çalardı) her gece bana bakıyor.

Gözüm bir Gibson Les Paul’de…

Bizim meslekte yapay müziğe ilk Cüneyt Özdemir başladı

Şimdi önümde tarihî bir fırsat var:

“Suno Programı…”

Yapay zekâ ile müzik yapmak.

Bizim meslekte ilk Cüneyt Özdemir başladı. O Bossa Nova tarzı bir albüm yaptı.

Ve geçen hafta Almanya’ya Wagner dinlemeye gitmeden önce ben de ilk AI şarkımı gerçekleştirdim.

İlk yapay zekâ şarkımın adı “Her Gece Sen”

Adı “Her Gece Sen”…

Sözler bana ait, geriye kalan her şeyi Suno üzerinden verdiğim komutlarla yaptım.

Yani sözler dışında tamamen bir yapay zekâ projesi…

Bunun 10 ayrı versiyonunu yaptım.

Yapay zekâ şarkımı hangi organik müzisyene gönderdim?

Sonra birini Ercan Saatçi’ye gönderdim.

Bir müzisyen ve besteci olarak fikrini sordum.

“Promptu doğru yazmak önemli. İyi anlatırsan çok güzel karşılık veriyor” diye mesaj attı.

Bir gün sonra ise bana sürpriz yaptı.

Yaptığım şarkıyı kendisi yeniden düzenlemiş.

İyi bir müzisyen eli değince tabii ki şarkı bambaşka bir seviyeye taşınıyor.

Ercan biraz daha çalışacak üzerinde.

Sonra belki yayınlayacağız.

24 Eylül 2013 günü Türkiye’de başlayan müzik devrimi

Yapay zekâ ve Suno programı bana, 70 yıllık kompleksimi aşma imkânı tanıyor.

Bu şarkıyı yaparken gerilere, 13 yıl öncesine döndüm.

Spotify 24 Eylül 2013’te Türkiye’de resmen kullanıma açıldı.

Hemen ertesi gün Coca-Cola Türkiye’nin eski kurumsal ilişkiler yöneticisi arkadaşım Gürtay Kıpçak beni arayarak “Bak Türkiye’de bir devrim oldu” dedi.

O gün Spotify’a abone oldum.

Türkiye’de Spotify takipçisi 50 bini geçen ilk kişi ben oldum

Türkiye’de playlist hazırlayan ilk Spotify kullanıcılarından biri benim.

Playlist’lerim aniden çok tutuldu ve iki ay sonunda 50 bin takipçiye ulaştı.

O dönemde Türkiye’de en çok takipçisi olan kişi bendim.

Ancak 5 ay sonra yeni takipçi gelmemeye başladı.

Şüpheci beynim “Acaba Spotify fazla takipçim olmasını istemiyor mu” gibi sorularla dolmaya başladı.

Ama bir süre sonra anladım ki durum bambaşkadaydı.

Herkes kendi kendinin DJ’i olunca takipçi sayım durdu

Artık herkes kendi playlist’ini yapıp, kendi yaptığı playlist’leri dinlemeye başlamıştı.

Yani herkes kendi kendinin “DJ’iydi…”

Bence streaming devriminin ikinci aşaması buydu.

Spotify’a eklediğim son playlist’in adı şu

Önceki hafta playlist’lerime yeni bir tanesini ekledim.

Adı “DJ Ert Best Of AI Radio…”

En sevdiğim yapay zekâ şarkılarından oluşan yeni nesil bir playlist bu.

AI müzik parçaları yeni bir akım yaratıyor:

“Retro AI Nostalji…”

Özellikle İtalyanlar ve Fransızlar çok başarılı.

İtalyanlar ve Fransızlar ne nostaljisi yaratıyor?

İtalyanlar 1960-70’lerin Sanremo müzik festivalleri sırasında doğan İtalyan şarkılarının altın çağını yeniden canlandırdılar.

İnanılmaz şarkılar yapıyorlar.

Fransızlar ise müthiş bir Saint-Tropez nostaljisi ile Brigitte Bardot’nun kasabasını yeniden canlandırdılar.

Tarkan’ın Kuzu Kuzu’suna Fransız yapay zekâsı dokununca

Dün Instagram’da dolaşırken Tarkan’ın “Kuzu Kuzu” şarkısının AI ile yapılmış harika bir Fransızca cover’ına rastladım.

Spotify’da henüz göremedim ama YouTube’da var.

Çok güzel olmuş.

İnsanlar bir süre kendi yaptıkları yapay zekâ şarkılarını dinleyebilir

Tahminim şu:

Bu dönemde insanlar Suno gibi uygulamalar üzerinden kendi şarkılarını yapmaya başlayacaklar.

Bunlardan kendi playlist’lerini oluşturacaklar.

Ve bir süre Spotify üzerinden kendi yaptıkları bu playlist’leri dinleyecekler.

Daha şimdiden müzisyenlikle hiç ilgisi olmayan bazı arkadaşlarımın yaptığı olağanüstü AI şarkıları dinliyorum.

Ercan Saatçi benim şarkımdan bir Türk-Yunan sentezi çıkarmış

Ama şu günlerde en çok Ercan Saatçi’nin benim AI çalışmamdan yaptığı cover’ı dinliyorum.

Benim yaptığım hafif jazzy bir parçaydı.

O bundan çok güzel bir Türk-Yunan sentezi Ege şarkısı çıkarmış.

“Yayınlayalım” dedim, “Dur biraz daha çalışayım” dedi.

Fazla gecikmese iyi olur diye düşünüyorum.

Ege’de yazın son ayında herkese iyi gelebilir.

Hepinize söylemek istediğim şu:

Hemen bir Suno uygulaması indirin.

Parasız indirilen programı da var ve ilk aşamada yeterli olur.

Dünyanın şu kasvetli günlerinde beni kurtarıyor.

Sizin için de kurtarıcı olabilir.

Ertuğrul Özkök'ün Her Gecende Ben şarkısını dinlemek için tıklayın