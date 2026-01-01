Para kazanmak için sağlığımızı kaybetmeyelim

Yeni yılın ilk tatil gününde insanın bedenini bir önceki gün yaşadığı umut ve coşku dolu geçen uzun bir gecenin yorgunluğu tamamen sarmaktadır. Aile içinde veya sevdiklerimiz ile geçirilen yılbaşı gününün ardından yeni gelen senenin hedefleri ve yapılacaklar listesi önümüzde durmaktadır.

EKONOMİ gazetesinde geçtiğimiz yıl boyunca sizlere ulaştırdığım ekonomi ve finans yazılarımdan biraz farklı olarak yeni yılın bu ilk gününde keyifli bir anektodu paylaşmak istiyorum.

Ünlü Yunanlı filozof Platon’a 2 soru sormuşlar.

- Birincisi: İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan davranışı nedir?

- Platon şöyle cevap vermiş

- Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için çok acele ederler. Ne var ki büyüdükçe sürekli çocukluklarını özlerler...

- Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler. Ancak sağlıklarını geri kazanmak için de para harcarlar.

- Yarından endişe ederken bugünü unuturlar. Dolayısı ile ne bugünü, ne de yarını yaşarlar.

- Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.

- İkincisi: Ünlü filozofa sormuşlar, Peki o zaman sen ne teklif ediyorsun?

Bilge filozof ise şöyle cevap vermiş:

- Kimseye kendinizi sevdirmeye çalışmayın! Yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. Önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır.

Platon’un 2500 yıl öncesinden bizlere bıraktığı bu kısa söyleşisinde olduğu şekilde 2026 yılında finansal piyasalarda yatırım yaparken sağlığımızı önceliklendirerek portföylerimizde daha çok sabır göstermeye gayret edelim. Finansal varlıkların tarihsel getirilerinin gelecek olası getirilerini garanti etmeyeceğini unutmayalım. Kısa vadeli düzenli alım/satım işlemlerinin yatırım dünyasına ait bir alışkanlık olmadığını hatırlayalım. Yatırım dünyasına ait olan yüksek maliyetli hatalarımızın kendi davranışlarımızın özünü oluşturan açgözlülük, sabırsızlık ve korku duygularından kaynaklanmakta olduğunu bilelim.

Belki de son olarak hayatta parayı kazanmanın bir beceri, harcamanın ise belli bir kültür gerektirdiğini hiçbir zaman unutmayalım.