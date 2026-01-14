Pazarda rüzgar terse döndü zirvedeki büyükler savruldu

Geçtiğimiz hafta Ana Pazar’ın büyükleri için yerçekimi kuralı işledi. Uzun süredir astronomik primler yapan hisselerin çoğu, yerini sert kâr satışlarına ve düzeltmelere bıraktı. Bu süreçte başta TEHOL ve PEKGY olmak üzere pazarın en büyük 7 hissesi düşerken, HEDEF, DO-CO ve VERUS pozitif kaldı. Fiyatlamalar, aşırı şişen değerlemelerin sorgulandığı ve sadece beklentisi güçlü olanların talep gördüğü bir eleme şeklinde gerçekleşti.

Ana Pazar’ın bir haftada en fazla yükseleni Hedef Holding, %39,11 prim yaptı. 2025 boyunca yükselen bir trendle hareket eden hisse, eylül ve ekimde ivmeyi yükseltti. 23 Ekim günü en yüksek 97 TL’yi gördükten sonra sert satışlarla terse döndü. Yılbaşından bu yana tekrar artan ilgi söz konusu. Firma, %2,45’lik alımla Colendi Menkul Değerler’deki payını %53,45’e çıkardı.

Pazarın ikinci en yüksek piyasa değerine sahip şirketi DO-CO, haftalık bazda %1,92 oranında prim gerçekleştirdi. Uzun vadede büyüyen yapısıyla dikkat çeken firma, farklı bilanço dönemine sahip olması nedeniyle son olarak 2025 altı aylık mali tablolarını paylaştı. Gelirini ve kârını büyüten firmaya ait hisseler, ekimde düzeltme yaşadı. Kasımdan bu yana tekrar yükselen bir trendle hareket ediyor.

Dolar al; risk azaltma, güvenli liman, esneklik, şeffaflık, uzun vadeli. Düşük büyüme, likidite maliyeti, belirsizlik riski, aşınma olasılığı.

Ertele; esneklik, zamanlama payı, araştırma, alternatif arayışı, risk azaltma. Fırsat kaçırma, koruma kaybı, enflasyon etkisi, kararsızlık, geç giriş.

Kasımda değiştirilen unvan, birleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendirilebilir

İpek Enerji’nin ismi değiştiğine göre diğer grup firmalarla birleşmesi yakın mıdır? / Birkan Altun

Birkan, İpek Enerji geçtiğimiz kasım ayında unvanını TR Doğal Enerji olarak değiştirdi. Unvan değişikliği, kurumsal kimliğin belirginleşmesi olarak okunmalı. Öte yandan atılan adım, daha önce gündeme gelen grup içi birleşme planının otomatik olarak yeniden devreye alınması olarak okunmasa da sürecin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Zira temmuzdaki açıklamada birleşme sürecinin piyasa koşulları ve öncelikler gerekçe gösterilerek sonlandırıldığı belirtilmişti. Aynı açıklamada, diğer grup şirketlerini de kapsayacak şekilde ileride gündeme alınabileceği ifade edilmişti. Ancak birleşmeyle ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor.

Aldığı payları kurumsal yatırımcılara sattı. Hem fiyatı destekledi hem de kâr elde etti

Sabancı Holding’in geri alım programını sonlandırması fiyatı düşürür mu? / Ersin Uzun

Ersin, hisse geri alımları kısa vadede likiditeyi ve talebi destekler, uzun vadedeyse değerleme iskontosuna karşı bir denge unsuru olur. Sabancı Holding’de geri alım programı, %5’lik büyüklüğüyle iki işlevi yerine getirdi. Program boyunca ortalama 26,39 TL maliyetle alınan payların önemli kısmı, 36,60 TL ve 52,46 TL seviyelerden kurumsal yatırımcılara satıldı. Bu da geri alımın fiyat savunmasına katkının yanı sıra bilanço ve nakit yönetimi açısından da kârlı bir araç olarak kullanıldığını gösteriyor. Programın bitişi ise fiyat için bir destek kaybı olarak kısa vadede algılansa da, tek başına yön belirleyici olmadığını bilmek gerekiyor.

YATIRIM FONLARI

ENJ fonu enerji temasıyla son altı ayda %18 kazandırdı

Aktif Portföy’ün yönettiği Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (ENJ), Temmuz 2024’ten bu yana işlem görüyor. Haziran 2025’e kadar zayıf bir performans sergileyen fon, 2025’in ikinci yarısında toparlanma eğilimi gösteriyor. Ancak bu toparlanma ilk işlem gördüğü günden bu yana getirisinin ancak %11,94 düzeyinde oluşmasını sağlıyor. Şimdilerde 32 milyon TL büyüklüğe sahip.

Portföyün %99,13’ü hisselerden oluşurken, fon toplamakta zorlanıyor. Ocakta yaklaşık 343 bin TL nakit çıkarken yatırımcı sayısı 591’e geriledi ve %2,87 doluluğa sahip. Ağırlıklı olarak BIST Elektrik Endeksi kapsamındaki enerji şirketlerine odaklanıyor. Sektörel yaklaşım sergileyen ve enerji temasıyla hareket edenlere hitap ediyor. Son altı ayda %17,94 getiri sağlarken, hisse fonlarda getiri %29,46 düzeyinde gerçekleşti.

TAHVİL

Lider Faktoring, piyasadan TLREF + %3,5 faizle 100 milyon TL borçlandı

Lider Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 12.01.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF + 3,5 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 13.07.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%3,5 YILLIK FAİZ

12 Ocak itibarıyla TLREF %37,80 seviyesinde bulunuyor. Lider Faktoring’in verdiği %3,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFLDFK72616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL

Fabrikası 2022’de icra yoluyla satıldı. Yargı süreci 2023’te kesinleşti. Kayıtlar yeni düzeltiliyor

Diriteks, Isparta’daki üretim tesisi ve arsasının, Halkbank’a olan kredi borçları nedeniyle Mayıs 2022’de icra yoluyla satıldığını ve sürecin Mayıs 2023’te kesinleştiğini belirtti. Açıklamada satıştan elde edilen gelirle bankaya olan kredi borcunun kapatıldığı, yargı sürecinin uzaması nedeniyle, fabrika bina ve arsasının muhasebe kayıtlarından çıkarılmasının uzadığı ifade edildi. Mevcut durumda mali tabloların ve dipnotların güncelleneceği ifade edildi. Bir firmanın üretim faaliyetlerini sürdürdüğü fabrikasının icra yoluyla satılması, ciddi bir likidite sorunu ve borç ödeme güçlüğünün işareti olarak değerlendirmeli. Firma, 2024 yılında sembolik bir gelir elde ederken zarar açıkladı. 2025 dokuz aylık dönemde ise geliri 3,8 milyon TL'de kalırken zarar sürdü.

TÜRK HAVA YOLLARI

Bangkok hattı için anlaştığı Thai Airways iş birliğine Rekabet Kurumu muafiyet tanıdı

THY, Asya pazarındaki etkinliğini artırıyor. Tayland’ın bayrak taşıyıcısı Thai Airways ile İstanbul-Bangkok hattında gelir paylaşımı esasına dayanan ortak iş anlaşmasına, Rekabet Kurumu tarafından muafiyet tanındı. İş birliği 3 yıl kesin, 2 yıl ise opsiyonel olmak üzere toplam 5 yılı kapsıyor. Sözleşme tarafların mutabakata varmasının ardından devreye girecek. THY’nin Thai Airways ile kurduğu iş birliği, şirketin Uzak Doğu stratejisinde açılım sağlamayı hedefliyor. Bangkok, Güneydoğu Asya ve Avustralya trafiği için önemli bir aktarım noktası. Thai Airways gibi bölgenin önemli oyuncusuyla gelir ortaklığına gidilmesi, THY’nin bu hattaki operasyonel riskini minimize ederken, uçuş frekanslarını ve bağlantı kalitesini güçlendirecek.

OTTO HOLDİNG

2026 stratejik yol haritasını belirledi. Savunma ve maden sektörüne yönelip bedelsiz verecek

Otto Holding, bağlı ortaklığı Otto Girişim üzerinden madencilik sektörüne giriş imkanlarını araştırırken, savunma şirketlerine yatırım fırsatlarını değerlendirecek. Firma, sektörel genişlemenin yanı sıra varlık yönetimine de odaklanacak ve portföyündeki gayrimenkulleri proje geliştirerek değerlendirecek. Ayrıca iç kaynakların bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli açısından da finans ekibini görevlendirdi. Otto Holding’in açıklaması, mevcut faaliyet alanlarının dışına çıkarak çok yönlü ve agresif bir büyüme isteği taşıdığına dair sinyaller veriyor. Madencilik ve savunma gibi yüksek sermaye ve teknik uzmanlık gerektiren iki önemli sektöre aynı anda ilgi duyulması oldukça iddialı bir vizyon. Bedelsiz ise yatırımcı ilgisini canlı tutma isteğini düşündürüyor.