Ortak bir gelecek İçin "BİRLİKTE" yol alıyoruz

Mehmet Altay Yeğin

Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği Başkanı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi firmaları çatısı altında buluşturan UYYS Derneği, Çin, İspanya ve Belçika'daki etkin katılımlarıyla küresel iş birliklerini genişletirken; 2025 yılında yurt dışı faaliyetlerine ve sektörel eğitim iş birliklerine hız vermeyi hedefliyor.

Derneğimiz Türkiye'de ve yurt dışında dış ticaret alanında faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO) sahibi kuruluşları bir araya getirmek, aralarında bilgi alışverişi, dayanışma ve eşgüdüm sağlamak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirmek ve bu yolla dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Gerçekleştirilen tüm faaliyetler içerisinde her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Yaza Merhaba' buluşmalarımızı da bu yıl ihmal etmedik. 28 Haziran tarihinde "Arkas Mathheys Köşkü'nde İzmir bölgesinde yerleşik YYS sahibi firma temsilcileri ile bir araya geldil Faaliyetlerimiz, gelecek hedeflerimiz, görüş ve önerilerin değerlendirildiği "Yaza Merhaba"

etkinliğimizde, mottomuz "BİRLİKTE" idi.

2025 Hedefleri: Uluslararası ağ, eğitim ve iş birliği

Etkinliğimiz sırasında Derneğimizin 2025 yılı yurt dışı faaliyetleri ile gelecek dönem hedeflerini de şöyle sıraladık:

- Dünya Gümrük Örgütü (WCO) Özel Sektör Danışma Grubuna (PSCG) asıl üye kabulü,

- Türkiye- Birleşik Krallık Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) kapsamında Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi ziyareti (HM Revenue & Customs)

UYYSD Akademi işbirliği ile "YYS Süreç Yönetim programı"nın hayata geçirilmesi,

- Üniversiteler ile dış ticaret, gümrük ve lojistik eğitim işbirliğinin sağlanması,

- Sanayi ve Ticaret Odaları işbirliği ile YYS farkındalığının artırılmasının sağlanması,

- Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Ticaretin Kolaylaştırılması Dairesi ile webinar gerçekleştirilmesi,

- Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Rehberlik Teftiş Başkanlığı ile "Ticaretin Kolaylaştırılması Çalıştayı'nın gerçekleştirilmesi,

- Yurt dışında bulunan AEO Birlikleri ile Uluslararası AEO webinar organizasyonun gerçekleştirilmesi.

"Kolektif bilgi birikimimizi artırabiliriz"

En önemlisi "BİRLİKTE" mottosu ile dernek üyelerinin tek başına elde edemeyecekleri başarıları kolektif çabayla gerçekleştirebileceklerini simgelemek idi. Bu kapsamda:

- Birlikte çalışarak dış ticaret engellerini aşabilir, birlikte öğrenerek küresel rekabette öne çıkabilir, birlikte inovatif girişimlerle sektörümüzü dönüştürebiliriz.

- Hedefimiz, dernek olarak üyelerimizin tek tek seslerini birleştirerek: politika yapıcılar nezdinde daha etkin temsil sağlayabilmek, sektörel sorunlara ortak çözümler geliştirmek ve uluslararası ve ulusal platformlarda Türk dış ticaretinin çıkarlarını savunabilmektir.

- Gerçekleştirdiğimiz dayanışma kültürü ile sektördeki bilgi asimetrilerini ortadan kaldırabilir, kriz dönemlerinde birbirimize destek olabilir ve en iyi uygulamaları paylaşarak kolektif bilgi birikimimizi artırabiliriz. Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü Derneği olarak, "BİRLİKTE" mottosuyla hareket ederek üyelerimize daha rekabetçi, daha sürdürülebilir ve daha kolaylaştırmalı bir gelecek bizi bekleyecektir.

- Gümrük süreçlerindeki kolaylıklardan uluslararası iş birliklerine, dijital dönüşümden yeşil ekonomiye kadar pek çok alanda üyelerimizle birlikte daha güçlü olacağımızdan ve birlikte daha ileriye gideceğimizden hiç şüphemiz yok. Bu inançla, derneğimizin tüm üyelerini ortak hedeflerimize ulaşmak için iş birliğine ve dayanışmaya davet ettik.

UYYSD üyeleri "BİRLİKTE" mottosu ile sık sık bir araya gelen, hedefleri ile yurt dışı araştırmalarını gerçekleştiren, basitleştirme uygulamalarını karşılaştıran, sorgulayan, aynı zamanda üyelerinden gelen talepler doğrultusunda hareket eden uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. ADVERTORIAL