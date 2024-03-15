HABER ANALİZ / BIST SPOR ENDEKSİ

Özkaynakları azaldı hissseleri kazandırdı

Spor hisseleri sahadaki mücadelelerini borsaya taşıyor. Finansal sıkıntısına rağmen Beşiktaş hisseleri bir yılda yüzde 831 yükseldi. Spor hisselerinin özkaynakları azalırken hisse getirileri yükseldi. BIST Spor Endeksi’nde yer alan hisseler, finansal zorluklar ve özkaynak düşüşlerine rağmen yatırımcılarını sevindiriyor. Özellikle Beşiktaş Futbol, son bir yılda %831,76 ile getiri oranı sektörde lider konumda bulunuyor. Yılbaşından bu yana %84,79 ve son bir ayda %30,48›lik artışlarla Beşiktaş hisseleri, yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Spor Endeksindeki diğer öne çıkan şirketler Galatasaray Sportif, son haftada %12,35 getiri sağladı ve yılbaşından bu yana %21,27’lik bir artış göstererek istikrarını korudu. Fenerbahçe Futbol ve Trabzonspor Sportif ise daha sakin bir grafik çizdi; Fenerbahçe bu yıl için %2,35, Trabzonspor ise %1,16 getiri ile sınırlı kaldı.

Buna karşın, firmaların özkaynak değerleri zayıf seyrini sürdürüyor. Beşiktaş özkaynak değerleri en zayıf firma. Sektör endeksinde en yüksek ağırlığa sahip olmasına rağmen özkaynaklarda zayıf görünüm gözleniyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’da da özkaynaklar ekside bulunuyor. Finansal tabloların zorluğuyla yüzleşen spor şirketleri, borsada ise yatırımcıların cesur ilgisi ile karşılık buluyor.

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

● Alves Kablo (ALVES) ve Artemis Halı (ARTMS) halka arz sonrası çıkışını sürüyor. ● Pasifik Teknoloji (PATEK), halka arzından bu yana yükseliyor. ● Doğan Burda (DOBUR), 1 aylık zirvesinde. 5 Günlük ortalamanın üzerinde. Son bir ayda %102,25 yükseldi. ● Reysaş Taşımacılık (RYSAS), bilanço etkisi ile yükselişe geçti.

NEDEN DÜŞTÜ?

● Senkron (SNKRN) son 1 haftalık dibinde. Hacim 3 gündür artıyor. Bir ayda %33,75 çıktı. Kâr satışı var. ● İmaş Makine (IMASM) kısa vadeli ortalamalarını aşağı kesti. ● Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET), kâr satışları ile gerileme sürüyor. ● Datagate Bilgisayar (DGATE), yatırım fonlarının satışı var.

NE OLDU?

● Fitch, 2024 küresel GSYH büyüme tahminini 0,3 puan artırarak %2,4’e yükseltti. ● TÜSMOD Üretim ve Hizmet Satınalma Enfl asyonu, şubatta bir önceki aya göre %2.56 attı. ● Fitch, Fed’den ilk faiz indirimi beklentisini Temmuz’a, ECB’den beklentisini Haziran’a öteledi. ● Barclays: Altında, Fed faiz indirimleri sonrası gerçekleşen %10 ralli şimdiden satın alındı. ● Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: DITAS, ISDMR, DOGUB, ESCAR, KGYO, MERKO, YGGYO ● Yabancı payı 5 gündür sürekli azalanlar: MIPAZ, PKART, SNPAM, ATATP, BRKSN, FLAP, HEKTS

NE OLACAK?

Mart Piyasa Katılımcıları Anketi izlenecek. ● Şubat Merkezi Yönetim Bütçe verileri takip edilecek. ● TCMB’nin miktarsal sıkılaştırma adımlarının kredi faizlerini yükseltmesi hisseleri baskılıyor. ● Yatırımcıların altın talebi yüksek. Kazandıran enstrümanlar yatırımcı ilgi odağında bulunuyor. ● Endeksten bağımsız hareket eden hisseler borsadaki düşüşe rağmen talep görüyor.

ZEYNEP’E SOR

zeynep.aktas@gmail.com

SORMAK MI, ARAŞTIRMAK MI

Sormak; bilgi eksikliği ya da zamanı olmayanlar için faydalıdır. Ancak bilginin kalitesi, doğruluğu önemlidir. Yanıltıcı bilgi yanlış yatırıma yol açar. Araştırma; analizi yatırımcının yapmasıdır. Bilgi gerektirir, zaman alıcıdır. Kontrollü ve bilinçli yatırımdır.

Başkalarına sorabilirsin. Fakat daha iyisini yap. Aradığın fonu kendin bul

Bana önereceğiniz bir fon var mı? / Yahya Selçuk

Yahya, birikiminin geleceğini başkalarının inisiyatifine bırakma. Kendin belirle. Bunu başarabildiğin ölçüde, daha güvenli bir yatırım tarzına da kavuşmuş olursun. Bu hiç de zor değil. İşe kendini tanımakla başla. Fon seçimi yaparken öncelikle kendi yatırım hedefini ve kabul edebildiğin risk düzeyinin ne olduğunu kendine sor. Sonra uzun vadeli bir büyüme mi istiyorsun, yoksa kısa vadede hızlı getiri mi? Bekleme süren ve risk toleransın hangi fonlara yöneleceğini belirleyecek temel kıstaslar olacaktır. Tüm bu soruların cevabı, aynı zamanda seni doğru fona götürecektir. Hisse senedi ağırlıklı fonlar yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda daha yüksek risk içerir. Öte yandan, tahvil veya para piyasası fonları düşük risk ve daha sabit getiri sağlar. Dengeli olsun istiyorsan karma fonlar alternatif bir seçenek olacaktır. Ayrıca, seçmeyi düşündüğün fonların geçmiş performanslarını, yönetim ücretlerini ve yatırım stratejileri ile portföy içeriğini incelemeyi unutma. Ancak, geçmiş performanslar gelecekteki sonuçların garantisi olmadığını da bil. Son olarak yatırım kararını vermeden önce piyasa koşullarına bak. Koşulların yönelimi alacağın fonla uyumlu olmalı.

Batarya üretiminde aceleci değil. Teknolojinin seyrini gözetliyor. Temettüde ise sorun yok

Ford beklentilerin çok üzerinde kar açıkladı. Geniş bir yorumunu yapmanız mümkün mü acaba? / Deniz Sungun

Deniz, otomotiv yenilenebilir enerjiyle alakalı olarak dönüşüm sürecinde olan bir sektör. Fosil yakıtlı araçlar elektrikli araçlara dönüşüyor. Kuşkusuz bunun belli bir süreci olacak. Ancak dönüşü olmayan bir yoldayız. Bu nedenle elektrikli araç teknolojisini yakalayabilen firmalar sonrasında da büyümelerini sürdürebilecek. Ford’un geçtiğimiz yıl batarya yatırımı gündeme geldiyse de elektrikli araçların gelişim süreci gözetilerek henüz erken olduğu düşüncesiyle ertelediler. Temettü yatırımcısının yakından takip ettiği Ford, sektörünün öncü firmaları arasında yer alıyor. Sektördeki gelişmelere kayıtsız kalması beklenmemeli. Bu anlamıyla elektrikli araç segmentinde koşullara bağlı olarak yatırımlarını yapacaktır. Şirket düzenli olarak kârını büyütmekte. Buna bağlı olarak ortaklarına düzenli temettü ödeyen firmalar arasında yer alıyor. Bu yıl da hisse başına 43,30 TL brüt nakit temettü ödemesi yapacak. Yıl içinde ikinci temettünün de açıklanması şaşırtmayacaktır. Ancak bu yıl sektörde küçülme bekliyor. Daralmanın Ford’a yansıması olabilecektir. Ancak şirket, yurt dışı gelirlerini artırabildiği ölçüde kârda büyümesini koruyacaktır.

YATIRIM FONLARI

Fonlarla portföy çeşitliliği ile kazanç

Mutlak getiri ve ihracatçı fonlar

Yatırımcılar farklı fon temaları ile portföylerini çeşitlendiriyor. Bu yönü ile Trive Portföy’ün Mutlak getirili fonu ve İş Portföy’ün ihracatçı fonları öne çıkıyor. Trive Portföy Mutlak Getiri Hedefl i Değişken Fon, %106,54 yıllık getirisi ile öne çıkarken, portföy değerini 71,8 milyon TL’ye yükseltti. İş Portföy İhracatçı Şirket. His. Sen.(TL) Fonu ise %73,7 getiri sağladı. Beş fon toplamda yatırımcılarına ortalama %75’e yakın bir getiri sağladı, portföy büyüklükleri ise 2 milyar TL’yi aşan bir birikime ulaştı. Ak Portföy İhracatçı Şirket. His.Sen.(TL) Fonu (HSYF) yıllık bazda yüzde 65 oranında getiri sağladı. Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefl i Değ. Fon ise yüzde 72,36 kazandırdı.

EMEKLİLİK FONLARI

Riski düşük sakin emeklilik

Dengeli fonlar temkinli bir emeklilik sağlar

Yatırımcıların dikkatli risk yönetimi ve istikrarlı getiri beklentisi, muhafazakâr temkinli değişken fonlara olan ilgiyi artırıyor. Bu segmentteki fonlar, geçen yıl yatırımcılarına ortalama %60’a yakın bir getiri sunarak piyasalardaki dalgalanmalara rağmen bir getiri sundu. Özellikle Anadolu Hayat Emeklilik’in temkinli değişken fonları getirileri ile öne çıktı. AH8 kodlu fon, son bir yılda %62,52’lik bir getiri ile portföyünü 4,736 milyon TL’ye taşıyarak bu alanda portföy büyüklüğünde lider konumuna yükseldi. AG4 kodlu fon ise %68,15 getiri sağladı ve portföy büyüklüğünü 621 milyon TL’ye çıkardı.

Kimler için uygun?

Muhafazakâr temkinli değişken fonlar, 2-4 seviyesinde risk değeriyle, düşük risk almak isteyen yatırımcılar için uygun.

DÖVİZ PİYASASI

Altın 2500 dolara mı gidiyor? Altın, kurumların tercihlerinde öncü rol oynuyor. JPMorgan’ın emtialardaki 1 numaralı tercihi ve fiyatı 2.500 doları görme potansiyeli olduğunu düşünüyor. Bugün döviz grafiğinde altının ons fiyatı ile dolar endeksini inceliyoruz. ABD’nin faiz indirimine ilişkin beklentilerle Dolar Endeksi’nin Şubat ortasından itibaren yönünü aşağı çevirmesi altının ons fiyatını yukarı doğru güçlenmesini sağladı. Doların küresel bazda güç kaybı altına olan yönelimi artırır.

TAHVİL

Quick Finansman, %59,78 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Quick Finansman, 12 Mart 2024 günü nitelikli yatırımcılara tahvili ihraç etti. Toplam tutarı 270,000,000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %53,00, bileşik faizi ise %59,78’e denk geliyor. 376 gün vadeli tahvil, 6 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 2 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise %27,30 olacak. Tahvilin vadesi ise 24 Mart 2025.

Diğer taraftan 13 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,49 seviyesinde bulunuyor. Quick Finansman’ın çıkardığı tahvilin yıllık %53 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 6,51 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, emsalleriyle kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip görünüyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOCAER ÇELİK Yatırımını tamamladı. Üretime yeniden başladı. Sıra küresel rekabete geldi

Kocaer Çelik, Aliağa A1 fabrikasında gerçekleştirdiği yatırımların tamamlanmasıyla çelik profil üretimine yeniden başlayacak. Fabrika, 2 Ocak- 11 Mart tarihleri arasında planlı bir duruş gerçekleştirmişti. Bu süre zarfında yapılan revizyon ve yeni makine-teçhizat yatırımları tamamlandı. Yeniden seri üretime geçen fabrika bu yatırım ile katma değerli yeni ürünlerin üretimini artıracak. Şirket, söz konusu yatırımla küresel rekabet gücü ile ihracat kapasitesini daha da artıracağını belirtti. Kocaer Çelik, son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %31,62 artırırdı. Aynı süre içinde ana ortaklık kârı %148,14 artarak 1,1 milyar TL’ye ulaştı.

DOĞUŞ OTOMOTİV Elindeki hisseleri fona sattı. Fiyatı çıktı diye fon hemen satmaz herhalde

Doğuş Otomotiv, geri alım yoluyla kendi sermayesinde sahip olduğu %2,77 oranındaki paylarını sattı. İşleme konu edilen toplam 6.085.007 adet hissenin satışından 1,57 milyar TL gelir elde etti. Bir hissenin satış bedeli ise 268 TL olarak açıklandı. Hisse ise borsada, satışa konu fiyatın üzerinde fiyattan alıcı buluyor. Doğuş Otomotiv’e ait hisseler 2019 yılından bu yana yükselen bir kanal içinde hareket ediyor. Son olarak en yüksek fiyatını Ağustos 2023’te düzeltilmiş verilerle 318,83 TL ile test etti. Arada geçen zaman dilimindeyse bir daha aynı seviyeyi geçemedi.

AKBANK Hisse başına brüt 1,73 TL ödeyecek. Temettü için fazla beklemeyi düşünmüyor

Akbank, 2023 yılında elde ettiği 66.478.940.242 TL net kâr üzerinden hissedarlarına nakit kar payı dağıtacak. Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda, 9.971.000.000 TL nakit temettü ödemesi yapılacak. Dağıtılacak kâr payı net kârın yaklaşık yüzde 15’ine denk geliyor. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada dağıtılacak miktarın ödenmiş sermayenin %5›ine karşılık gelen 260.000.000 TL’yi birinci nakit kârı payı ve 9.711.000.000 TL’yi ikinci nakit kâr payı olarak ödeyecek. Söz konusu tutar hisse başına brüt 1,92 TL (net 1,73 TL) nakit kar payı anlamına geliyor. Ödemeler 26.03.2024 tarihinden itibaren ortaklara verilecek.

ZORLU ENERJİ İştirak satışından gelen tutar gayet iyi. Bir de kendisine kalabilseydi

Zorlu Enerji, %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım’ın devir işlemini tamamladı. Satış ile iştirakindeki tüm paylarını 200.000.000 doları karşılığında devretmiş oldu. Tutar güncel kurdan 6.375.330.000 TL’ye denk geliyor. Şirket, Zorlu Enerji Dağıtım’ın borçlarının düşülmesi sonrasında kalan 3.568.987.412 TL’yi tahsil etti. Satış işlemi sonrasında ortaya çıkan kar veya zarar hakkında ek bilgi vermedi. Konuya ilişkin bilginin ilk çeyrek mali tablo dip notlarında yer alacağını açıklamakla yetindi. Zorlu Enerji, satıştan elde ettiği geliri borçlarının ödenmesine kullanacak.

FUZUL GMYO Projeden alacağı pay 3 kattan fazla büyüdü. Tutar dokuz aylık gelirine yakın

Fuzul GMYO, Beşiktaş’taki Barbaros 48 Projesi kapsamında önemli bir gelir artışı elde ettiğini açıkladı. Şirket, yaptığı ek protokolle toplam payını 230.500.000 TL’den 808.133.565 TL’ye yükselttiğini bildirdi. Üç katından fazlaya denk gelen pay artışının gerekçesi hakkında ek bilgi vermedi. Şirket, son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde 878 milyon TL gelir elde ederken dönem sonu kârı 181,87 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Firmanın ek protokolle elde ettiği gelir artışı, dokuz aylık gelirine yakın bir tutara denk geliyor. Şirketin gelir artışı finansal performansına ve büyüme hedefl erine önemli katkıda bulunması beklenmeli.