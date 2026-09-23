Paranın da sorumluluğu var

İklim krizinden jeopolitik gerilimlere, doğa kaybından eşitsizliklere kadar risklerin birbirine bağlandığı bir dünyada yatırımın tanımı da değişiyor. 2005 yılında Birleşmiş Milletler desteğiyle yola çıkan Principles for Responsible Investment’ın altı ilkesi, bugün çok temel bir soruyu gündeme getiriyor: Sermaye geleceği nasıl şekillendiriyor?

Para tarafsız değildir. Nereye gittiği, hangi şirketi büyüttüğü, hangi teknolojiyi ölçeklendirdiği, hangi iş modelinin ömrünü uzattığı önemlidir. Çünkü yatırım kararı dediğimiz şey, yalnızca bugünün şirket değerlemelerini değil, yarının ekonomisini de şekillendirir. Bugün bu gerçek her zamankinden daha görünür. Çünkü çok farklı krizi aynı anda, her yerde yaşıyoruz. İklim değişikliği fiziksel varlıkları tehdit ediyor. Aşırı hava olayları üretimi ve tedarik zincirlerini kesintiye uğratıyor. Doğa kaybı, su stresi ve kaynak kıtlığı şirketlerin maliyet yapısını değiştiriyor. Jeopolitik gerilimler enerji ve hammadde güvenliğini yeniden tanımlıyor.

Üstelik listeye yeni başlıklar ekleniyor. Yapay zekânın enerji ve su tüketiminden işgücü üzerindeki etkilerine, veri güvenliğinden yönetişime kadar yatırımcının değerlendirmesi gereken alan genişliyor.

Sorumlu yatırım

Bugün, yatırım dünyasında giderek daha önemli hale gelen bir kavram var: Sorumlu yatırım. Principles for Responsible Investment (PRI)’ın hikâyesi 2005 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın dünyanın en büyük kurumsal yatırımcılarından 20’sini bir araya getirmesiyle başladı.

Amaç şu soru üzerinden tanımlandı: Finans dünyası yatırım kararlarını verirken çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim konularını neden yeterince dikkate almıyor?

Yaklaşık bir yıl süren çalışmaya varlık sahiplerinin yanı sıra yatırım yöneticileri, akademisyenler, hizmet sağlayıcılar ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Sonunda ortaya altı maddelik Principles for Responsible Investment çıktı. Sorumlu Yatırım İlkeleri, 27 Nisan 2006’da New York Borsası’nda Kofi Annan tarafından dünyaya duyuruldu.

İlk imzacılar 16 ülkeden, 2 trilyon doların üzerinde varlığı temsil ediyordu. Annan’ın o gün yaptığı tespit aslında bugün de geçerliliğini koruyor: Finans küresel ekonomiyi besliyor, ancak yatırım kararları çevresel, sosyal ve yönetişimle ilgili gerçekleri yeterince hesaba katmıyordu.

Aradan 21 yıl geçti. Bugün PRI, 90’dan fazla ülkede 5 bini aşkın imzacıya ulaşmış durumda. Nisan 2026 tarihli PRI belgesine göre ağdaki kurumların yönettiği ya da danışmanlık verdiği varlıkların büyüklüğü yaklaşık 130 trilyon dolar.

Sorumlu yatırım ne demek?

olmadığını söylemek gerekiyor. Sorumlu yatırım, getiriden vazgeçip “iyi” şirketlere para yatırmak anlamına gelmiyor. Yatırım evrenini mutlaka daraltmak ya da bazı sektörleri otomatik olarak dışlamak anlamına da gelmiyor. PRI’nin tanımı daha gerçekçi: Sürdürülebilirlik ve yönetişimle ilgili faktörleri, müşteriler ve yararlanıcılar için uzun vadeli değeri korumak ve artırmak amacıyla yatırım sürecine dahil etmek. PRI şu sorulara cevap arıyor: Bir yatırımın gerçek riskini anlamaya çalışıyorsanız, yalnızca bilançosuna bakmanız yeterli mi? Bir fabrikanın bulunduğu bölgede su tükeniyorsa, bu finansal bir risk değil mi? Bir şirket karbon yoğun bir iş modeline sahipse ve regülasyon hızla değişiyorsa, gelecekteki nakit akışını bundan bağımsız değerlendirebilir misiniz? Tedarik zincirinde ciddi insan hakları sorunları varsa bunun şirket değerine hiç etkisi olmayacağını varsayabilir misiniz? Yönetim kurulu iyi çalışmıyor, şirket şeffaf değil ve riskler doğru yönetilmiyorsa geçmiş yılların kârlılığı geleceğin garantisi olabilir mi?

Sürdürülebilirlikten önce dayanıklılık

Sorumlu yatırım tartışmasının bugün en önemli boyutlarından biri dayanıklılık. Çünkü sürdürülebilirliği yıllarca daha çok şirketlerin çevre ve toplum üzerindeki etkileri üzerinden konuştuk. Şimdi ters yöndeki ilişkiyi de çok daha güçlü biçimde görüyoruz: Dünya değiştikçe şirketlerin kendisi ne kadar dayanabilecek? İklim riski bunun en açık örneği. Sel nedeniyle duran bir fabrika, kuraklık nedeniyle üretim yapamayan bir tarım şirketi, suya erişimi zorlaşan bir sanayi tesisi ya da karbon maliyetleri yükseldiği için rekabet avantajını kaybeden bir üretici için iklim değişikliği artık uzak geleceğin sürdürülebilirlik konusu değil. Doğrudan bilanço konusu. PRI verileri de yatırımcıların bu değişimi gördüğünü ortaya koyuyor. 2025 raporlama döneminde PRI imzacılarının yüzde 80’i iklim bağlantılı risk ve fırsatları temel bir finansal konu olarak tanımlamış durumda.

Dünya dayanıklı değilse portföy de dayanıklı olamaz

PRI, uzun vadeli finansal getirilerin, ekonominin ve onu ayakta tutan doğal ve toplumsal sistemlerin sağlığıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. İklim değişikliği, doğa kaybı ve sosyal eşitsizlik gibi sorunlar tek bir şirketi ya da sektörü aşarak piyasanın tamamını etkileyebiliyor. Bu da yatırımcının sorumluluğunun sınırlarını değiştiriyor. Çünkü artık portföy dünyadan bağımsız değil. Dünya dayanıklı değilse, uzun vadede portföyün dayanıklı olması da giderek zorlaşıyor.

“Sorumlu yatırım” ile “iyi yatırım” arasındaki mesafe kapanıyor

Bugün, sorumlu yatırımın değeri, yatırım kararını değiştirip değiştirmediğinde ortaya çıkıyor. Bir fonun adına “sürdürülebilir” yazmak yetmiyor. İklim riskini gerçekten fiyatlıyor mu? Şirketlerden veri talep ediyor mu? Yönetim kurullarına soru soruyor mu? Sermayenin yönünü değiştiriyor mu? Kendi performansını açıklıyor mu? Krizler fazlalaştıkça, sorulması gereken sorular da artıyor. Daha çok soru sormak, daha uzun vadeli düşünmek, riski daha geniş tanımlamak ve yönetilen paranın dünyadan bağımsız olmadığını unutmamak gerekiyor. Yaşadığımız çağda “sorumlu yatırım” ile “iyi yatırım” arasındaki mesafe giderek kapanıyor. Bir yatırımın uzun vadede iyi olup olmadığını anlamak için, ne kadar kazandıracağına değil, hangi dünyada kazandırmaya devam edebileceğine bakmak gerekiyor.

SORUMLU YATIRIMIN 6 İLKESİ

PRI’nin çerçevesi altı temel ilkeye dayanıyor. Bu ilkeler, yatırımcının sermayeyi yönetirken izlemesi beklenen yol haritasını tanımlıyor:

1. ESG konularını yatırım analizine ve karar süreçlerine dahil et: İklimi, doğayı, çalışanları, insan haklarını ve yönetişimi finansal analizden ayrı düşünme.

2. Aktif yatırımcı ol: Hisseyi satın alıp kenara çekilme. Sahip olduğun yatırım üzerindeki haklarını kullan; şirketlerle diyalog kur, gerektiğinde değişim talep et.

3. Yatırım yaptığın şirketlerden doğru ve yeterli ESG verisi iste: Çünkü ölçemediğiniz riski yönetmeniz zor. Şeff afl ık bu sistemin temel taşlarından biri.

4. Bu ilkelerin yatırım dünyasında yaygınlaşmasını destekle: Sorumlu yatırım birkaç büyük fonun uyguladığı niş bir model olarak kalmasın; yatırım zincirinin geneline yayılsın.

5. Birlikte hareket et: İklim değişikliği, doğa kaybı ya da insan hakları gibi sistemik sorunlar tek bir yatırımcının çözebileceği büyüklükte değil. İşbirliği yatırımcının etkisini artırıyor.

6. Ne yaptığını ve ne kadar ilerlediğini raporla: Belki de en kritik maddelerden biri bu. Çünkü sorumluluk, hesap verebilirlik olmadan tüm süreç kolaylıkla bir iletişim faaliyetine dönüşebilir.