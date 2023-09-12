Emre KARTALOĞLU / TÜRMOB Genel Başkanı

Geçtiğimiz hafta 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Merkezi yönetim bütçesi hazırlık sürecini başlatan temel politika dokümanı olan Orta Vadeli Program, makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerir.

Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üç yıllık bir perspektif ile hazırlanan OVP, Cumhurbaşkanı Kararıyla resmiyet kazanır. Program dönemi boyunca, kamu kurumlarının bütçelerinin hazırlanması, yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, karar alma ve uygulama süreçlerinde OVP’de belirtilen amaç ve önceliklere tam uyum sağlanması esastır.

OVP, küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeleri analiz eder ve bu analizlere dayalı olarak makroekonomik hedefleri ve ekonomik ve sosyal politikaları kamuoyuyla paylaşır. Bu nedenle OVP, hem kamu hem de özel sektör için öngörülebilirliği artırıcı bir yol haritası niteliği taşır.

OVP (2024-2026), hazırlanan On İkinci Kalkınma Planı (2024- 2028) ile uyumlu bir şekilde, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek verimlilik ve ihracat artışı sağlamayı, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme elde etmeyi, enflasyonu orta vadede tek haneli rakamlara düşürmeyi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi ve afetlere karşı etkili bir şekilde mücadele ederken mali disiplini korumayı hedefler.

Orta Vadeli Program, Türkiye Yüzyılına girerken güçlü, istikrarlı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyümeyi tesis edecek sağlıklı bir makroekonomik çerçeveyle yapısal sorunların çözümüne yönelik politika önceliklerini ortaya koymaktadır. İlgili tüm kesimlerle istişare içerisinde hazırlanan Orta Vadeli Programın, yeni dönemde ekonomi politikalarında öngörülebilirliği artırarak, beklentilere yön vermesi ve yatırım ortamına önemli katkı sunması amaçlanmaktadır.

Orta Vadeli Programa katkı sağlamak üzere TÜRMOB olarak geçtiğimiz aylarda hazırladığımız ve Ağustos ayında revize ettiğimiz Mali Sistemimizin Gelişmesine Yönelik TÜRMOB Önerileri Raporunu, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’a, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgili tüm bürokratlara sunmuştuk.

Önerilerimiz;

Kamu maliyesinin gider kısmına yönelik rasyonel ve bütüncül politika tedbirlerini gözeten,

Sosyal güvenlik sisteminin aktüerya dengesini gözetecek düzenlemeleri esas alan,

Mevzuatın basit, öngörülebilir olmasını sağlayan, mükellef odaklı ve hukuki güvenlik ilkesini öncelikleyen,

Kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadeleyi sağlayan,

Vergi yükünün adil ve dengeli dağılımına ve vergiye uyum maliyetlerini azaltılmasına hizmet eden,

Sürdürülebilir ve çevre dostu sağlıklı gelir kaynakları oluşturan,

Vergi yönetiminin etkinliğini artıran,

Ekonomi yönetiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve teknik kapasitelerinin artırılmasına hizmet eden,

yapıya kavuşturulmasına yönelik olup detayları ve önerileriyle kapsamlı bir çalışmadır.

Orta Vadeli Programda, vergilendirmede adalet, eşiklik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin temel alınmasının yer alması bizleri memnun eden önerilerimizin başında gelmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekonominin önemli bir paydaşı olarak mali sistemimizin güçlenmesine yönelik tespitlerimizi ve yapıcı çözüm önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz.