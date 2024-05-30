HABER ANALİZ / BIST 30 VE BIST 100-30’DA ÖZKAYNAK/SERMAYE ORANI ANALİZİ

Özkaynakları sermayesinin 50 katı olanlar kazandırdı

BIST 30 ve BIST 100'de Özkaynak/Sermaye Oranı 50’nin üzerinde olan şirketler ortalama yüzde 164 kazandırdı.

Borsa İstanbul’da sermayesinin 50 katı özkaynağı olan şirketler yatırımcılara ortalama yüzde 164 oranında yıllık getiri sağladı. Bu çalışmada, BIST 30 ve BIST 100-30 endekslerinde özkaynak/sermaye oranı 50’nin üzerinde olan şirketleri inceledik.

Genel görünüm

BIST 30'da özkaynak/sermaye oranı 50'den büyük olan 13 şirket bulunuyor. BIST 100-30'da ise özkaynak/sermaye oranı 55'ten büyük 19 şirket bulunmakta. Bu şirketler arasında Türk Hava Yolları, Ford Otosan, Borusan Boru Sanayi, Koç Holding ve Tüpraş gibi önde gelen firmalar yer alıyor. Özkaynak/sermaye oranı yüksek olan bu şirketler, güçlü finansal yapılarıyla dikkat çekiyor.

Özkaynak/Sermaye Oranı

Özkaynak/sermaye oranı, bir şirketin sermayesinin kaç katı özkaynağı olduğunu gösterir. Bu oranın yüksek olması şirketin finansal açıdan gücüne işaret eder. Yatırımcıların bedelsiz sermaye artırım beklentisinin de güçlü olduğu hisselerdir.

BIST100-30’da dikkat çekenler

BIST 100-30 Endeksi’nde 19 şirketin sermayesinin 55 katından fazla özkaynağı bulunuyor. Bu şirketlere baktığımızda Ege Endüstri, Borusan Yat. Paz, Konya Çimento, Migros Ticaret, Doğuş Otomotiv, Coca Cola İçecek öne çıkan şirketler arasında yer alıyor. Bu şirketlerin Özkaynak/sermaye oranları yüzde 170’in üzerinde bulunuyor.

Özkaynak/Sermaye oranı yüksek şirketlerin ağırlıkları



Türk Hava Yolları’nın endeks üzerindeki ağırlığı %7,44 seviyesinde bulunurken, Ereğli Demir Çelik’in %2,86; Tüpraş’ın yüzde 6,11; Bim Mağazalar’ın yüzde 5,96 ve Koç Holding’in yüzde 4,80 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Garanti Bankası (#GARAN): 2 gündür yükseliyor. Bir ayda %23,86 ve bir yılda %322 yükseldi.

Ülker Bisküvi (#ULKER): 2 gündür yükseliyor. Bir ayda %23,86 ve yılda %358 yükseldi.

Alarko Holding (#ALARK): 2 gündür yükseliyor. Bir ayda %5.07 ve bir yılda %92 yükseldi.

Kervan Gıda (#KRVGD): 3 gündür yükseliyor. Son bir yılda yüzde 118 yükseldi.

Ayes Çelik (#AYES ): 2 gündür yükseliyor. Son bir ayda %4.13 ve bir yılda yüzde 173 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER



Link Bilgisayar (#LINK ): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %18,46 geriledi.

TGS Dış Ticaret (#TGSAS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %23,65 geriledi.

Ekos Teknoloji (#EKOS ): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %23,40 geriledi.

Borusan Yat. Paz. (#BRYAT): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %21,88 geriledi.

Mia Teknoloji (#MIATK): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,99 geriledi.

NE OLDU?

Çin'in gümüş ithalatının önümüzdeki haftalarda artması bekleniyor.

Türkiye, yılın ilk 4 ayında altın rezervlerini 55 tondan fazla artırdı.

UBS Global Research, S&P 500 endeksi için yılsonu hedefini 5.600 puana yükseltti.

Eximbank 1 milyar euroluk kredi sağladı.

Piyasa ilk çeyrekte dönemsel %1,5; yıllık %5,6 büyüme bekliyor.

NE OLACAK?

Nisan ayı Dış Ticaret Dengesi verileri izlenecek.

Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi takip edilecek.

Nisan ayı Euro Bölgesi İşsizlik Oranı açıklanacak.

TCMB, PPK toplantı özetini yayımlayacak.

ABD 1. Çeyrek GSYH verileri açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

PERFORMANS GÖSTERGESİ Mİ, PERFORMANS SORUNU MU?

Performans göstergesi; objektif ve karşılaştırılabilir değerleme, hedef belirleme ve izlemeyi sağlama. Her zaman tam resmi vermez, geçmiş veri geleceği garanti etmez.

Performans sorunu; sorunun belirlenmesi ve çözüm geliştirme, daha iyi karar alınması, başarısızlık riskini azaltma. Net tanımlanamaz, çözüm bulmak zordur, itibarı zedeleyebilir.

Geliri düştü, maliyet ve giderleri arttı. Tüm bunlara rağmen yıl sonunda kâr açıklamasını bildi

Arkadaşımın tavsiyesiyle Koza Madencilik hissesinden aldım. Neredeyse bir yıl oldu. Hiç değişen bir şey yok. Neden çıkmıyor? / Bülent Kurt

Bülent, hisse alırken kuşkusuz farklı kaynaklardan yararlanabilirsin. Arkadaş tavsiyesi, bültenler, aracı kurum raporları gibi değişken veriler yatırımcıyı besler. Ancak en nihayetinde kararı verenin kendin olduğunu unutmamalısın. İşlem yaparken şirketin büyüyen yanını göz ardı etmemelisin. Bazı dönemlerde büyüme içinde şirketin dalgalanmaları olabilir. Özellikle gelir ve kâr düşüşlerinde bunlar olabilmekte. Böylesi durumlarda da sorunun geçici olup olmadığını gözlemelisin. Uzun vadede yükselişini sürdüren Koza Madencilik, Eylül 2023’te zirvesi 75,65 TL’den sonra geriledi.

Şirket, geçtiğimiz yıl hasılatını %25,8 düşürdü. Gelirdeki düşüşe rağmen maliyet ve giderlerdeki büyüme devam edince esas faaliyet kârı 4,2 milyar TL’den 254 milyon TL’ye düştü. Bunun hisse üzerinde olumsuz bir etkisinin olmaması düşünülmemeli. Yaşanan gelir kaybına rağmen yıl sonunda zarardan kâra döndü. Bunda elindeki menkul kıymetlerin değer artışıyla bir kısmından edinilen satış geliri ve bunlara ilave olarak ertelenen vergiler etkili oldu. Son beş yıldır arada düşüşler olsa da çıkış sürdü. Eylülden bu yana yaşanan düşüş ise mevcut haliyle düzeltme boyutunda bulunuyor.

Hızlı yükseldi. Sonu gelmedi. İlk işlem fiyatının altına düştü. Beklenti sektörün canlanmasında

Bien Yapı iyi çıkıyor diye aldım. Benden sonra ne oldu anlamadım. Hep aşağı gelmeye başladı. Hisse tekrar ne zaman çıkar? / Emin Balcı

Emin, borsaya yakın zamanda gelen hisseler istisnai durumlar hariç, oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Kısa sürede oldukça güçlü çıkışlar gerçekleştirdiler. Yatırımcılar dar zaman aralıklarında oldukça iyi kazançlar elde edebildiler. Kısa sürede kazançlarını realize edenler yeni halka arzlara yönelerek gelirlerini süreklileştirmeye çalışıyor. Kimi yatırımcı bu rutini sürekli işletiyor. Uzun vadede ise hisselerin fiyatı üzerinde belirleyici olanın şirketin mali performansıdır. Firmanın artan kârı hissenin fiyatını desteklerken kârın azalması ise fiyatı baskılayan bir işlev görür.

Bien Yapı, borsada ilk açılışını Mayıs 2023’te 42,96 TL’den gerçekleştirdikten sonrasında Ağustos 2023’te 75,60 TL’ye kadar çıktı. Tepeden gelen güçlü satış sonrası şimdilerde ilk açılış seviyesinin altında işlem görüyor. Bina malzemeleri sektöründe faaliyet yürüten şirket, geçtiğimiz yıl hasılatını %13,25 geriletti. Faaliyet giderlerinde ise artış sürdü. Neticede yıl sonunda kârını %78,6 düşürerek 115,5 milyon TL’ye indirdi. İnşaat sektörünün yılın ikinci yarısından sonra güçlenme beklentisi şirketin gelirini yükseltme olasılığını güçlendirirken hissenin fiyatını da destekleyebilecektir.

YATIRIM FONLARI

Fon sepeti fonlarında %100 üstü kazançlar

Fon sepeti fonlarının getirileri %104 ile %148 arasında değişiyor

Fon Sepeti fonlarında getiriler yüksek. Son bir yılda fon sepeti fonları yüzde 104,17 ile 148,46 arasında getiri sağladı. Bu fonların toplam portföy değeri 19.112 milyon TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fon (ZSG) oldu.

Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu, İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu ve Deniz Port. ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu yüzde 125’in üzerinde kazandırdı.

Fon sepeti fonları yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam ediyor. Bu fonların toplam yatırımcı sayısı ise 186.163 oldu.

Farklı temalarda yatırım seçenekleri sunan fon sepeti fonları yatırımcılara kazandırıyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Fon sepeti emeklilik fonları kazandırıyor

Fon Sepeti fonlarında yıllık getiriler %201’e çıktı

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat Inveo Portföy Fon Sepeti EYF (FFZ) gibi emeklilik fonları yüksek getirileri ile öne çıkıyor.

14 emeklilik fonunun yıllık getirileri yüzde 82,26 ile 201,11 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 22,5 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise HDI Fiba Em. ve Hay. Inveo Portföy Fon Sepeti EYF (FFZ) fonunda gerçekleşti.

10 emeklilik fonunun toplam portföy değeri 23,5 milyar TL oldu. Bu fonlar içerisinde en yüksek portföy değeri Garanti Em. Hay. Bir. Fon Sepeti EYF (GCT) fonunun portföy değeri 4,913 milyon TL oldu.

Yatırımcıların bu emeklilik fonlarını tercih etmelerinin nedeni, yüksek getiri oranları ve çeşitlendirilmiş yatırım stratejileridir. Bu fonlar, hem sürdürülebilirlik hem de teknolojik yatırımlarla dikkat çekiyor. Ek olarak, farklı portföy seçenekleri sunarak yatırımcıların risk yönetimini optimize etmelerine olanak tanıyor. Yatırımcılar, uzun vadeli getiri potansiyelleri ve istikrarlı performansları nedeniyle bu fonlara yöneliyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksi (DXY)’nin seyri

Dolar Endeksi, 2023 başından bu yana yükselen bir kanal içerisinde hareket ediyor. Kanalın destek bölgesinde olduğu gözleniyor. Üçüncü defa kanal desteğini test eden DXY yükselen eğilimde. 104,98 seviyesinde bulunuyor. Güçlenmesi için 105’in üzerine çıkmalı.

TAHVİL

50,5 YILLIK BASİT FAİZ

Korteks Mensucat, %71,98 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Korteks Mensucat, nitelikli yatırımcılara 28/05/2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %58, bileşik faizi ise %71,98’e denk geliyor. 534 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 6 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise %14,46’ya denk geliyor. Tahvilin vadesi ise 13/11/2025 olacak.

28 Mayıs tarihli TLREF %52,24 seviyesinde bulunuyor. Korteks Mensucat’ın çıkardığı tahvilin %58 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 5,76 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSKORTK2513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

NASMED ÖZEL SAĞLIK

Yurt dışı geliri arttı. Sağlık turizm gelirini daha da artırabilecek sertifikasyonu aldı

Nasmed Özel Sağlık, sağlık turizmi faaliyetlerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Şirket yurt dışı satışların toplam ciro içindeki payının 2022 yılında %1,6 olduğunu, 2023 yılında ise %5,8'e yükseldiğini belirtti. Firma, yeni coğrafi bölgelere yönelik çalışmalar içerisinde bulunuyor.

Nasmed Özel Sağlık, bu süreçte Egepol International Hastanesi’nin JCI sertifikasyonunu kazandığını ve bunun neticesinde sağlık turizmi alanında yurt dışı gelirinin artacağını ve rekabet olanaklarının güçleneceğini belirtti. Şirket, 2023 faaliyet döneminde gelirlerini %23,7 artırarak 617 milyon TL’ye çıkardı. Bu süreçte yurt dışı geliri ise %340 artarak 36 milyon TL’ye çıktı.

ARÇELİK

Ortaklık sözleşmesi 2031 yılı sonuna kadar uzatıldı. Yeni ürünler portföye dahil edilecek

Arçelik’in %45 ve Koç Holding’in %5 ortağı olduğu Arçelik-LG Klima’nın yönetim ve faaliyetlerini düzenleyen Ortaklık Sözleşmesi 31 Aralık 2031 tarihine kadar uzatıldı. Yeni dönemde de yönetim kontrolü, Koç Topluluğu ve LG arasında yarı oranda paylaşıma göre devam edecek. Arçelik-LG, mevcut durumda üretilen modellerinin yanı sıra, VRF ürünlerin üretimini de yapacak.

Varılan uzlaşma, Arçelik-LG'nin Türkiye'deki üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artıracak ve her iki ortak için de pazardaki pozisyonlarını güçlendirecek. Arçelik, bu ortaklık sayesinde VRF kategorisindeki ürünlerle pazarda daha fazla pay alma imkanına sahip olabilecek.

BATI EGE GYO

Micro Cap Endeksi'ne dahil edildi. Yabancı yatırımcı nezdinde tanınırlığı artacak

Batı Ege GMYO, FTSE Global Hisse Senedi Endekslerinden Micro Cap Endeksi'ne dahil edildi. Söz konusu gelişme, şirketin uluslararası yatırımcılar nezdinde tanınırlığını artıracak. Bu durum şirketin hisse senetlerine yönelik yabancı ilgisini yükseltmeye imkan verecek.

Endeks değişikliği, 10 Haziran 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak. Bu gelişme, Batı Ege GMYO'nun piyasa değerine katkı sağlayarak, yatırımcılar için daha cazip bir yatırım aracı olmasına olanak verecek. Hisselerin Micro Cap Endeksi'ne dahil edilmesi, şirketin finansal performansını ve büyüme potansiyelini uluslararası alanda daha görünür kılacak.

KİLER HOLDİNG

GES tesislerinde enerji üretimine geçti. Öncelikle ihtiyacını karşılayacak. Fazlasını satacak

Kiler Holding, grup şirketleri Kiler Tekstil ve Biskon Yapı'nın kendi tüketimleri karşılığı olarak toplam 13,8 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerini tamamlandı. Yıllık 23 milyon kWh enerji üretecek olan güneş enerji santralinde enerji üretim ile satış işlemleri başladı.

GES tesisleri, Kiler Tekstil ve Biskon Yapı'nın enerji ihtiyaçlarını karşılayarak maliyetleri azaltmasına olanak verecek. Ayrıca fazladan üretilen enerjinin satışı gerçekleştirilerek gelir elde etmesine imkan tanıyacak. Söz konusu durum, aynı zamanda Kiler Holding'in enerji bağımsızlığını geliştirme hedefine fırsat verecek.

NETAŞ

Zarardan kâra döndü. Şimdi de ana ortağın ürünlerini satarak gelir ve kârını büyütecek

Netaş, %48,05 ana hissedarı ZTE ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Nubia markalı yenilikçi akıllı telefon, tablet ve yeni nesil teknoloji ürünlerinin Türkiye'de satışa sunulması konusunda anlaşmaya vardı. Netaş, bu süreçte aktif bir rol alarak pazarda Nubia markalı ürünlerin tanıtımı ve dağıtımında önemli bir sorumluluk üstlenecek.

Söz konusu girişimle, Netaş'ın Türkiye'deki teknoloji pazarındaki varlığının güçlendirilmesi hedefleniyor. Netaş, açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında cirosunu %73,5 artırarak 6,96 milyar TL’ye çıkardı. Firma yıl sonunda da zarardan kâra dönerek 99,67 milyon TL kâr açıkladı. Yeni gelişme geliri artıracak.