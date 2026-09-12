Petrolün ateşi yükseliyor: Masada 100, 126 ve daha yüksek fiyat senaryoları var

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Petrol piyasasında artık soru yalnızca "Petrol kaç dolar olacak?" değil.

Asıl soru şu:

Orta Doğu'daki savaş daha ne kadar sürecek ve küresel petrol arzı bu şoku daha ne kadar taşıyabilecek?

Çünkü piyasa artık sıradan bir jeopolitik risk fiyatlamıyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, Kızıldeniz'deki güvenlik sorunları, Suudi Arabistan'ın üretimindeki düşüş ve bölgedeki enerji altyapısına yönelik saldırılar aynı anda arz tarafını sıkıştırıyor.

Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması da bunun en net göstergesi.

Üstelik bu yükseliş yalnızca birkaç günlük bir "savaş primi" olarak görülmüyor. Reuters'ın aktardığı değerlendirmelere göre İran savaşı nedeniyle yaklaşık 10 milyon varil/günlük petrol ihracatı hâlâ piyasaya ulaşamıyor. Küresel arzın daraldığı, stokların azaldığı ve kullanılabilir yedek kapasitenin sınırlı kaldığı bir ortamda yeni bir şokun etkisi çok daha sert olabilir.

Hürmüz'de sorun sadece petrol değil, zaman

Petrol piyasasının en hassas noktası Hürmüz Boğazı.

Dünya petrol akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu dar su yolu, savaşın merkezindeki en kritik enerji koridoru haline geldi. Tanker trafiğinin yavaşlaması bile fiyatları yukarı çekmeye yetiyor.

Burada kritik olan nokta şu:

Hürmüz tamamen kapanmak zorunda değil.

Trafiğin yavaşlaması, sigorta maliyetlerinin yükselmesi, tankerlerin rotalarını değiştirmesi ve alıcıların güvenli sevkiyat bulmakta zorlanması bile piyasada arz açığı algısı yaratıyor.

Petrol piyasası için bazen fiziksel olarak kaybolan bir varilden daha önemlisi, piyasaya ulaşacağından emin olunamayan varildir.

İşte bugün yaşanan tam olarak bu.

100 dolar artık psikolojik sınır olmaktan çıktı

Brent'in 100 doların üzerine çıkması ilk bakışta yalnızca psikolojik bir eşik gibi görülebilir.

Ancak 2026'nın mevcut koşullarında 100 doların anlamı çok daha büyük.

Çünkü petrol fiyatı yükseldikçe yalnızca akaryakıt pahalanmıyor.

Nakliye maliyetleri artıyor.

Üretim maliyetleri yükseliyor.

Plastikten kimyasal ürünlere kadar petrol bağlantılı sektörler baskı altına giriyor.

Ve en önemlisi, enflasyon yeniden gündeme geliyor.

Bu nedenle petrolün 100 dolar üzerinde kalması merkez bankalarının işini de zorlaştırıyor. Enerji kaynaklı yeni bir enflasyon dalgası, faiz indirimleri konusunda daha temkinli bir tablo yaratabilir. Reuters da petrolün üç haneli seviyelerde kalmasının taşımacılık ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyon baskısını güçlendirebileceğine dikkat çekiyor.

Peki 126 dolar neden yeniden masada?

Çünkü piyasa bu seviyeyi daha önce gördü.

Brent petrol, çatışmaların ilk aşamalarında 126 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şimdi ise arz açığının kalıcı hale gelmesi halinde bu zirvenin yeniden test edilebileceği konuşuluyor.

Burada üç senaryo öne çıkıyor.

Birinci senaryo: Gerilim düşer

Diplomatik temaslar sonuç verir, Hürmüz'deki tanker trafiği normale döner ve bölgedeki üretim yeniden devreye girer.

Bu durumda petrol fiyatındaki savaş primi hızla eriyebilir. Brent'in 90 dolarların altına doğru geri çekilmesi şaşırtıcı olmaz.

Nitekim daha önce Hürmüz'deki akışın artacağına ilişkin haberler bile Brent'i kısa sürede 90 doların altına çekmişti.

İkinci senaryo: Gerilim uzar ama Hürmüz tamamen kapanmaz

Bence piyasalar açısından en kritik senaryo bu.

Çatışma devam eder, tanker trafiği düşük kalır, üretim kayıpları sürer ancak küresel piyasalar alternatif kaynaklarla açığı kısmen kapatır.

Bu durumda Brent'in 100-110 dolar bandında kalıcılaşması gündeme gelebilir.

Üçüncü senaryo ise piyasanın korktuğu senaryo: Hürmüz'de büyük bir kesinti

Tanker geçişlerinin daha da düşmesi, enerji altyapısına saldırıların artması ve bölgedeki üretimin daha büyük bölümünün devre dışı kalması halinde artık 126 dolar yalnızca bir hedef değil, yeniden test edilmesi muhtemel bir direnç haline gelir.

Daha da önemlisi, piyasa 126 doları geçici olarak aşan fiyatları da konuşmaya başlayabilir.

Asıl tehlike arz açığının kalıcı hale gelmesi

Petrol piyasasında bugün herkesin baktığı rakam Brent'in fiyatı.

Oysa perde arkasında çok daha önemli bir rakam var:

Günlük arz açığı.

Eğer piyasadan milyonlarca varil petrol çekiliyorsa ve bu açık birkaç gün değil, haftalar boyunca devam ediyorsa fiyatın yukarı yönlü baskısı giderek güçlenir.

Üstelik acil durum stokları da sınırsız değil.

Reuters'ın aktardığına göre ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi, geçmişteki kullanımların ardından 1982'den bu yana en düşük seviyelerinden birinde bulunuyor. Bu da yeni bir arz şokunda piyasaya müdahale kapasitesinin geçmişe göre daha sınırlı olabileceğini gösteriyor.

Yani petrol piyasasının tamponları eskisi kadar güçlü değil.

Türkiye açısından denklem daha sert

Ve burada Türkiye'ye geliyoruz.

Türkiye petrol üretiminde kendine yeterli bir ülke olmadığı için küresel petrol fiyatındaki her sıçrama doğrudan enerji faturasına yansıyor.

Brent 100 dolarda kalırsa mesele yalnızca benzin ve motorin fiyatı değil.

Taşımacılık maliyetleri yükseliyor.

Üretim maliyetleri artıyor.

İthalat faturası kabarıyor.

Cari denge üzerinde baskı oluşuyor.

Ve bütün bunların üzerine kur etkisi eklendiğinde akaryakıt fiyatlarındaki hareket çok daha sert hissedilebiliyor.

Bu nedenle petrolün 126 dolara doğru yönelmesi Türkiye açısından yalnızca bir enerji piyasası haberi olmayacak. Enflasyon açısından da yeni bir sınav anlamına gelecek.

Masadaki en önemli koz: Diplomasi

Peki bütün bu tabloyu ne tersine çevirebilir?

Aslında cevap oldukça basit:

Diplomasi.

İran'dan gelen diplomasi sinyalleri bu nedenle petrol piyasası tarafından yakından izleniyor. Hürmüz'deki durumun Körfez ülkeleriyle görüşülmesi bile fiyatlarda kısa süreli rahatlama yaratabiliyor. Ancak piyasanın kalıcı bir düşüş için yalnızca açıklamalara değil, petrol akışının gerçekten normale dönmesine ihtiyacı var.

Çünkü petrol piyasası artık sözlere değil, tankerlere bakıyor.

Tankerler yeniden Hürmüz'den düzenli geçmeye başladığında fiyat üzerindeki savaş primi çözülür.

Ama tankerler beklemeye devam ederse, üretim kayıpları sürerse ve yeni saldırılar gelirse petrolün önündeki kapı yeniden 126 dolara açılabilir.

Son söz: Petrolün yönünü artık OPEC değil savaş belirliyor

Normal şartlarda petrol piyasasında OPEC+, ABD üretimi, küresel talep ve stok verileri fiyatın ana belirleyicileridir.

Bugün ise jeopolitik risk hepsinin önüne geçmiş durumda.

Üstelik mesele sadece fiyatın 100, 110 ya da 126 dolar olması değil.

Mesele, petrolün hangi fiyatta ne kadar süre kalacağı.

Çünkü 100 dolar birkaç gün sürerse piyasa bunu atlatabilir.

Ama 100 dolar haftalarca, hatta aylarca devam ederse bunun adı artık "petrol fiyatı şoku" değil, küresel maliyet şoku olur.

Ve o zaman petrol kuyularından çıkan yangın, ekonominin tamamına yayılmaya başlar.

Bugün masada üç rakam var:

100 dolar: Yeni normal olma riski.

110 dolar: Arz sıkıntısının kalıcılaştığını gösteren kritik eşik.

126 dolar: Yeni bir arz şokunda yeniden test edilebilecek zirve.

Petrol piyasasının kaderini ise önümüzdeki günlerde cephede atılan füzelerden çok, Hürmüz'den geçen tankerlerin sayısı belirleyecek.