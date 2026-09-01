‘Perde braçolu’ numunesini Bursa’dan 27.5 liraya aldı, Kayseri’de 2.5 liraya üretti

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SERAP Melekoğlu, üniversiteyi bitirince çalışma hayatına adım atmadan evlendi. Çocukları olunca da onları büyütünceye kadar çalışmak istemedi. Çocukları büyüyünce de evde oturmayı doğru bulmadı:

- Artık çalışmanın, bir iş yapmanın zamanı geldi…

KOSGEB’in “kadın girişimci destekleri”nden yararlanarak 2017 yılında Kayseri’nin şehir merkezinde küçük bir atölyede (45 metrekare) organizasyonlarda kullanılan kişisel ürünlerin üretimiyle “By Melekoğlu Art Galeri”nin temelini attı. İlk dönem bir personelle yola koyuldu.

2018 yılında ürün gamını genişletmeyi, kapasiteyi artırmayı kafaya koydu. Yaptığı işin sanatsal tarafı da Serap Melekoğlu’na işe daha fazla asılma şevk ve heyecanı verdi. KOSGEB’ten sağladığı tüm destekleri işi için kullandı, makine yatırımı yaptı. Kayseri Tekstilkent'te daha büyük bir atölyeye geçti.

By Melekoğlu’nun ürün yelpazesi de Serap Melekoğlu’nun hedefine uygun şekilde genişledi:

- Mekan ve mobilya dekorasyonunda tamamlayıcı ürünler olarak dekoratif tablo, saat takımları ve dresuar (evlerin girişine veya hole konulan dekoratif sehpa veya konsül) gibi ürünlerin hem sanatsal hem de seri üretimlerini gerçekleştiriyoruz.

Kayseri Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen “Globalden Yerele Kayseri” toplantısı için gittiğimiz kentte Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez ve Kayseri Temsilcimiz Hilal Sönmez’in rehberliğinde gezdiğimiz tesislerden biri de By Melekoğlu Art Galeri oldu.

Hakan Güldağ’la birlikte tesisi gezerken Serap Melekoğlu anlatmayı sürdürdü:

- Şu anda birlikte gezdiğimiz Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki büyük atölyemize 3 yıl önce taşındık. 20 ülkeye ihracatımız var. Aynalı dresuar en çok ilgi gören ürünlerimiz arasında yer alıyor. Satışlarımız e-ticaret üzerinden iyi gidiyor.

Melekoğlu, kullandıkları bazı malzemelere işaret etti:

- Plastik geri dönüşüm malzemeleri kullanıyoruz.

Ardından bir “perde braçolu” örneğini gösterdi:

- Başlangıçta Bursa’dan alıp kullanıyorduk. Sonra 27.5 liraya Bursa’dan satın aldığımız bir numune üzerinde çalıştık. 2.5 liralık maliyetle ürettik. Şimdi kendi ürettiğimiz “perde braçolu”nu kullanıyoruz.

Yaptığı işi en küçük ayrıntısına kadar öğrenmeye özen gösterdiğini vurguladı:

- İlk günlerden itibaren kendi işimin işçisi oldum. Bugünkü seviyeye ulaşmamı buna borçlu olduğumu düşünüyorum.

Kayseri Temsilcimiz Hilal Sönmez, By Melekoğlu’ndan ayrılırken, bu atölyeyi görmemizi özellikle istediğini söyledi:

- By Melekoğlu, büyük bir fabrika, sanayi kuruluşu değil. Bir kadın girişimcinin başarı örneği olarak görmenizi istedim.

Serap Melekoğlu, evlenip, çocuklarını büyüttükten sonra da iş hayatına girilip başarıya ulaşılabileceğinin Anadolu’daki güzel bir örneğini ortaya koyuyor.

By Melekoğlu örneği, doğru kullanıldığında KOSGEB desteklerinin girişimcilerin başarısında önemli rol oynadığını da gösteriyor…

Kayseri’de 10 bin yabancı işçi var

BY Melekoğlu’nun kurucusu Serap Melekoğlu, personel bulma sıkıntısı yaşadıklarını belirtti:

- Kayseri’deki meslek liselerinin yöneticilerini, müdürlerini arayıp bize eleman yönlendirmelerini talep ediyorum. Ancak, OSB’nin uzak olduğunu söyleyip gelmek istemiyorlar.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez araya girdi:

- Kayseri’deki fabrikalarda çalışan yabancı işçi sayısında artış var. Kayseri’deki yabancı personel sayısı, 10 bini buldu sanıyorum.

15 ASKON’lu, 'Kaytech Havacılık’ı kurduk, talaşlı üretime girdik

HAKAN Güldağ’la birlikte Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez ve Kayseri Temsilcimiz Hilal Sönmez’in rehberliğinde Kaytech Havacılık tesislerine giderken şirketin web sayfasından kuruluş öyküsüne baktım:

- Kaytech Havacılık, Kayseri’de bir araya gelen 15 vizyoner girişimcinin ortak iradesi ve güçlü üretim inancıyla kurulmuştur.

Kaytech Havacılık kurucuları, hedeflerini şöyle belirledi:

- Kuruluşumuzun temelinde; yüksek katma değerli üretimi merkeze alan, teknoloji odaklı yatırımlarla büyüyen ve bulunduğu bölgeye ekonomik değer kazandıran bir sanayi tesisi oluşturma hedefi yer alıyor.

Kaytech Havacılık tesislerini Yönetim Kurulu Başkanı İlker Barlı ile birlikte gezdik. Aynı zamanda ASKON Kayseri Başkanı olan Barlı, Kaytech’in kurucularını şöyle tanımladı:

- Kaytech’i Kayseri’deki ASKON ekibinden 15 arkadaş birlikte kurduk. Hepimiz eşit oranda ortağız. Kaytech Havacılık’ı kurma konusunda ilk adımlarımızı 2023 yılında attık.

Kaytech Havacılık’ı kurarken TUSAŞ yönetimiyle ön görüşmeler yaptıklarını vurguladı:

- TUSAŞ bizi talaşlı malzeme üretimine yönlendirdi. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Haluk Görgün’le de görüştük. 2025 yılında tesisimizi kurduk. Ocak 2026’dan itibaren üretime başladık.

200 milyon liralık yatırımla yola çıktıklarını kaydetti:

- Çelik ve paslanmaz çelikten İHA ve SİHA parçaları üretiyoruz. Talaşlı üretilen parçalardan sipariş alıyoruz.

İlker Barlı, hedefleri ile ilgili şu ayrıntıyı paylaştı:

- Amacımız zamanla Ar-Ge tarafına ağırlık vermek. Ayrıca silah ve mühimmat üretimine de girmek.

Şu noktanın altını çizdi:

- Her şeyi devletten beklememek lazım. Biz bu anlayışla yola çıktık ve devam ediyoruz. Bu sektörde başarılı olmamız lazım.

Sohbet sorasında yeniden şirketin web sayfasına girdim, şu mesaj dikkatimi çekti:

- Kayseri’nin köklü üretim kültüründen güç alan Kaytech Havacılık, ilk günden itibaren yalnızca bir üretim firması değil; ülkemizin sanayi altyapısına katkı sunan, nitelikli üretim kapasitesi oluşturan ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan bir yapı kurmayı amaçlamıştır.

Tesiste 5 eksen CNC işleme altyapısı olduğunun altı çizildi:

- Hassas ölçüm sistemlerimiz ve disiplinli süreç yönetim anlayışımız ile yüksek hassasiyet gerektiren parça üretiminde güvenilir bir üretim ekosistemi kurduk. Her yatırımımız; kapasite artışı kadar kalite sürekliliğini, teknolojik derinliği hedeflemektedir.

Gelecek vizyonu ile ilgili şu mesaj verildi:

- Kaytech Havacılık, yalnızca bugünü değil, geleceği planlayan bir vizyonla hareket etmektedir. Amacımız; bölge ve ülke ekonomisine kalıcı katkı sağlayacak, nitelikli istihdam oluşturan, ileri üretim teknolojileriyle donatılmış güçlü bir sanayi tesisi haline gelmektir.

Kurucu ortakların üretim tecrübesine vurgu yapıldı:

- Kurucu ortaklarımızın üretim tecrübesi, sanayi disiplini ve girişimci ruhu; şirketimizin büyüme stratejisinin temelini oluşturuyor.

İlker Barlı, Kayseri’de yakın dönemde kurulan, ortaklık kültürünün önemli örnekleri olan iki yapıya dikkat çekti:

- KİM Teknoloji A.Ş, katma değerli üretim ve teknoloji konusunda örnek adımlar atmak üzere Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası’nın da işin içinde olduğu 11 ortakla kuruldu. Başarıyla yoluna devam ediyor.

Barlı, Tomtaş Havacılık ve Teknoloji A.Ş’yi de anımsattı:

- KİM Teknoloji 11 ortaklı, Tomtaş da 13 ortaklı kuruldu. Kaytech Havacılık ise 15 ortakla yol alıyor.

Hakan Güldağ, Şeref Oğuz, önceki Kayseri Temsilcimiz rahmetli Oktay Ensari ve görevi ondan devralan Hilal Sönmez ile birlikte KİM Teknoloji’nin kuruluşuna, başarılı yolculuğuna yakın tanıklık ettik.

Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası’nın öncülüğünde 2019 yılında kurulan KİM Teknoloji A.Ş, şu amaçla yol aldı:

KİM Teknoloji, ileri malzemelerin uygulama alanlarına yönelik üretim yapan yüksek katma değerli ürünler sunan uluslararası bir firma olmak amacıyla kuruldu.

KİM Teknoloji’nin teknolojisinin temeli şöyle kurgulandı:

- Şirketimizin birincil temel teknolojisi savunma, enerji, ulaşım, sağlık, madencilik gibi çeşitli sektörler için çözümler sağlayan gelişmiş seramik teknolojisi ve nano teknolojiye dayanıyor.

Şirketin vizyonu da şöyle ortaya konuldu:

- Misyonumuz; personel ve araç koruma, havacılık, madencilik, çevre, sağlık ve enerji sektörlerinde yüksek teknoloji gerektiren malzemeleri yasal mevzuata, ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak tasarlamak ve üretmektir.