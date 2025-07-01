Osman Gazi Gemisi yenilenirken ‘stratejik iskele’ gururu yaşadı

URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, Türkiye’nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi’nin İstanbul’un fethinin yıldönümünde, 29 Mayıs 2025 günü Boğaz’dan geçişini izlemek üzere soluğu iyi görebileceği bir noktada aldı.

Osman Gazi Gemisi’nin Serdar Urfalılar için gurur duyacağı bir başka önemli tarafı vardı. URTİM, Osman Gazi gemisinde gerçekleştirilen modernizasyon sürecinde iskele sistemleriyle imzasını atmıştı.

Osman Gazi Gemisi’nin Boğaz geçişi başladığında Serdar Urfalılar, URTİM olarak neler yaptıklarını bir bir aklından geçirdi:

Gemideki depolama tankları, dış alanlar, helikopter pisti ve yaşam mahalline stratejik şekilde yerleştirilen iskele sistemleri kuruldu.

Depolama tanklarının bulunduğu alana entegre edilen 123 bin metreküplük iskele sistemi, bakım ve operasyonları daha güvenli, kolay erişilebilir hale getirdi.

Helikopter pistinin altına kurulan sistem 42 metre yüksekliğe ve 15 metre konsol açıklığına sahip olmasıyla dikkati çekerken, bu uygulama mühendislik açısından çarpıcı örnek oluşturdu.

Kurulan sistemler yalnızca geminin operasyonel verimliliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve iş güvenliği standartlarını da yukarı taşıdı.

Serdar Urfalılar, geminin modernizasyonu ve Boğaz’dan geçişi sırasında çekilmiş fotoğrafları bana gönderip, şu mesajı verdi:

- URTİM, bu projeler denizcilik sektörüne yenilikçi çözümler sunmaya devam ederken, uyguladığı mühendislik yöntemleriyle sektörde öne çıkmayı sürdürüyor.

Projenin zorluk derecesinin altını çizdi:

- Çok zor bir projeydi. Cesaretle ve ekiplerimizin başarısına güvenerek projede rol aldık. İskeleyi URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. hazırladı. Boyama ve izolasyon işlemini de yeni kurduğumuz URTAŞ Mühendislik Endüstri A.Ş. adlı firmamız gerçekleştirdi.

Osman Gazi Gemisi’nde iskele ve kalıp sistemleriyle görev almalarıyla yaşadığı gururu paylaşırken, 2024 yılı Nisan ayına döndü:

- Denizcilik sektörüne dönük önemli projelerden birini de yurt dışı projelerinin bazılarında görev aldığımız Türk inşaat şirketinin Kuzey Kutbu Bölgesi’ndeki LNG tankı işiydi. URTİM, Kuzey Kutbu Bölgesi’ndeki projenin de önemli bir parçası olmuştu.

O proje için de özel olarak “Hibrit İskele Sistemi” tasarladıklarını anımsadı:

- Projenin başından sonuna kadar gerek sahada, gerekse Ar-Ge tasarım merkezimiz ve teknik ofisimizin çözümleriyle çalışmalarımızı sürdürdük. Sistemin Ar-Ge aşaması 1.5 yıl sürmüştü ama rakiplerimizden ayrışmamızı sağlamıştı.

Kuzey Kutbu Bölgesi LNG Tankı projesinde iskelenin kurulduğu membran depolama tanklarının ölçülerini bu vesileyle anlattı:

- Depolama tankları 135.5 metre uzunluk, 39.5 metre genişlik ve 23.88 metre yüksekliğe sahip. Tanklar için 6 kat yüksekliğinde çelik ve alüminyumdan oluşan “Hibrit İskele Sistemi” kurduk. 121 adet ana taşıyıcı ayak yardımıyla kuruldu. 2 bin 700 ton malzemeden oluştu.

Urfalılar, Osman Gazi Gemisi’nde görev almış olmalarıyla yaşadığı gurura bir kez daha vurgu yaptı:

- Ülkemizin enerji filosunun önemli bir parçası olan Osman Gazi Gemisi’nde iskele ve kalıp sistemlerimizle bulunmak, katkı vermek bizim için büyük gurur oldu.

1980 yılında İstanbul’da kurulan URTİM, iskele ve kalıp sistemleriyle 66 ülkede, 4 bini aşkın projeye damgasını vurdu…

Kuzey Kutbu Bölgesi LNG Tankının ardından Osman Gazi Gemisi projesi de, denizcilik sektöründe başarıyla rol alabildiklerini ortaya koydu…

Dünyadaki ilk 250’de yer alan 40 Türk müteahhitlik şirketinin 33’ünün ‘teknik partner’i

URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, Osman Gazi Gemisi’nde görev alma gururunu paylaşırken, 44 yılda ulaştığı noktayı da ortaya koydu:

- 6 kıtada, 66 farklı ülkede 4 binden fazla projedeki iskele sistemlerini başarıyla tamamladık. 15 ve 25 bin metrekarelik tesislerimizde yılda 45 bin ton kalıp ve iskele sistemleri üretiyoruz.

Hizmet verdikleri projelerden örnekler saydı:

- Yüksek binalar, tersaneler, rafineriler, endüstriyel tesisler, köprü, viyadük gibi altyapı projeleri, havalimanları, spor tesisleri, sağlık tesisleri, kültürel binalar.

Görev aldıkları rafinerileri sıraladı:

- Socar-Star Rafinerisi, Tüpraş, Kuzey Irak Petrol Rafinerisi, Irak Kalak Rafinerisi.

Ardından altyapı projelerinden örnekler verdi:

- Osmangazi Köprüsü, Hazar Adası Köprüsü, Cezayir Metrosu, TANAP-Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, Avrasya Demiryolu Hattı.

Portföylerindeki ihracat oranının yüzde 80’i bulduğunu bildirdi:

- Endüstriyel uygulamalarda dünya çapında üreticiyiz. Ürünlerimiz Avrupa’dan ABD’ye, Ortadoğu’dan Afrika ve Asya’ya kadar uzanıyor. Houston’da (ABD) ve Romanya’da kendi şirketimiz, 15 ülkede de distribütörlerimiz var.

Türkiye’deki uluslararası müteahhitlik firmalarının 40’ının, Engineering News Report (ENR) tarafından hazırlanan “Dünyanın 250 Mütehhidi” listesine girdiğine işaret etti:

- Ülkemizin dünya çapındaki 40 müteahhitlik firmasından 33’ünün, yurt içi ve dışında “teknik çözüm partneri”yiz.

Firmalardan bazılarını sıraladı:

Tekfen, Enka, Yapı Merkezi, Cengiz, TAV, STFA, Doğuş, Rönesans, Üstay, Makyol, Alarko, Çalık, Kuzu Grup, Summa, Kolin, Eser, Onur, Yenigün İnşaat, IC İçtaş, Sembol, Gülermak.

Şu noktanın altını çizdi:

- Bu kıymetli firmalar aracılığıyla yurt dışı pazarlarda daha aktif roller oynamayı başardık. Bu sayede dünyanın dört bir yanındaki uluslararası firmalara hizmet veriyoruz.

Bizde ortalama sepet büyüklüğü 175 lira ve 4-5 üründen oluşuyor

Ahmet Güneştekin’in “Yoktunuz” adlı kişisel sergisinin Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Müzesi’nde açılışı için Yıldız Holding’in davetiyle İtalya’dayız.

Ev sahibimiz Yıldız Holding’in Perakende Grubu Başkanı ve Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel ile Roma’da karşılaşınca, yaşadığımız ekonomik krizin üç harfli marketlerdeki alışveriş temposuna nasıl yansıdığını öğrenmek istedim:

- Sizde alışveriş temposunda bir düşüş, sepette küçülme var mı?

Sepet büyüklüğünü paylaşarak yanıt verdi:

- Bizde ortalama sepet büyüklüğü 175 lira dolayında. Sepetteki ürün sayısı da 4-5 parçadır.

Mağaza sayısını merak ettim:

- Mağaza sayımız bu yılın ilk çeyreği sonu itibariyle 11 bin 18’e ulaştı.

Mağaza açılış temposunu sordum, yanıtladı:

- Artık belirli bir doygunluğa ulaştık gibi. Daha yavaş bir tempoda mağaza açılışlarımız olabilir.

Şok Marketler’in raflarında yer alan ürün sayısını da sordum, paylaştı:

- Bizim yelpazemizde 1800 dolayında farklı ürün yer alıyor.

Sohbet vesilesiyle Şok Marketler’in cirosuna da değindi:

- 2024 yılını 202 milyar lira ciro ile geride bıraktık.

Ardından ekledi:

- Bu yılın ilk çeyreğinde net satış gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 5 artırarak 54 milyar liraya çıkardık.

Sonra şu noktanın altını çizdi:

- 2025’in ilk çeyreğinde yatırımlarımız ve büyümemizi sürdürdük. Geçen yıl net 256 mağaza açarak 2024’ü 81 ilimizde 10 bin 981 mağaza ile tamamlamıştık. Bu yılın ilk çeyreğinde mağaza sayımız 11 bin 18’e yükseldi.

Noktayı şöyle koydu:

- Yatırımlarımızı ve büyümeyi sürdürüyoruz, müşterilerimizin bütçesi ve Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz.