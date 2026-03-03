Pentagon’la anlaşmazlık Anthropic’e yaradı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta federal hükümetin Anthropic ürünlerini kullanmayı bırakmasını emretmesi ve şirketi "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirmesinin ardından, Anthropic'in chatbotu* 'Claude', Apple App Store'da indirme rekorları kırarak zirveye yerleşti. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Claude, OpenAI'ın chatbotu ChatGPT'yi geride bırakarak ABD'de en çok indirilen uygulama sıralamasında 1. sıraya yükseldi.

Bu ani yükseliş, Anthropic'in Pentagon'un taleplerine direnmesinin doğrudan bir sonucu olarak görülüyor. Pentagon, Anthropic'ten, Claude'un kısıtlama olmadan askeri ve istihbari amaçlarla kullanılmasını istemiş, ancak Anthropic, modellerinin kitlesel gözetim ve tam otonom silah sistemleri için kullanılmasını kabul etmemişti. Bu direniş, Trump yönetimi tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.

Bu gelişmelerin hemen ardından OpenAI, Cuma akşamı Pentagon'la bir anlaşma imzaladığını duyurdu – değerinin 200 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtilen bu anlaşma, yapay zeka modellerinin gizli askeri ağlarda kullanılmasını da kapsıyor. Ancak OpenAI CEO'su Sam Altman, hafta sonu gelen yoğun eleştiriler üzerine anlaşmayı revize ettiklerini açıkladı: Ek maddelerle teknolojinin Amerikalıların kitlesel gözetimi için veya NSA** gibi istihbarat ajansları tarafından kullanılmayacağı netleştirildi. Altman, anlaşmanın "aceleye getirilmiş" ve "fırsatçı göründüğünü" kabul ederek, kamuoyundaki tepkiden dolayı özür dilediğini ima eden açıklamalar yaptı.

Tartışma, Silikon Vadisi'nde keskin bir kutuplaşma yarattı: Bir yanda "etik ve sivil hakları savunan" Anthropic takımı, diğer yanda "vatanseverlik ve askeri üstünlüğü önceliklendiren" OpenAI takımı olarak bir ayrışma başladı. 800'den fazla Google ve OpenAI çalışanı, Anthropic'in ilkelerini destekleyen açık bir mektup yazarken; Amazon, Google ve Microsoft çalışanlarını temsil eden sendikalar da şirketlerinin benzer kırmızı çizgileri Pentagon ile yapılan sözleşmelerde koruması gerektiğini vurguladı.

Son verilere göre Claude'un günlük aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 1,1 milyon seviyesindeyken ChatGPT'ninki 23 milyona yakın. Ancak son günlerde Claude'un indirmeleri ciddi artış gösterdi. Claude Cumartesi günü geçtiğimiz haftaya göre %48'lik bir artışla 102.000'in üzerinde indirildi, ChatGPT ise aynı dönemde yaklaşık 297.000 indirmeyle sabit kaldı.

*Sohbet Botu-Chatbot, kullanıcı ile genellikle metin, bazı durumlarda ise konuşma yoluyla diyalog kurarak bilgi veren veya bir işlemi gerçekleştiren bir yapay zeka yazılımı.

**National Security Agency (Ulusal Güvenlik Dairesi) (NSA), ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı istihbarat kurumudur. 1952'de kurulan ve merkezi Maryland'de bulunan kurum, yabancı istihbarat toplama şifre çözme ve ABD'nin iletişim ağlarını koruma görevlerini yerine getirir.