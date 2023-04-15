Öyle ki gerçek hayattaki enerjiyi artık yazıya dökme zamanı

Naci İRİS

Elektrik Yüksek Mühendisi-İşletme Bilim Uzmanı

naciiris@gmail.com

Bu köşeye “enerji güncesi” demek geldi içimden, çünkü enerji ile ilgili her gün o kadar çok şey değişiyor ki bir günlük tutsanız her güne yazacak konular ve olaylar gerçekleşiyor.

Bu ortamda enerji ile ilgili güncel konuları; gerek bir mühendis, gerek enerji üreticisi, gerek enerji yatırımcısı mantığı ile paylaşmak, bilgilendirmek ve daha çok bilgilenmek, geri dönüt almak niyetiyle bu yazıyı ve bundan sonraki yazıları kaleme alacağım.

Sanayi devrimi sonrası fosil yakıtlara dayalı enerji üretimi ile uzun bir dönem geçirildi. Yarı iletken teknolojisi birçok icada yön verirken belki de en son enerji sektörü payını aldı bu gelişmelerden…

Yenilenebilir enerji kaynakları bu yoğunlukta gündemimizi işgal etmeden önce, enerji üretmek; mutlaka bir doğal kaynağa ihtiyaç olduğu düşüncesiyle herkesin, her bireyin, her devletin erişebileceği bir varlık olmaktan öte bir şeydi. Ancak günümüzde bilhassa güneş enerjisi üretimi ile herkesin rahatlıkla erişebildiği ve üretebildiği bir varlık haline geldi. Kimileri evinin, kimileri iş yerinin fabrikasının çatısında veya bahçesinde veya uzak mekânlarda bir güneş tarlası ile enerjisini üretiyor ve kullanıyor hale geldi.

Artık bazı ülkeler, yılın belirli zamanlarında fosil yakıt tüketmeden günlük tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden temin ediyor. Minimize edersek, bazı sanayi kuruluşları tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir enerjiden temin ettiği “sıfır karbon” hedeflerine ulaştı veya ulaşmak için gün sayıyor. Gelecekte bu unvanı kazanan firmaların kendi sektöründe ayrıcalıklı olacağını ve bunun firmalarının gelişimine soyut destekleri olacağını görüyoruz.

Gelecek öngörüleri ile bu başlangıç yazımızı nihayetlendirelim: Nasıl ki bundan 20 sene önce güneş enerjisi santrallerinin kurulması üst düzey bir hamle olarak değerlendiriliyordu ve bugün herkesin ulaştığı bir noktaya geldi. Bundan sonraki çıta, enerjinin depolanması olacaktır ki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu konuda ilk ön lisansların verilmesi konusunu çalışıyor. 50 sene sonrasının gündemi ise, bireysel enerji üretimleri yaygınlaşıp ürettiği enerjinin fazlasını tüketmek üzere nasıl kullanılacağı konusu olacağını düşünüyorum.