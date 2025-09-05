Ortak veriyle ortak değer oluşturmak

YZ ekosisteminde sadakat, veriyle başlar. Ortak değer ise algoritmanın değil, insanın inşa ettiği bir zeminde yükselir. YZ’ye çalışan bir sistemde, insanlar da hâlâ çalışana değer verilmesini ister

Yapay zekânın iş dünyasında yerini almasıyla birlikte, sadakat ve bağlılık kavramları da yeniden tanımlanıyor. Kurumlar artık çalışanı değil, “veri sağlayanı” sadakatle ölçüyor. YZ ile işleyen sistemde, insan faktörünü nasıl ayakta tutacağız? Cevap: Ortak veri üzerinden inşa edilen ortak değerler…

Kurumsal bağlılığı algoritmalara devretmek, yüksek performansı veri setlerine bağlamak, çalışanı sadece bir “çıktı üreticisi” olarak görmek… Bu tutum, görünüşte verim üretse de derinlikte yabancılaşma getiriyor. YZ destekli İK süreçlerinde asıl sorgulanması gereken nokta, çok farklıdır.

ALGORİTMİK SADAKAT: GERÇEK Mİ SİMÜLASYON MU?

Sadakat, takip verileriyle mi ölçülür; yoksa değer algısıyla mı oluşur? YZ çağında çalışanların sadakati, sadece KPI ile değil, algoritmanın gerisindeki “kültürel kodlarla” da inşa edilmek zorundadır. Çünkü veri işlenebilir ama değer hissedilmelidir. Zira güncellenmemiş kültür, kod hatası yaratacaktır.

Bugünün çalışanı; YZ’nin hesapladığı “verimlilik puanı” kadar, yöneticisinin “değer gördüğünü hissettirdiği” bakışa da ihtiyaç duyuyor. Ancak kurumla; “çalışan sadakati = maaş artışı” modelinde… Hâlbuki çalışan; “YZ destekli sistemin neresindeyim, karar verebiliyor muyum?” merakında…

2 SORU 2 CEVAP / Çalışan-YZ ilişkisine dair…

YZ ile çalışan arasındaki bağ nasıl kurulmalı?

Bağ, sadece performans grafikleriyle kurulmaz. YZ’yi; destekleyen, kolaylaştıran ama yönetime insani alan bırakan yardımcı gibi konumlandırmak gerekir. Çalışan, sistemin parçası değil, ortağı hissetmeli…

Sadakat dönüştü mü?

Evet. Sadakat artık “kuruma aidiyet” değil, anlamlı etkileşim üretme kapasitesidir. Bugünün çalışanı, değerinin veriye dönüşmesini değil; o verinin kuruma, topluma nasıl katkı sunduğunu görmek ister.

not /SADAKATİN API’Sİ YOKTUR

YZ’nin öğrenme kabiliyeti sınırsız olabilir ama sadakat hâlâ kodlanamaz. “İşleyen algoritma, değeri belirler” diyen yöneticilere hatırlatmak gerek: Sadakati satın alamazsın, yazdıramazsın, ancak inşa edebilirsin. Bugün birçok kurumun en büyük açığı, YZ sistemleri değil; ortak hedef eksikliğidir.

YZ LÛGATI

Verinimet: YZ çağında sadakatin ölçü birimi. Sadakat, veriyi anlamlandırma gücünden doğar

Algoritmik kültür: Kurumsal davranışların, YZ modelleriyle şekillendiği yeni yapı

Etkileşim tabanlı aidiyet: Karşılıklı veri-değer ilişkisine dayanan kurum-çalışan bağı

Kodlanamayan kıymet: YZ’nin ölçemediği, ama kurum kültürünü ayakta tutan insanî değer