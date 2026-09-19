Petrol şoku sadece pompaya yansımıyor

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Petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktığında ilk baktığımız yer genellikle akaryakıt istasyonları oluyor. Benzin kaç lira oldu, motorine ne kadar zam geldi, depoyu doldurmanın maliyeti ne kadar arttı?

Oysa petrol şokunun hikâyesi pompada başlamıyor, pompada da bitmiyor.

Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu tablo tam olarak bunu gösteriyor. Orta Doğu'daki çatışmalar ve enerji arzına yönelik riskler nedeniyle Brent petrol yeniden 100 doların üzerine çıktı. Fiyatların yükselmesi yalnızca sürücünün cebini değil; taşımacılıktan üretime, gıdadan hava yolu ulaşımına kadar ekonominin neredeyse tamamını etkileyen bir maliyet zinciri oluşturuyor.

Pompada başlayan zincir market rafına uzanıyor

Bir ürünün market rafına ulaşana kadar kat ettiği yolu düşünelim.

Tarladan çıkan ürün kamyona yükleniyor. Kamyon yakıt tüketiyor. Ürün depoya gidiyor, depodan dağıtım merkezine, oradan markete taşınıyor. Bu zincirin her halkasında enerji maliyeti var.

Dolayısıyla motorinin fiyatındaki yükseliş, yalnızca araç sahibinin ulaşım maliyetini artırmıyor. Nakliye maliyetlerini de yukarı çekiyor. Nakliye pahalandığında ise üreticiden tüketiciye kadar uzanan zincirin bir yerinde bu maliyetin fiyatlara yansıması kaçınılmaz hale geliyor.

İşte petrol şokunun ekonomideki asıl gücü burada.

Akaryakıt fiyatı artıyor, taşıma maliyeti yükseliyor, üretim maliyeti artıyor ve sonunda tüketici fiyatı baskı altında kalıyor.

Uçak bileti de bu denklemde

Aynı durum havacılık sektörü için de geçerli.

Jet yakıtı fiyatları yükseldiğinde havayollarının en önemli gider kalemlerinden biri daha pahalı hale geliyor. Bunun sonucunda şirketlerin maliyetleri artarken, bu artışın bilet fiyatlarına yansıması gündeme geliyor.

Üstelik mesele yalnızca petrol fiyatı değil. Son dönemde dizel ve jet yakıtı piyasalarında da arz sıkışıklığı görülüyor. Küresel piyasalarda enerji maliyetlerinin yükselmesi, havayolu şirketlerinden lojistik firmalarına kadar geniş bir kesimi doğrudan etkiliyor.

Yani petrol yükseldiğinde yalnızca otomobilin deposunu değil, uçağın deposunu da doldurmanın maliyeti artıyor.

Türkiye açısından tablo daha hassas

Türkiye'nin enerji ithalatına yüksek ölçüde bağımlı olması, petrol fiyatlarındaki hareketi ekonomi açısından daha önemli hale getiriyor. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 71'ini ithalat yoluyla karşıladığı belirtiliyor.

Bu nedenle küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye açısından yalnızca bir enerji maliyeti değil, aynı zamanda enflasyon ve dış denge meselesi.

Nitekim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eylül ayındaki değerlendirmesinde de enerji fiyatlarının ağustosta enflasyon üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğu görüldü. Ağustosta enerji fiyatları aylık bazda yüzde 5,46 arttı; yıllık enflasyondaki artışta da enerji grubu öne çıktı. Merkez Bankası, yüksek küresel enerji fiyatlarının enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Burada önemli olan nokta şu:

Petrol fiyatı yükselirken Türkiye sadece daha pahalı akaryakıt almıyor; aynı zamanda daha pahalı enerji ithal ediyor.

Bu da şirketlerin maliyetlerini, tüketicinin harcama gücünü ve ekonominin genel fiyatlama davranışını etkileyebiliyor.

En zor senaryo: Petrol yüksek, büyüme düşük

Petrol şoklarının ekonomi açısından en rahatsız edici tarafı ise yalnızca enflasyonu yükseltmesi değil.

Enerji pahalandığında şirketlerin maliyetleri artıyor. Tüketici daha yüksek faturalarla karşılaşıyor. Harcanabilir gelir azalıyor. Şirketler yatırım kararlarını erteliyor veya maliyetlerini fiyatlara yansıtıyor.

Böyle bir ortamda ekonomi aynı anda hem yüksek fiyat baskısıyla hem de zayıflayan taleple karşılaşabiliyor.

Küresel piyasalarda son dönemde yeniden konuşulmaya başlanan "stagflasyon" endişesinin temelinde de bu mekanizma bulunuyor. Reuters'ın analizinde, yükselen enerji fiyatları ve küresel borçlanma maliyetlerinin yüksek enflasyon ile düşük büyüme riskini artırdığı belirtiliyor.

Merkez bankalarının işi zorlaşıyor

Petrol kaynaklı enflasyonun bir başka sonucu da para politikasında ortaya çıkıyor.

Merkez bankalarının karşısındaki denklem basit değil. Enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu yukarı iterken, yüksek faizler de ekonomik aktiviteyi ve talebi baskılıyor.

Bir tarafta fiyat istikrarı, diğer tarafta büyüme...

Üstelik enerji fiyatlarının yükselmesi, merkez bankalarının doğrudan kontrol edemediği bir maliyet şokundan kaynaklanıyorsa para politikasının işi daha da zorlaşıyor.

Türkiye'de de enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin yakından izlenmesi bu nedenle önemli. TCMB, eylül toplantısı özetinde enerji arzı, tedarik zincirleri ve taşımacılık maliyetlerindeki gelişmelerin enerji fiyatlarının geleceği açısından belirleyici olacağını vurguladı.

Asıl soru petrolün kaç dolar olduğu değil

Bugün petrol 100 doların üzerinde.

Ancak ekonomi açısından asıl soru petrolün birkaç günlüğüne 100 doların üzerinde kalıp kalmayacağı değil.

100 doların yeni normal haline gelip gelmeyeceği.

Çünkü petrol fiyatındaki kısa süreli bir sıçrama ile kalıcı bir enerji şoku arasında çok büyük fark var.

Geçici yükseliş pompada hissedilir ve zamanla etkisini kaybedebilir. Kalıcı yüksek fiyat ise üreticinin maliyet hesabını, lojistikçinin navlununu, havayolunun bilet fiyatını, marketin raf fiyatını ve nihayetinde tüketicinin bütçesini yeniden şekillendirir.

Bu nedenle petrol şokunu sadece akaryakıt istasyonundaki tabeladan okumak büyük resmi kaçırmak olur.

Petrolün fiyatı pompada görünür; etkisi ise ekonominin tamamında hissedilir.