OVP’lerdeki vergisel hedefler ve uygulamaları!

YMM Yılmaz Sezer

Güncel Grup

Yön.Kur.Bşk.

Hatırlarsınız, Eylül 2013 ayında 2024-2026 dönemine ilişkin OVP (Orta Vadeli Program) açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanımız o zaman OVP’ye ilişkin genel değerleme yaparken, bir anlamda görevi devir alırken yaptığı konuşmayı teyit ederek, “Ekonomi politikalarında OVP’ye uygun olarak, rasyonel çizgiden ayrılmadan, 2026 yılında tek haneli enflasyon hedefine ulaşılacağız” diyerek hedefini ve iddiasını tekrarlamıştı.

Hem 2024-2026 dönemini kapsayan hem de yeni OVP’de en çok vergi politikalarına ilişkin açıklamalar ilgimizi çekiyor.

2023 Eylül döneminde açıklanan 2024-2026 dönemine ilişkin OVP’de vergiye dair açıklamada;

- Vergi sisteminde reform yapılacağı,

- Daha adil bir vergilendirme sisteminin kurulacağı,

- Verginin tabana yayılması için uğraşılacağı,

hedefleri net ve açık bir biçimde ortaya konulmuştu…

Bu hususların hedef olarak belirlenmesini takdir ettik ve alkışladık…

Bu kez Eylül 2024 ayında açıklanan 2025-2027 dönemini kapsayan OVP’de vergisel düzenlemelere ilişkin ana başlık “Vergilemede Adalet ve Etkinlik “ olarak belirlenmiştir. Burada önemli husus, adaletin ön plana çıkarılmış olmasıdır. Adaleti ön plana çıkarmak, bir anlamda mevcut sistemin tam da adaletli olmadığını kabul etmek anlamına gelmektedir. Hele de bir bakanın “vergi adaletini sağlayacağız” şeklinde yaptığı açıklamanın altını çizmek gerekir. Bu açıklama artık; sistemdeki eksik ve hataları kabul etmek, adaleti tesis etmek üzere harekete geçildiğini bildirmek anlamındadır.

OVP’de bu amaçla, “vergilemede gönüllü uyumun sağlanacağı, öngörülebilirlik ve şeffaflığın artırılacağı, vergide adaletin güçlendirilerek gelirin adil bir şekilde yeniden dağıtılacağı ve vergiyi tabana yayan bir yaklaşımla gelirlerin artırılacağı” söylenmektedir…

- Vergilendirmede gönüllü uyum,

- Öngörülebilirlik,

- Şeffaflık,

- Adil gelir dağılımı,

- Vergiyi tabana yaymak

Bu hedefler yine takdire değer, olması gereken, güzel ve evrensel hedeflerdir…

Bütün bu açıklamaların ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığı çok sayıda vergi düzenlemesi yapacağını kamuoyu ile birçok kez paylaştı. Bu amacını gerçekleştirmek için yakın geçmişte, (2024-2026 dönemi OVP’si ile 2025-2027 dönemi OVP’si arasında) 7524 sayılı kanun ile Türk Vergi Sistemini ilgilendiren 8 ayrı kanunda değişiklikler yaptı…

7524 sayılı kanun metninde bu kanunun çıkarılma amaçları;

- Vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergi payının artırılması,

- Vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele,

- Vergide uyumun artırılması,

- Bazı istisnaların kaldırılması ve uygulama şeklinin değiştirilmesi,

- Cezaların etkinliğinin artırılması,

- Devreden KDV’nin azaltılması,

- İthalatın azaltılmasına katkı sağlanması, ithalat ve yurt dışında vergilendirilmenin uyumlaştırılması,

- Tahsilatın etkinliğin artırılması,

olarak açıklandı…

Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaya koyduğu bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla da Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarımızda;

- Küresel Asgari Kurumlar Vergisi,

- Yurtiçi Asgari Kurumlar Vergisi,

- YİD (Yap İşlet Devret) modeli ile KÖİ (Kamu Özel İşbirliği) projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 25 yerine yüzde 30 oranında Kurumlar Vergisi alınması,

- Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Gayrimenkul Kazançlarının kar dağıtımına bağlı olarak istisna edilmesi, elde edilen karın yüzde 50’sinin ortaklara dağıtılması şartının getirilmesi,

- Serbest Bölge istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması,

- Bazı ödemelerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tevkifatı kapsamına alınması (e-ticaret platformları aracılığıyla gerçekleşen ödemeler, mal ve hizmet alımlarına ilişkin gerçek kişi ve kurumlara yapılan ödemeler),

- Ticari ve Mesleki Kazançlarda Günlük Hasılat Tespiti (30 yıl önce var olan, sonra modern vergicilik anlayışına uymadığı gerekçesi ile terk edilen hasılat tespit çalışmaları bakanlık yoklama memurlarınca; bir ayda en az 3, yılda toplam 12 defadan az olmamak üzere günlük hasılatları tespit edilecektir),

- Hisse Senedi Opsiyonlarında vergileme kolaylığı,

- İşletmelerin Kıymetli Madenleri ile Kıymetli Madenlere Dayalı Mevduat Hesaplarının vergilendirilmesi (Altın, gümüş gibi madenlerin emtia gibi değerlendirilmesine son verilerek borsa rayici ile değerlendirilmesi imkanı getirilmiştir),

Ana başlıkları bunlar olan bir seri düzenlemeyi hayata geçirdi…

Buraya kadar hiç yorum yapmadan sadece OVP’lerde yapılan vergisel açıklamaları ve bu konuda yayınlanan kanunun ilgili maddelerini paylaştık... Bu süreç içinde vergisel anlamda başka hiçbir düzenlemenin de yapılmadığının altını çizmek istiyorum.

Şimdi de sizlere sormak istiyorum; (vergilendirmeye olan ilginiz ve/veya bilginiz ne düzeyde olursa olsun) OVP’lerde öngörülen bu hedeflerin, yapılan bu değişiklikler ile gerçekleştirilme ihtimali var mı? Hedeflerin gerçekleşeceğine inanan var mı?...