Özel sağlık sigortalarında yeni dönem: Genelge çıktı, uygulama esaslarıyla kurallar netleşti

Özel sağlık sigortalarında uzun süredir tartışılan kapsam, fiyatlama, yenileme ve teminat uygulamalarına ilişkin belirsizlikler, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayımladığı yeni genelgeyle büyük ölçüde giderildi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan 2025/28 sayılı Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge, sigorta şirketlerinin operasyonel süreçlerinden sigortalı haklarına kadar pek çok alanda ayrıntılı ve bağlayıcı düzenlemeler getiriyor.

SEDDK’nın yayımladığı genelge, daha önce Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nin sahada nasıl uygulanacağını ayrıntılı biçimde tanımlıyor. Böylece şirketler için yoruma açık alanlar daraltılırken, sigortalılar açısından da hak ve yükümlülüklerin sınırları daha açık hale geliyor.

Genelge; poliçe düzenleme esaslarından teminat yapılarına, yenileme süreçlerinden sağlık hizmet sunucularıyla ilişkilere kadar çok geniş bir çerçevede uygulama rehberi niteliği taşıyor.

Teminat yapılarında standartlaşma hedefi

Genelgede öne çıkan başlıklardan biri, özel sağlık sigortalarında teminat adlarının ve kapsamlarının daha anlaşılır ve karşılaştırılabilir hale getirilmesi. Bu kapsamda;

- Teminatların poliçede açık, sade ve yanıltıcı olmayacak şekilde tanımlanması,

- Aynı isimle sunulan teminatların farklı içeriklerle pazarlanmasının önüne geçilmesi,

- Sigortalının hangi sağlık hizmetinden, hangi koşullarda yararlanabileceğinin poliçe öncesinde net biçimde bilgilendirilmesi zorunlu hale getiriliyor.

Bu düzenleme, özellikle son yıllarda artan “kapsam belirsizliği” ve “beklenti-fayda uyumsuzluğu” şikâyetlerine karşı sigortalı lehine önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yenileme garantisi ve sigortalı sürekliliği vurgusu

Genelgede dikkat çeken bir diğer önemli alan, yenileme garantisi uygulamalarının çerçevesinin çizilmesi. Buna göre;

- Yenileme garantisi tanımlarının netleştirilmesi,

- Garanti verilen sigortalıların hangi hallerde kapsam dışında kalabileceğinin açıkça belirtilmesi,

- Yenileme sürecinde sigortalının aleyhine olacak keyfi uygulamaların sınırlandırılması amaçlanıyor.

Bu düzenleme, özel sağlık sigortasının uzun vadeli bir finansal ürün olarak konumlandırılması açısından sektör için kritik önemde görülüyor.

Fiyatlama ve prim artışlarında dolaylı etki

Genelge doğrudan prim oranlarına müdahale etmese de, fiyatlama süreçlerini etkileyen önemli dolaylı hükümler içeriyor. Teminat kapsamlarının standartlaşması ve uygulama esaslarının netleşmesi, şirketlerin risk hesaplamalarını yeniden gözden geçirmesini gerektirecek. Sektör temsilcileri, bu durumun kısa vadede operasyonel maliyetleri artırabileceğini, ancak orta ve uzun vadede daha öngörülebilir bir fiyatlama yapısına katkı sağlayacağını ifade ediyor.

Sağlık hizmet sunucularıyla ilişkilerde şeffaflık

Genelge, sigorta şirketleri ile özel ve kamu sağlık hizmet sunucuları arasındaki ilişkilere de dolaylı olarak yön veriyor. Provizyon, faturalama, teminat kontrolü ve bilgilendirme süreçlerinde şeffaflık ve izlenebilirlik vurgusu öne çıkıyor.

Bu düzenlemeler, hem suistimallerin önlenmesi hem de sigortalının hizmet aldığı süreçte yaşadığı belirsizliklerin azaltılması açısından önemli bulunuyor.

Şirketler için ciddi uyum süreci

1 Ocak 2026’ya kadar olan geçiş süresi, sigorta şirketleri için yoğun bir uyum ve yeniden yapılandırma dönemi anlamına geliyor. Poliçe metinlerinin güncellenmesi, satış ve bilgilendirme dokümanlarının revizyonu, bilgi sistemlerinin yeni uygulama esaslarına uyarlanması gerekecek.

Bu kapsamda özellikle;

- Satış kanallarının yeniden eğitilmesi,

- Acentelerin bilgilendirilmesi,

- Müşteri iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi önem kazanıyor.

Sigortalı açısından ne değişecek?

Yeni uygulama esaslarıyla birlikte sigortalılar için;

- Daha açık ve anlaşılır poliçeler,

- Teminat kapsamı konusunda daha az sürpriz,

- Yenileme süreçlerinde daha öngörülebilir bir yapı hedefleniyor.

Bu yönüyle genelge, özel sağlık sigortasına olan güvenin artırılmasını ve uzun vadeli sigortalılık bilincinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Sektörde yeni denge arayışı

SEDDK’nın yayımladığı bu genelge, özel sağlık sigortalarında “serbestlik–koruma” dengesini yeniden kurma çabası olarak değerlendiriliyor. Bir yandan şirketlerin ürün tasarımına tamamen müdahale edilmezken, diğer yandan sigortalı lehine asgari standartlar net biçimde tanımlanıyor.

Uzmanlara göre, düzenlemenin başarısı; uygulamada denetim etkinliği, sektörle kurulacak diyalog ve sigortalı bilgilendirme süreçlerinin gücüne bağlı olacak.