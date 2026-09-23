OYAK; köprü ve otoyol özelleştirmelerine talip

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, ‘köprü ve otoyol özelleştirmelerine’ ilgilerinin sorulması üzerine, “Biz mesleki emeklilik fonuyuz ve sabit nakit akışına çok önem veriyoruz. Bu anlamda OYAK olarak hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki altyapı yatırımlarına çok büyük ilgi duyuyoruz” dedi.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, grubun, 189 şirketi ile Türkiye dahil 30 ülkede faaliyetlerini geliştirmeye devam ettiğini belirtti. Grup şirketlerinde çalışan sayısının 49 bin 439 kişiye ulaştığını vurgulayan Yalçıntaş, "Üye sayımız ise 519 bin 292 oldu. 6 aylık sonuçlara göre konsolide aktif büyüklüğümüz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1 trilyon 842 milyar liraya yükseldi. Konsolide ciro yüzde 30 artışla 418 milyar liraya, aynı dönemde karlılığımız da yüzde 66 artışla 83 milyar liraya ulaştı” dedi.

OYAK’ın faaliyet gösterdiği bütün ana sektörlerde ayrı ayrı karlılık performansının da çok iyi olduğunu kaydeden Yalçıntaş, sıvı çelik üretiminin yılın ilk yarısında 4 milyon 686 bin ton olduğunu ve bu rakamla Türkiye çelik üretiminin yüzde 23’ünü gerçekleştirdiklerini söyledi. Çelikteki 6 aylık dönem karının da 201 milyon dolara ulaştığını anlatan Yalçıntaş, “Köprü ve otoyol özelleştirmeleri ile ilgileniyor musunuz” şeklindeki bir soru üzerine “Biz mesleki emeklilik fonuyuz ve sabit nakit akışı olan işlere çok önem veriyoruz. Bu anlamda altyapı yatırımları uygundur. OYAK olarak hem Türkiye’de hem de Türkiye dışında altyapı yatırımlarına çok ilgi duyuyoruz” dedi.

Otomotivde yeni model, yeni yatırım

OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş, “Renault otomotivde pazar liderliğini sürdürüyor. MAİS, 8 ayda 100 bin 256 adet araç satışıyla zirvede. Türkiye’de en çok satan ilk 5 model bizimkiler oldu. Renault, yakın zamanda ülkemizde ürettiği model sayısını da artırdı. Yakında yine yeni model üretimleri konusunda bilgiler paylaşabiliriz. Elektrikli üretimi de olabilir. Elektriklide teknoloji çok hızlı gelişiyor ve bu nedenle çok acele edip hemen eskiyecek bir teknolojiye yatırım yapmak doğru olmaz. Bu konuda doğru teknolojiden emin olmak istiyoruz. Ben yakında Fransa’ya gideceğim. Renault ile her yıl yılda bir kez toplantı yapıyoruz. Gündemimizde bu konu var, bir takvim üzerinde konuşacağız” dedi.

Enerji deviyle ortaklık görüşmesi

OYAK’ın, 2030 vizyonu çerçevesinde stratejik sektör olarak tanımladığı enerji alanında da önemli gelişmeler olabileceğini belirten Yalçıntaş bu konuda şu bilgileri aktardı: “Güzel Enerji Total istasyonlarımız var sayıları 1055 adet oldu. Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden birisiyle devam eden stratejik ortaklık görüşmemiz var var. Bu süreç yıl sonunda ya da gelecek yılın başlarında neticelenecek. Bu, bizim çok ulusluluk yapımızda önemli yapı taşlarından biri olabilir. OYAK’ı ‘uluslar üstü bir topluluk haline getirmek istiyoruz.”

Yalçıntaş, son dönemde savaşlar nedeniyle küresel enerji üretim ve akışında yaşanan sorunların hatırlatılması üzerine de “Bir kere satmak diye bir şey yok, ortaklıktan bahsediyoruz. Bu rafineri de olabilir, rafineri yurt içinde de yurt dışında da olabilir. Sıfırdan yatırım da mevcut bir rafineriye ortaklık da olabilir” dedi.

Yakın zamanda yüzde 42,8 hissesini satın aldıkları Tekfen Holding yatırımından çok memnun olduklarını vurgulayan Yalçıntaş, bu konuda şu bilgileri aktardı: “Tekfen Türkiye için hatta dünya için büyük bir değerdir. Tekfen’in ‘ana kası, bilgisi’ petrol ve gaz tesislerinin altyapı inşaatındadır. Bu konuda çok büyük projelere imza atmış ve dünya petrol ve gaz sektörüne büyük katkı sağlamıştır. Bugünkü savaşlarda bu tür tesislere büyük zararlar veriliyor ve bu da dünya ekonomisine zarar veriyor. Elbette bu savaşlar bitecek ve bütün bu tesislerin yeniden inşa edilmesi gündeme gelecek, bu da Tekfen gibi şirketlere yeni görevler demektir. Tekfen Azerbaycan, Rusya ve Körfez ülkelerinde çok güçlü referanslara sahip. İlk yaptığımız şey bu bağlantıları devreye sokarak yeniden iletişim başlattık.”

Çin çelikte yıkıcı rekabet yapıyor

Murat Yalçıntaş, OYAK’ın en önemli sanayi grupları arasındaki çelik üretimi konusunda da şöyle konuştu: “Çelikte küresel ölçekte kıyasıya rekabet var. Bunun kaynağı da Çin. Çin tek başına dünya ham çeliğinin yarısını üretiyor ve finansal saldırganlıkla dünyaya çelik satmaya çalışıyor ve bu da bizi zorluyor. Biz de bunun üzerine çelik üretimimizi daha verimli, daha az maliyetli ve daha kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda aldığımız ilk önlemler ve uygulamalar kapsamında dijitalleşme ve yapay zeka ajanlarımızı devreye soktuk. İlk 6 ayda sonuçlarını da gördük. Hem üretimde hem karlılıkla ciddi artış oldu. Bu, çelik stratejimizin birinci ayağıydı. İkincisi ise daha yüksek nitelikli çelik üretmekti ve şimdi ona yatırımı artırıyoruz. Geçen hafta Erdemir’in Romanya tesisini ziyaret ettik, orası elektrik sacı üretiyor. Ürünün satış rakamı standart çeliğin 4 misline denk gelebiliyor. Bu tesiste bazı yeni yatırımlara gideceğiz.”

“Borsada daha fazla şirketimiz olacak”

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Tekfen yatırımı ile tarım alanında da daha güçlü bir yapı oluşturduklarını vurguladı. Tarım ve gıdanın Türkiye için de çok kritik bir sektör olduğunu bildiren Yalçıntaş, "Hektaş’ta yatırımlarımız hem yurt içinde hem yurt dışında devam ediyor. Yanına Tekfen ile Toros’u ekledik. İki güçlü şirketin sinerjisi ile yola devam ediyoruz” dedi. OYAK topluluğunun borsada işlem gören şirketleri olduğunu hatırlatan Yalçıntaş, “Önümüzdeki dönemde borsada daha fazla şirketimiz olacak. Yeni halka arzlarla sermayenin tabana yayılmasına katkı sağlayacağız" dedi.

SAVUNMA SANAYİİNE YATIRIM YAPMIYORUZ

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, kurumun özelliği nedeniyle ‘savunma sanayiine yatırım’ konusunun sıkça sorulduğunu belirterek, “Prensip olarak savunma sanayiine doğrudan yatırım yapmıyoruz. Bu konunun bazı nedenleri var. Biz sanayide öyle ürünler üretiyoruz ki hem sivil kullanıma hem savunma sanayiinin ihtiyacına uygun olabiliyor. Örneğin, nitelikli çelik üretiyoruz ki buraya yeni bir yatırım da yaptık; yüksek sertlikte çelik hem madenciler hem de savunma sanayi kuruluşları için önemlidir. Burada kapasiteyi de artırmak için yeni şirket aldık. Geçen yıl da Umman Yatırım Fonu ile ortak fon kurmuştuk ve insansız kara araçları üretimine yatırım yaptık. Bunlar da hem sivil hem savunma sanayi tarafından kullanılabilir” dedi.