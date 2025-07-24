Parayı kazanmak beceri harcamaksa kültür gerektirir

Hayatta para belki bir süreliğine mutluluğunuzu satın alabilir ancak bu etki sınırlı olmakla beraber uzun vadede etkisi parayı nasıl harcadığınıza bağlı olacaktır. Günümüzde zenginliğe giden kestirme yollarla ilgili ortada kötü örnekler çok fazla yer alsa da gerçek zenginliğin insanlara fayda sağlayacak işler yapmaktan geçtiğini hatırlamak herhalde çok zor olmasa gerek.

Hayatta parayı kazanmanın bir beceri harcamanın ise, kültür gerektirdiği sözünü uzun yıllar önce Alarko Holding’in kurucusu rahmetli İshak Alaton’dan duymuştum. Rahmetlinin çok sevdiğim “Lüzumlu Adam” ve “Lüzumsuz Adam” başlıkları altında yayınlanan otobiyografi özelliğindeki 2 kitabında hayata dair kavramları kişisel tecrübelerinin süzgecinden geçirerek okuyuculara detaylı bir şekilde anlattığını hatırlıyorum. Özellikle kendisinin yazdığı “Ceviz Hikayesi” başlıklı hayat dersleri içeren sözlerini bu sıcak yaz gününde sizlere aktarmak isterim.

76 yaşındayım…

8 yıl sonra,

84 yaşında ceviz kıracağım….

Üniversitelerimizde yaptığım söyleşilerde bana en çok para hakkında soru sorulur….

Herhalde iş adamı olduğum için…

Ben, “paranın iki kişiliği vardır” derim….

Birincisi;

para bir değiş tokuş aracıdır…

Para verip yiyecek, giyecek, ev, bark, hatta sağlık satın alabilirsiniz…

İkincisi ile;

gelecek korkusunu yenersiniz….

“Yaşlılığımda çaresiz, muhtaç, perişan kalmam, çünkü kötü günler için paramı bir kenara ayırdım” dersiniz…

Ama para ötesi, yani para-üstü bir konu daha vardır…

Bunu parayla satın alamazsınız…

Bunun adı zevk ve keyiftir…

Hayattan zevk almak, keyif duymak,

Bu ise, ancak “KÜLTÜR” ile mümkündür…

Resimden zevk almak için sergiler bedava, müzik, kaset ve diskler üç otuz para….

Ayrıca konserler de pahalı değil…

Tiyatrolar hamburger fiyatına…

Aşk ve sevgi zaten bedelsizdir…

Güneşin batışından, denizin hışırtısından ya da bir satranç oyunundan zevk alabiliyorsanız,

kalenizle bedavaya şah çekebilirsiniz…

Güneşi kaç paraya batırabilirsiniz..?

Denizi hışırdatmanın fiyatı nedir..?

Yaşlılığınız için biriktireceğiniz;

kötü gün parası kadar, belki ondan da önemli olan bu zevkler ve mutluluklardır…

Bunlara sahip olmak ancak kültürle mümkündür….

Para kazanmaya emek verdiğiniz kadar kültür edinmeye de emek verin !..

İster genç olun; ister yaşlı, yaşınızla barışık değilseniz, ihtiyarsınız demektir…

Çok genç ölen yaşlılar olduğu gibi, ihtiyar doğanlar da vardır…

Yaşlılar; ölüme daha yakın derler….

Ama ölüm, nüfus kâğıdı sormuyor Şimdiki tutkulu projem,

bir ceviz ormanı yetiştirmektir……

Fidanları dikmeye başladım bile…

Ceviz fidanı; 8 yıl sonra ağaç olup, ceviz verirmiş…

Şimdi 76 yaşındayım. Yani 84 yaşımda ceviz kıracağım…

Bu kez kendi cevizlerimi…