Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) temmuz başından bu yana 7 şirkete halka arz izni verdi. Bunlardan 5'inin hisseleri Borsa’'da işlem görmeye başladı, biri bugün birkaç saat sonra diğeri ise Cuma günü sahneye çıkacak.

Geçen haftaki yazılarımdan birinde, küçük yatırımcıyı bazı halka arzlar konusunda dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarmıştım. Talep miktarının ve yatırımcı sayısının önceki halka arzlara göre belirgin biçimde düşük kalması da dikkat çekiciydi. İlk gün sonunda arz fiyatının altında gerçekleşen kapanışlar ise ne yazık ki bu öngörümü doğruladı. Bunun üzerine aklıma şu soru takıldı: Para kazanmak için aldığı hisseyi kim daha ilk günden zararına satar?

Bu soruya en dikkat çekici yanıtı X'te yaptığı paylaşımla "Solakoğlu" adlı yatırımcı vermiş. Aynen aktarıyorum:

“Halka arz işleme başladıktan sonra kim arz fiyatının altına satar? Cevap basit: Halka arz fiyatının altına satın almış olanlar.

Neden halka arz fiyatının altına birilerine pay satılır? Cevap çok ancak en basiti şu: Halka arza yeterli talep gelmemiştir, arzın tamamlanması istenir ve alıcı aranmaya başlanır.

Alıcı bulunur, iskonto ister. Pazarlık başlar ve belli bir noktada anlaşılır. Örneğin arz fiyatının %40 altına mal verilir. Tahtadan ödenir, arkadan iskonto geri alınır.

Satın alan kişi 3 tabana kadar mal satsa bile tahtada yine kâr eder. Peki malı kim alır? ‘Buradan alayım, belki bir hareket yapar’ diyerek trade etmeye çalışanlar. Böylece halka arz asıl burada tamamlanır.

Bu etik midir? Bence değildir. Madem o seviyede iskonto verilebiliyordu, o halde değerlemede o fiyata inilseydi. Neden inilmiyor? Çünkü inilse de kimse almayacak, mal belli.

Yukarıda yazılanlar hayal ürünüdür, karaladığım zırvalardan ibarettir. Ülkemizde böyle bir şey asla olmamıştır. Herhangi bir şirketi ya da kurumu itham etmedim.”

Elbette buna katılmayanlar da var. Onlara göre piyasa etkin şekilde denetleniyor ve böyle bir ihtimal söz konusu olamaz. İlk gün görülen satışlar ise, halka arza kâr amacıyla katılan küçük yatırımcıların, fiyat düşünce daha fazla zarar etmemek için satışa yönelmesinden kaynaklanıyor.

Merak ettim, siz hangi görüşü savunanlardansınız?