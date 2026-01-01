Ortadoğu’dan Uzak Asya’ya: 2026 zor geçecek...

Yerküreye 2026’da da rahat yok. 2025’in tüm çatışma ve gerilimlerinin, üstelik artarak, yeni yıla kalacağı belli oldu.

En büyük kaos dünyanın “olağan şüphelisinde”; Ortadoğu’da gerilim dini ya da etnik çatışmalardan çıkıp, “kardeş kavgasına” kadar vardı, Körfez Arapları birbirine girdi.

Suudi-BAE çekişmesi; Sudan’dan Yemen’e...

Yemen çok hareketli; Bir dönem ülkedeki İran etkisini kırmak için birlikte savaşan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 2025’in son günlerinde Yemen’de “vekil güçler” üzerinden çatışmayı bırakıp, doğrudan birbirlerini suçlamaya başladılar. BAE’nin İsrail’le birlikte Yemen’i “dizayn etme” çabası Suudi çıkarlarına dokunmaya başlayınca, Riyad’dan ses geldi. Suudiler’in “Yemen’den 24 saat içinde çekil” ültimatomu üzerine BAE geri adım atıp, Yemen’den tümüyle çekildiğini açıkladı. Ancak bu çekilmenin ne kadarı gerçek, ne kadar sözde kalacak, 2026’ın ilk günlerinde belli olacak. Zira İsrail ve BAE’nin Bab al Mandab boğazının da, Kızıldeniz’in de kontrolünü almaya yönelik hevesleri devam ediyor.

Aslında BAE ile Suudi Arabistan’ın gerilimi yeni değil; İki ülke arasında 2023’den bu yana Sudan üzerindeki vekil güçler çatışması da devam ediyor. Türkiye’nin de Suudilerle birlikte Sudan’daki Burhan hükümetini desteklediği çatışma ortamının 2026’da daha da alevlenerek süreceğine ilişkin pek çok işaret var; Çünkü BAE henüz ne Sudan’daki zengin altın rezervlerinin kontrolünden, ne de bu ülkede stratejik bir liman elde etme amacından vazgeçmiş değil.

İsrail’in Somaliland’ı tanıması, ABD’den de bu yönde işaretler gelmeye başlaması ise Afrika açısından yeni çatışma sinyalleri; Türkiye’nin desteklediği Somali’den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland’ın, Çin’in ASya dışındaki tek askeri üssü olan Cibuti’ye yakınlığı, işi daha da karıştıracak nitelikte.

Netenyahu, İran’a saldırı için yeşil ışık aldı

2026’da Ortadoğu’daki en büyük kargaşa ise İran üzerinden şekillenecek gibi; 29 Aralık’ta ABD’de Başkan Trump ile görüşen İsrail Başbakanı Netenyahu İran’a yönelik yeni saldırılar konusunda yeşil ışık aldı. İran’a, Lübnan ve Irak’taki vekil güçlerine saldırıların ne zaman hayata geçeceği ise sadece zaman meselesi. Türkiye’nin hemen güneyinde yeni bir kaos ortamı kapıda.

Uzak Asya ve Venezuela’ya dikkat

Uzak Asya ve Latin Amerika da 2026’ya çatışma rüzgarları ile giriyor.

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela Lideri Maduro’ya karşı sertleşen söylemi, 2025’in son haftalarında eyleme dönüştü; Amerikan kuvvetleri Venezuela’ya ait gemilere el koymaya başladı. Washington’un baskıyı arttırıp, Maduro’yu sürgüne gönderme eğilimi, bu ülkeye karşı açık bir Amerikan saldırısına kadar varabilir.

Uzak Asya’da ise Çin ile Japonya arasındaki gerilim büyüyor. “Amerikan askerlerinin ayağı toprağa değmeyecek” doktrinini bugüne kadar başarıyla uygulayan Trump yönetimi, Rusya’yı Ukrayna, Suriye’yi Türkiye, İran’ı ise İsrail üzerinden yıpratmayı/değiştirmeyi başardı. Çin’e benzer operasyonun ise Japonya üzerinden yürütüleceğine dair işaretler gelmeye başladı. Japonya’nın yeni ve aşırı milliyetçi Başbakanı’nın Tayvan üzerindeki söylemleri, 2025’in son günlerinde Çin’in Tayvan etrafında kapsamlı askeri tatbikatı ile karşılık buldu. Tayvan meselesi de Uzak Asya’yı karıştıracak gibi.

2026 zor geçecek...

Yine de umudu kaybetmeden, herkese iyi yıllar!