Pandemi sonrası Fransa ve İngiltere’yi geçen Türkiye

Faruk Aktay

Avukat /Uluslararası Ticaret Hukuku Uzmanı

Londra merkezli World Economics grubun 2021 yılı Dünya Bankası GSYH verileri, 2022 yılı IMF büyüme rakamları ile 2017 yılına ait uluslararası satın alma gücü endekslerini kullanarak, kayıt dışı ekonomik büyüklükleri de dahil ederek yaptıkları satın alma gücü paritesine (SAGP) göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) hesaplamaları 2022 yılında Türkiye 3.7 trilyon dolar büyüklüğündeki ekonomisi ile dünyada 9. ve Avrupa’da 2. sıraya yükselmiş. Uluslararası kurumların genel kabul görmüş istatistiki çalışmaları henüz açıklanmadığı için bu hesaplamaları ciddiye almayanlara hatırlatmak isterim. IMF hesaplamalarına göre de Türkiye 2000-2010 yılları arasında 18. sıradayken, 2011’de 16. sıraya, 2012’de 15., 2013’te 14. ve 2014’te 13. sıraya yükselmiştir. Daha sonra 2014-2019 arası dönemde 13. sıradaki yerini koruyan Türkiye 2020 ve 2021 yıllarında ise 11. olmuştur. Daha önce İspanya ve İtalya’yı geride bırakan Türkiye ekonomisi, 2021 yılında 3.4. trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip Fransa ve İtalya’yı 2022 yılında 3,7 trilyon dolarlık büyüklük ile geride bırakmıştır. Bu azımsanmayacak bir başarıdır. Ülkeler arasındaki kur farklılıklarını göz ardı ederek ekonomik üretim ve yaşam standartları açısından daha sağlıklı uluslararası ekonomik kıyaslamalar sunmaları nedeniyle satın alma gücü paritesine göre GSYH daha doğru bir veri seti sunar.

Nüfus etkisini de göz ardı etmek istersek Türkiye’nin başarısı ortadadır. Satın alma gücü paritesine göre düşen kişi başı gelire bakmamız gerekir. Buna göre Türkiye bugün 31 bin 500 dolar seviyesindeki kişi başı gelir ile Avrupa Birliği üyesi olup neredeyse yarım asırdır AB’den aldıkları desteklerle ancak bu kadar yol kat edebilmiş, Euro bölgesinde olmasalar kamu borcunu dahi çevirmesi mümkün olmayan Portekiz ve Yunanistan kadar zengin. 48-50 bin dolar bandındaki İspanya ve İngiltere’nin ise çok uzağında değil.

Cesur ve kararlı politikalar belirlenmeli

Bu başarı Türkiye ekonomisi 2018 yazında yaşadığımız ve ülkemize yönelik ekonomik sabotaj niteliğindeki kur şoku ve ani duruşun yarattığı ekonomik sarsıntıları ile uğraşırken bir anda patlak veren ve tüm dünyada ekonomik faaliyetleri neredeyse durma noktasına getiren pandemi dönemi ve sonrasını genişleyici para politikası takip ederek aşmıştır. Enflasyon fiyat istikrarını bozması nedeniyle kötüdür ancak ekonomik durgunluk ile gelen işsizlik belki daha büyük toplumsal sıkıntılara yol açabilmektedir. Oysa bugün 2018 yılından beri tüm zorluklara rağmen büyüme patikasından ayrılmamış bir Türkiye hikâyesi konuşuyoruz. 2020 yılında pandemi döneminde dünya ekonomisi ortalama %3.2 küçülürken Türkiye ekonomisi %1.8 büyüme kaydetmiş, pandemi sonrası dönemde ise daha yüksek büyüme performansı göstermiştir. Bu performans ile ilgili olarak tek şikâyet edilen konu yüksek enflasyon olabilir ancak o da tartışmaya açık. Türkiye’de enflasyonun daha yüksek bir orana çıkmasının ardında yaşadığı kur atakları vardır. Türkiye’den yüksek fon çıkışının olduğu 2018 sonrası dönemde Türk Lirası’nın değer kaybı, buna bağlı olarak artan enflasyon ve sonrasında gerek pandemi döneminden dünya genelinde merkez bankalarının bilançolarını genişletmesi sonucu oluşan likidite bolluğunun yarattığı küresel enflasyon, bu da yetmezmiş gibi Rusya Ukrayna savaşı neticesinde artan enerji ve gıda fiyatları gibi faktörlerin hepsi zaten kırılgan olan enflasyonun Türkiye’de geçici bir süre için daha yüksek görülmesine neden olmuştur. Ancak bu da Türkiye’nin yanlış politika izlediği anlamına gelmez.

Dolayısıyla Türkiye’nin tüm zorluklara rağmen gösterdiği performansın daha iyileştirilmesi için ilerleyen dönemlerde izlenmesi gereken doğru, cesur ve kararlı politikaların belirlenmesi gerekir.