Oyunlar ve gerçekler

Riot Games, 2022’de Türkiye’deki 10’uncu yılını kutlarken aralık ayında basınla bir araya geldiği toplantıda aradan geçen sürede oluşan istatistikleri de açıkladı. Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, oyuncuların kaç tane canavarı ve küçük düşmanı kestiğine kadar birçok rakam verdi ancak benim için asıl çarpıcı olan Riot Games’in kat ettiği mesafeydi.

2012’de Türkiye’ye geldiğinde elinde sadece League of Legends (LoL) oyunu bulunan Riot Games, bugün tamamen yerelleştirilmiş beş farklı oyun, espor ekosistemi, çizgi romanlar, müzik albümleri, animasyonlar ve bir Netflix dizisi ile karşımızda duruyor. Benim sevdiğim türden bir büyüme yolculuğu.

Sürekli sona ereceği söylentileri ile karşılaştığımız (LoL), varlığını sürdürürken Riot Games, gerçek dünyada ve kurgusal oyun dünyasında yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Üstelik karşımıza çıkan sadece kendisi de değil.

Netflix, 7 Kasım 2021’de “Seveceğini düşündüğümüz bir dizi ekledik” konu satırıyla gönderdiği e-postada bana Arcane animasyon dizisini önermiş. Arcane’i tanımlayan özelllikler “Adrenalin Dolu, Muhteşem ve Sert Gerçekçi” olarak sıralanıyor. Diziyi beğenmemi sağlayan, “Piltover ve Zaun kentleri arasındaki sert çatışmanın ortasında iki kız kardeş, büyülü teknolojiler ve birbirine zıt inanışlar arasındaki savaşın karşı cephelerindedir” sözleriyle ifade edilen karşıtlıktı. Bu karşıtlık, gelişme formülünü barındırır.

Gençliğimde, uzayda geçen savaşlarla ilgili birkaç çizgi film izliyorduk. Tartışıp, Amerikan versiyonunun işe yaramaz olduğu sonucuna varmıştık. Bunun nedeni, bu versiyonda lazer silahları kullanılması ve uzayda madde olmadığı için enerjinin bu şekilde iletilmesinin mümkün olmaması nedeniyle lazer silahlarının uzayda kullanılmasının gerçekçi olmamasıydı. Japon versiyonunda ise, roket kullanılıyordu ve bize daha gerçekçi görünüyordu. Çocukluk ve gençlik yıllarındaki sorgulama yeteneğimizi koruyabilseymişiz çok daha fazlasını yapabilirmişiz.

Oyunlar içindeki gerçeklere dönersem, Riot Games Türkiye’deki ilgi çekici oyun içine iliştirilmiş gerçek hikayelerden biri, İyikul’a ait. İyikul, Haziran 2012’de kurumsal iletişimin başına geçerek başladığı Riot Türkiye macerasında LoL’ün lansmanından sorumluyken zaman içinde farklı görevlerde yer alarak, Türkiye pazarının ve ofisinin bütününü yönetmekle birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) ile yakın çalışmaya dayanan görev tanımına sahip ülke müdürlüğüne ulaşıyor. Bu yolculukta dikkatimi çeken, başlangıçta tek bir ürünün lansmanı söz konusuyken bugünkü görev tanımında yer alan “var olan ve yeni ürünlere göre yapıları hazırlamak ve yönetmek” ifadesi. Oyunun arkasında gerçek bir dünya var.

Oyun, farklı pazarları canlandırıyor

Türkiye’de oyuna ilgimiz, Peak Games’in Zynga’ya 1,9 milyar dolarlık rekor fiyata satılması ile arttı. Bu ilgi hâlâ sürüyor ama ben buna dahil değilim. Şu anlamda: Zynga Poker ve Farmville oyunları ile tanıdığımız Zynga, oyun geliştirme işi yapmak yerine başkalarının geliştirdiği oyunları satmanın daha kârlı olacağını düşünerek şirket satın almalarına yöneldi. Hisse senedi ve nakit ile yapılan bütün bu satın almaların ardından Zynga’nın hisse değeri Ocak 2022’de Take Two tarafından satın alınacağı açıklandığında 9,86 dolardı. Oysa ki, Zynga’nın Aralık 2011’de gerçekleştirdiği halka arzdaki hisse fiyatı 10 dolar olarak oluşmuştu.

Take Two’nun ocak ayında açıkladığı 12,7 milyar dolarlık satın almanın öncesindeki 18 aylık dönemde Zynga, 1,9 milyar dolarlık Peak Games satın alması ile birlikte 3 milyar doların üzerinde satın alma gerçekleştirmişti. Şirketin tarihi boyunca gerçekleştirdiği satın alma sayısı ise 40 olarak veriliyor. Bütün bu satın alma performansı, Zynga’nın halka arz sırasındaki fiyatını korumasına bile el vermiyor.

Bunu not düştükten sonra, ABD’li oyun geliştirici Riot Games’in de 2011’de Çinli Tencent tarafından satın alındığını belirteyim. Tencent, 2015’te Riot Games’in son yüzde 4’lük dilimini de alarak şirketin bütününe sahip oluyor. İki model arasındaki fark, Zynga ebedi (eternal) franchise modelini keşfederek başkasının oyununu satma yolunu benimserken Riot’ın hâlâ bir oyun şirketi olmasıdır. Buradan başa dönüp tekrar üzerinden geçerseniz, Riot’ın hangi alanlara genişleyerek üretici kimliğini koruyabildiğini tekrar görebilirsiniz.

Oyun, sadece oyun üreticilerini değil, teknoloji üreticilerini de güçlü tutmanın aracı haline gelmiş durumda. Bu geçmişte, bilgisayar ve daha sınırlıolarak konsol pazarı için gerekliyken bugün oyunun can vediği sektörler arasında televizyon ve cep telefonu üretimi de var.

Infinix’in Kasım 2022 sonunda lansmanını yaptığı Note 12, 120 Hz ekran yenileme hızı yani saniyede 120 kez ekran görüntüsünü tazelemesi ve saniyede 320 kez ekrana yapılan teması kontrol etmesi ile oyun dünyasını hedefleyen bir ürün olduğunu gösteriyor. Infinix’in, mobil oyun dünyasının fenomeni PUBG ile birlikte yapacakları işleri duyurarak tanıttığı telefonun tanıtım toplantısında Vodafone ve Arena’ya verilen plaketler, Infinix’in iş tarafındaki satış kanallarını ortaya koydu.

TCL’in 144 Hz görüntü yenileme hızına sahip 98C735 modeli de Global Espor Federasyonu’nun bu yıl ilk kez İstanbul’da gerçekleşen Global Esports Games etkinliğinde oyuncularla buluşturuldu. 98 inç ekranlı Google TV, 68 farklı ülkeden 400’ün üzerinde espor oyuncusunun önünde başarılı bir oyun performansı sınavı verdi. İş tarafında etkinliğin altın sponsoru olan TCL ve TCL televizyonları Türkiye’de kendi marka güvencesi ile sunan Bilkom yer aldı.

Oyunlar ve gerçeklerin önümüzdeki dönemde daha fazla kesişme noktasında buluşacağını görebiliyorum.

Püf Noktası

Oyun ve gerçeklikten bahsederken son dönemde bunların mükemmel kesişmesine tanık olduğum deneyimimden bahsetmeden geçmeyeyim. Oyun Atölyesi’nin Kundakçı oyunu, oyun ve metaverse tasarımcılarının izlemesi gereken bir oyun. Ben geçen aylarda Zorlu Holding’in davetlisi olarak Zorlu PSM’de oyunu izleme fırsatı buldum. Tuna Kırlı ve Haluk Bilginer’in karşıt kahramanlar olduğu oyunu izlerken sahnenin nasıl kullanıldığına ve etkileşimin nasıl sağlandığına dikkat etmenizi öneririm.