ÖTV indirimi yalnızca araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçları kapsıyor

Av. Ahmet Volkan Akalp

Sarj edilebilir hibrit otomobillere yansıtılacak ÖTV indirim Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile resmen yürürlüğe girdi. ÖTV indiriminin aracın motor silindir hacmi ve matrah limiti dikkate alınacak. Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olan bu araçlar için belirlenen ÖTV oranları şu şekilde belirlendi. Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanlar için; yüzde 30, Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşanlar için; yüzde 60 ve Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 1800 cm³’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanlar için; yüzde 70 oranında indirim uygulanacak.

Söz konusu düzenleme ile şarj edilebilir hibrit araçlar üzerindeki özel tüketim vergisinde önemli bir indirime gidildi. Vergi indiriminin uygulama alanı bulacağı araçların fiyatlarında ciddi bir düşüş gerçekleşti. İlgili düzenleme otomobil fiyatlarını aşağıya çekmek gibi başlı başına önemli bir avantajı beraberinde getirdi. Nitekim yüksek otomobil fiyatlarının bu vesile ile düşme eğilimine girmesi neticesinde tüketicilerin hibrit modellere yönelik talepleri de bu doğrultuda artma potansiyeli taşıyacaktır. Özellikle çevre dostu olması ile bilinen bu hibrit araçlara yönelik taleplerin artması nedeniyle bu araç modellerinin tüketici çevrelerinde daha hızlı biçimde yaygınlaşması da sağlanacak. Karbon emisyonlarını azaltması nedeniyle çevreye daha az zarar veren bu araç modellerinin tüketimini teşvik etmek ve en nihayetinde çevre dostu araçları kullanan kişilerin sayısını arttırmak bakımından da işbu düzenlemenin önemli bir amaca hizmet ediyor.