Paket Postanesi, otizmli çocuklar için rekor bağışa kilitlendi

Otizm, doğuştan gelen durum. Otizmli bebek, ilk yıllarından itibaren iletişim sorunlarıyla kendi belli ediyor. Belli bir milleti, coğrafyası, ırkı yok bu gelişimsel bozukluğun.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) verilerine göre dünyada her 44 çocuktan biri otizm tanısı alıyor. Daha da çarpıcı bir istatistik; bugün her 20 dakikada bir çocuk otizm tanısı alıyor. Yani oldukça yaygın bir durum; nadir rastlanılan bir sağlık problemi değil.

İlle de belirleyici bir detay verilecekse; otizmin erkek çocuklarda yaygınlığı, kızlardan dört kat fazla olarak belirtiliyor. Neden otizm var? Bu sorunun yanıtı tam olarak bilinmiyor. Bilim insanları çevresel, genetik ve ailesel faktörlerin etkisi olduğunu belirtiyorlar.

Türkiye’de de otizmli çocuk tanı oranları dünyadan farklı değil. Erken tanı birçok sağlık sorununda olduğu gibi otizmde de belirleyici bir faktör. Bu çocukları hayata dahil etmenin, yaşamlarını iyileştirmenin tek yöntemi eğitim. Erken tanı konulmuş, doğru eğitim yöntemiyle yoğun olarak ilgilenilen çocukların yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabiliyor. Hatta bazı otizmli çocukların ergenlik çağında diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını ortaya koyan deneyimler mevcut.

7,6 milyon aileyi etkiliyor

Türkiye’de 0-19 yaş grubunda yaklaşık 575 bin otizmli çocuk var. Dünya ortalamasında nüfus projeksiyonu yapıldığında yaklaşık 2 milyon otizmli birey olduğu tahmin ediliyor. Bu tahminden yola çıkılarak 7,5 milyondan fazla ailenin de otizmden etkilendiği belirtiliyor. Bugünkü verilere göre ise otizmli çocuk ve gençlerin sadece 41 bin 854’ü okula ve eğitime ulaşabilmiş durumda.

“İnsanın dili ağrıyan dişine gider” der büyüklerimiz. 2003’te Tohum Otizm Vakfı’nı kuran Aylin Sezgin de otizmli bir çocuğun annesi. Çocuğuna tanı konulur konulmaz otizmi araştırmaya, iyileştirme yöntemlerini dünyanın her yerinde kovalamaya ömrünü vakfetmiş. Eğitimin otizmin seyrindeki önemini bildiğinden, diğer otizmle çocuklar da bundan yararlansın diye kurmuş vakfı.

Tohum Otizm Vakfı’nın özel bir müfredatla eğitim veren okulunda bugüne kadar 2 bin 510 çocuk eğitim almış. Bu çocukların bin 115’ine burs sağlandığını belirten Aylin Sezgin’in hayali bu fırsatı mümkün olduğunca çok çocuğa sağlamak. “Öyle ki bir gün bu vakfın kapatılmasını hayal ediyorum” diyor.

Daha fazla otizmli çocuk ve gencin eğitim fırsatı yakalaması, ciddi bir maliyet gerektiriyor. Bunun için asıl kaynak elbette bağışlar. Ancak vakfın geliştirdiği projeler ve farkındalık çalışmalarıyla önemli yol kat edilmiş durumda. “19 yılda 36 büyük ulusal ve uluslararası projeye imza attık. Türkiye’de 760 bin 987 otizmli çocuk ve ailenin hayatında fark yarattık” diyen Aylin Sezgin ile Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde bir araya geldik.

111 yıllık postane iyilik için festivale hazırlanıyor

İstanbul tarihi için çok önemli yeri olan Paket Postanesi, Galataport İstanbul kapsamında yeniden hayat bulmuş. “Tasarımcıların Kapalı Çarşısı” tadında. İşte bu tasarımcılar ve Galataport İstanbul yönetimi, 29 Kasım’da başlayacak ve 3 gün sürecek anlamlı bir festival için hazırlık yapıyor. Aylin Sezgin’le bu nedenle Paket Postanesi’nde buluştuk. Çünkü 15 yıldır vakfa kaynak yaratan bağışların toplandığı Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Şenliği bu yıl, asırlık Paket Postanesi’nde yapılacak.

Aylin Sezgin, projeyi heyecanla anlatıyor: “Otizmli çocuklar yararına 2006 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören alışveriş festivali, bu yıl 15’inci yaşını kutluyor. Burs programımız için en büyük kaynaklarımızdan biri bu festival. Sadece Türkiye değil, pek çok ülke için model bir okulumuz var. Başvuran aileleri heyetlerimiz yerinde inceliyor. Şu anda 500’ün üzerinde aile bekleme sırasında. Bugüne kadar festivale toplam 950 marka-firma katıldı. 15 bin kişi festivallerimizi ziyaret etti. Elde edilen gelirle 675 otizmli çocuğun bir yıllık eğitimi karşılandı. Veya 250 bin aile otizm konusunda bilgilendirildi; 37 bin öğretmen otizmle ilgili eğitildi. Bu yıl festivale katılım ücretsiz olacak. Yaklaşık 100 firma katılıyor. 3 bin kişinin üzerinde ziyaret bekliyoruz.”

Tohum Otizm Vakfı’nın model okulu kadar Azerbaycan ve İran’da da taşınmış. Halen Fransa ile de görüşmelerde olduklarını belirten Aylin Sezgin, en ideal sistemin devlet eliyle otizm eğitimi verilmesi olduğunu söylüyor. Sezgin, “Biz devletin yanında çözüm ortağı olmak istiyoruz. Bilgi birikimi ve deneyimlerimizin tamamını dijital dünyaya aktaracağız. Bu model devletler için de daha avantajlı. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki; özel eğitime yatırılan her 1 dolarlık para, devlete 19 dolarlık getiri sağlıyor” diyor.

Tohum Otizmle uzun vadeli işbirliğimiz olacak!

Galataport İstanbul Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali de Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Şenliği için ekibiyle hummalı bir hazırlık içinde. Paket Postanesi içindeki birbirinden ünlü tasarımcıların şenliğe destek verdiklerini söyleyen Bali, “100 aşkın marka festivale katılıyor. Bu festival Galataport’un kapsayıcılık, erişilebilirlik felsefesiyle uyumlu. Hayata değer katma hedefimiz var. Bu nedenle Tohum Otizm Vakfı’yla başlayan bu işbirliğini, uzun vadeli geliştirmeyi düşünüyoruz” sözleriyle anlatıyor planlarını.