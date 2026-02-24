Özbekistan’a enerjiyle yerleşti, Venezuela’da petrol için kolları sıvadı

TÜRK Petrol’ün kurucusu Aydın Bolak’ın torunu, TÜSİAD yönetiminde görev yapmış iş insanları arasında yer alan Varol Dereli’nin kızı Zehra Zeynep Dereli, ODAŞ CA Genel Müdürü şapkasıyla gazeteye ziyarete geldiğinde yıllar öncesine uzandı:

- Yıllar önce dedemin (Aydın Bolak) bir davetinde görmüştüm sizi…

Gazeteye ODAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Yasemin Aydınlar’la birlikte gelen Zeynep Dereli’yi Şeref Oğuz ve Hakan Güldağ’la konuk edip dinledik.

Ben de Zeynep Dereli’ye Temmuz 2021’de yaptığımız görüşmeyi anımsattım:

- Tink, yani Teknoloji ve İnsan Kolejleri adlı okulunuz vesilesiyle bir görüşme yapmıştık. O günlerde gazetemizde yayınlamıştım. Şimdi Tink’in yanına ODAŞ CA Genel Müdürlüğü mü eklendi?

Dereli, anlatmaya koyuldu:

- Okulu devrettim. Okul vesilesiyle ODAŞ’la yollarımız kesişti. ODAŞ’ın tüm uluslararası operasyonlarının sorumluluğunu üstlenmiş durumdayım. ODAŞ, 2010 yılında enerji üretimiyle yola koyulmuş bir şirket.

ODAŞ’ın enerji, madencilik ve turizm sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirtip, şirket sunumunda bilgiler aktardı:

Enerji, yüzde 75.99’u halka açık olan Odaş’ın ana iş kolu. ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. 2010 yılında kuruldu. 2011 yılında Şanlıurfa Doğal Gaz Çevrim Santralı’nın ilk fazı devreye alındı. Bu santral 2013’te 140 MW kurulu güce ulaştı.

2014: Yerli kömüre dayalı Çan2 Termik Santralı’nın yatırımına başlandı. 0.25 MW Güneş Enerjisi Santralı (GES) devreye alındı.

Yerli kömüre dayalı Çan2 Termik Santralı’nın yatırımına başlandı. 0.25 MW Güneş Enerjisi Santralı (GES) devreye alındı. 2015: ODAŞ, altın, gümüş ve antimuan madenciliği alanında faaliyet göstermek üzere çalışmalara başladı. Antimuan üretimi gerçekleştiren “Suda Maden A.Ş.” nin yüzde 100’ü satın alındı.

ODAŞ, altın, gümüş ve antimuan madenciliği alanında faaliyet göstermek üzere çalışmalara başladı. Antimuan üretimi gerçekleştiren nin yüzde 100’ü satın alındı. 2016: Antimuan ve Antimuan Trioksit üretimi ve satışına başlandı.

Antimuan ve Antimuan Trioksit üretimi ve satışına başlandı. 2018: Çan2 Termik Santralı devreye alındı.

Çan2 Termik Santralı devreye alındı. 2021: Çan2 Termik A.Ş. halka arz edildi. Şanlıurfa Doğal Gaz Çevrim Santralı Özbekistan’a taşındı.

Çan2 Termik A.Ş. halka arz edildi. Şanlıurfa Doğal Gaz Çevrim Santralı Özbekistan’a taşındı. 2022: Harezm bölgesindeki Özbekistan Doğal Gaz Çevrim Santralı’nın ilk fazı devreye girdi. Özbekistan’da özel sektör girişimiyle hayata geçirilen ikinci enerji santralı oldu.

Harezm bölgesindeki Özbekistan Doğal Gaz Çevrim Santralı’nın ilk fazı devreye girdi. Özbekistan’da özel sektör girişimiyle hayata geçirilen ikinci enerji santralı oldu. 2023: ODAŞ, turizm sektöründe yatırım başlattı.

2024 yılındaki iki önemli adıma işaret etti:

Çan2 Termik A.Ş., Denarius Pumping Services LLC’nin yüzde 65’ini aldı.

Özbekistan’da 158 MW ile üretime devam eden santralın kurulu gücü 174 MW’a ulaştı. 500 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Özbekistan’daki yatırım büyüklüğü 100 milyon doları buldu.

Çan2 Termik Santralı’nın mevcut kurulu gücünün 340 MW olduğunu aktarıp başında bulunduğu ODAŞ CA’nın rolünü özetledi:

- ODAŞ CA, grubun ilk yurtdışı enerji yatırımı ve uluslararası büyüme stratejisinin en önemli kilometre taşlarından biri.

Sunumdan Venezuela konusunda detay verdi:

- Çan2 Termik A.Ş.’nin yüzde 65’ini satın aldığı Denerius Pumping Services LLC’nin petrol çıkarma hizmeti alanında 25 yıllık teknik bilgi ve piyasa tecrübesi var. Chevron gibi uluslararası büyük kuruluşlara hizmet sağlıyor.

Denerius Pumping Services LLC’nin aktif büyüklüğünün hisselerin satın alındığı 2024 yılında 52.2 milyon dolar düzeyinde olduğunu kaydetti:

- Denerius’un ABD’den onaylı lisansları var. Venezuela’da işlerimizin artmasını bekliyoruz.

2010 yılında enerji ile yola çıkan ODAŞ Grubu, 15 yılda faaliyet alanlarını madencilik ve turizme yayarken, enerjide dışa açılıp Özbekistan’a yerleşti, Venezuela’da önemli işlerin kapısını araladı…

Ortakları arasında Korkut Özal’ın oğlu Bahattin Özal da var

ODAŞ’ın yatırımcılar için hazırlanan sunumundan ortaklık yapısına baktım:

Halka açık: Yüzde 75.99

Yüzde 75.99 Burak Altay: Yüzde 16.31

Yüzde 16.31 Bahattin Özal: Yüzde 4.87

Yüzde 4.87 BB Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Yüzde 2.83

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yüzde 4.87 hissesi bulunan, eski İçişleri Bakanlarından Korkut Özal’ın oğlu, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yeğeni Bahattin Özal yürütüyor.

Korkut Özal’ın kızı Hafize Ayşegül Özal da Odaş’ın Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor.

800 bin ton antimuan rezervi var

ODAŞ CA Genel Müdürü Zeynep Dereli, yatırımcılar için hazırlanan sunumdan şirketin madencilik faaliyetlerini özetledi:

- ODAŞ, nadir bulunan ve kritik metaller arasında gösterilen antimuan madeninin üretim ve satışını sürdürüyor. ODAŞ ayrıca Kütahya bölgesinde altın ve gümüş ruhsatlarına sahip bulunuyor.

ODAŞ’ın antimuan madenciliği faaliyetlerine 2015 yılında Suda Maden A.Ş.’yi 1 milyon dolara satın alarak başladığını vurguladı:

- Satın alındığında Suda Maden A.Ş.’nin bilançosunda 15 milyon dolar özkaynak ve 1.5 milyon dolar hazır değer vardı. Grup antimuan satışına 2016 yılında başladı.

Antimuanın kullanıldığı alanlara işaret etti:

- Antimuan, yanma geciktiriciler, yenilenebilir enerji, ileri teknoloji, batarya sistemlerinde ve savunma uygulamaları gibi kritik alanlarda kullanılıyor.

Kullanıldığı alanları biraz açtı:

Yanma Geciktiriciler: Antimuan, tekstil, plastik ve elektronik cihazların yangına dayanıklılığını artıran alev geciktirici formülasyonlarda kritik öneme sahip.

Antimuan, tekstil, plastik ve elektronik cihazların yangına dayanıklılığını artıran alev geciktirici formülasyonlarda kritik öneme sahip. Yenilenebilir Enerji: Antimuan, güneş panelleri, nükleer santral kalkanları, rüzgar türbinleri ve enerji geçişi ile depolama çözümlerinde önemli rol oynuyor.

Antimuan, güneş panelleri, nükleer santral kalkanları, rüzgar türbinleri ve enerji geçişi ile depolama çözümlerinde önemli rol oynuyor. Yüksek Teknolojili Stratejik Savunma: Antimuan, zırh delici mühimmat, kamuflaj sistemleri, lazerler gibi yüksek teknolojili savunma uygulamalarında stratejik bileşenler arasında yer alıyor.

Antimuan, zırh delici mühimmat, kamuflaj sistemleri, lazerler gibi yüksek teknolojili savunma uygulamalarında stratejik bileşenler arasında yer alıyor. Teknoloji: Antimuan, kablolar, devre kartları, kızılötesi sensörler, alev geciktirici plastikler, babbit rulmanlar ve gemilere yönelik özel teknolojilerde kullanılıyor.

Antimuanın fiyat seyrini merak ettik, paylaştı:

- Haziran 2025’te 2024 yılı başlangıcına göre 5 katına ulaştı. 1 Ocak 2025’e göre yüzde 47 arttı, ton başına fiyatı 60 bin doları buldu. 2025 yılını ton başına 47 bin dolarlık ortalama fiyatla tamamladı.

ODAŞ’ın rezervine işaret etti:

- ODAŞ’ın 800 bin tonluk kanıtlanmış antimuan rezervi bulunuyor. Türkiye’nin tek dikey entegre antimuan trioksit üreticisi olarak batarya, PET polyester, cam ve seramik sektörlerine tedarik yapıyor.

Alçıtaşı ve uçucu kül geliri 14 milyon dolar

ODAŞ CA Genel Müdürü Zeynep Dereli, Çan2 Termik Santralı’nda oluşan uçucu külü nasıl değerlendirdiklerini de anlattı:

- Öncelikle seperasyon tesisi, ardından da kül değirmeni yatırımı yapıldı. Uçucu külün döngüsel ekonomiye kazandırılması sağlandı.

ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine 2020’den beri uçucu kül ve sentetik alçı taşı ihraç edildiğini bildirdi:

- ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine 2020’den buyana 1.5 milyon ton uçucu kül ve sentetik alçı taşı ihraç edildi. Bu ihracattan 14 milyon dolarlık gelir sağlandı.

GES’e 2 milyar lira yatıracak

ODAŞ CA Genel Müdürü Zeynep Dereli, gazetedeki sohbet sırasında grubun yeni planladığı güneş enerjisi santralından (GES) de söz etti:

- Sermaye artırımı sonucu elde edilecek tahmini fonun yüzde 70’i termik baz yük enerji üretim kapasitesini başta güneş enerjisi olmak üzere çeşitlendirmek ve toplam üretim içinde yenilenebilir enerji payını artırmak amacıyla yeni yatırımlarda kullanılacak.

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) sunduğu taahhüdü aktardı:

- SPK’ya GES’e yatırmak üzere yaklaşık 2 milyar lira taahhütte bulunmuş durumdayız. Bu yatırımımız Çan2 Termik A.Ş. çatısı altında gerçekleştirilecek.

Göcek’teki otel Haziran 2025’te hizmete girdi

ODAŞ’ın yatırımcılar için hazırlanan sunumundan turizm yatırımlarına da baktım: