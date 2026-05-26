Otokorkulukta pazar lideri oldu, enerji ve savunmaya hızlı girdi

2007 yılından itibaren otomotiv sektörüne galvaniz ve yollar için otokorkuluk üretimiyle sanayide hızlı büyüyen TCK by Kıraç A.Ş., füze rampaları ve radarlar için yaptığı özel üretimlerle MKE, Aselsan, Havelsan, TAİ gibi devlerin alt yüklencileri arasına girdi ve NATO tedarikçisi oldu. Güneş enerjisi tarlalarının en önemli konstrüksiyon üreticilerinden biri olmayı da başaran firma şimdi de ‘boş kovan fabrikası’ kuruyor.

Bursa merkezli TCK by Kıraç A.Ş., galvaniz teknolojileri, yol güvenliği sistemleri (otokorkuluklar), enerji altyapıları ve savunma sanayine yönelik üretim yapıyor. Şirketin Yönetim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Malçok, grubun yeni yatırım planlarını, ciro ve ihracat hedeflerini paylaştı. Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirdikleri yeni üretim kampüsü için 1 milyar 350 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Malçok, “54 bin 476 metrekare arsada, 30 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisimiz, yüksek otomasyon altyapısı, robotik üretim sistemleri, sıcak daldırma galvanizleme, otomatik paketleme hatları ve dijital izlenebilirlik sistemleriyle faaliyet gösteriyor. İlk etapta 222 kişiye istihdam sağlayan yatırımızda çalışan sayısı toplam 350 kişiye ulaştı” dedi.

Bursa Başköy’de ‘savunma’ yatırımı

Bursa Başköy’de devam eden savunma sanayi ve ileri üretim teknolojileri yatırımıyla ilgili bilgi aktaran Serkan Malçok, bu yatırımda inşaat sürecinde sona yaklaştıklarını anlattı. Malçok şöyle konuştu: "Son yıllarda özellikle "boş kovan talebi" çok yüksek. Bu alanda üretim yapan fabrikaların kapasiteleri sipariş yoğunluğu nedeniyle 2035- 2040 yıllarına kadar dolmuş durumda. Biz de bu konuda Nilüfer’de yatırıma başladık. Eylül ya da Ekim ayında inşaatını bitirip 2027 ilk çeyreğinde de üretime başlamayı planladık. İnşaat için 500 milyon lira yatırım tutarı ayırmıştık. Makine ve ekipman yatırımında 3 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli finansman çözümleri var çünkü makine firmaları böyle bir tesisin üretime geçtiği andan itibaren satın alma garantileriyle çalıştığı biliyor.”

‘Yüzde 70’i ihracattan 8 milyar lira ciro bekliyoruz

Otokorkuluk işinde pazar paylarının yüzde 30 civarında olduğunu, bu konuda Avrupa pazarında da büyük oyuncu konumunda bulunduklarını söyleyen Malçok, “Avrupa’da altyapı yatırımları yeniden hızlandı ve yaklaşık 5 milyar dolarlık bir pazardan bahsediliyor. ABD’de de 4,5 milyar dolarlık bir pazar bulunuyor. Avrupa’da firma alımı yapabiliriz.

Ayrıca Rusya ve Türk Cumhuriyetleri pazarında da güçlü olmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Kazakistan’da üretim planlıyoruz. 2025 yılında 3 milyar lira ciro yapmıştık yeni fabrikamızın devreye girmesiyle 2026 yılı için 8 milyar lira ciro planladık. Bu konuda Bursa ve Bozüyük fabrikalarımızın üretim kapasitesi aylık 17 bin ton ve daha bu kadar kapasite eklesek iş var” dedi. SAHA EXPO fuarına da katıldıklarını hatırlatan Malçok, Norveç merkezli Nordic Deployment ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını belirterek, bu kapsamda savunma sanayi ve kritik saha altyapıları alanında ortak üretim ve ticaret planladıklarıklarını söyledi.

TCK’yı nasıl tescilledim?

Serkan Malçok, TCKnın marka tescilini nasıl yaptığını da şöyle anlattı: “Biz Karayollarına çok iş yapıyorduk. O zamanlar adı ‘Türkiye Cumhuriyeti Karayolları’ idi. Her yerde kısaltma olarak TCK yazıyordu. Ben de bunun iyi marka olacağını düşündüm. Müracaat ettim ve tescil sürecini başlattım. Yetkililer bana bunu tescil edebileceğimi ana kendilerine ‘avukatlık faaliyeti yapmayacağıma dair teminat vermem’ gerektiğini söylediler. Ben de olur dedim. Onlar ‘Türk Ceza Kanunu’nun baş harfl erini tescil ettirmemden endişelenmiş. Aradan zaman geçti ve Karayollarına TCK’yı tescil ettirdiğimi isterlerse kendilerine satabileceğimi söyledim. Bana ‘Bizim adımız artık Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) oldu’ dediler. Böylece TCK bizim markamız olarak kaldı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında çok kolay söylenen ve akılda kalan bir marka oldu. Halen de birçok bölgede Karayollarına ait yerlerde TCK yazıyor.