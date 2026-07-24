Piyasa değeri 136 milyar seviyesinde %64 yükselmesi mümkün olabilir mi?

Türkiye Sigorta 136,4 milyar TL piyasa değeriyle sigorta sektörünün tartışmasız lideri olarak öne çıkarken, Anadolu Sigorta 54,9 milyar TL ile geriden geliyor. Milyarlık piyasa değeri ve cazip çarpanlar güven verse de, bu avantajlar kısa süreli fiyat dalgalanmalarına engel değil.

Yatırımcılar büyük ölçekli piyasa değerlerine sahip sigorta şirketlerinin her zaman kazandıran bir yapıya sahip olduğunu düşünür. Kasasına sürekli prim akan bu yapıların fırtınalı dönemlerde dahi yatırımcısına kazandıracağı varsayılır. Oysaki piyasa büyüklüklerine bakıp hisselerin sürekli aynı hızla yükseleceğini sanmak en büyük yanılgıdır. Sigorta firmalarının mali tabloları etkileyici olsa da, son 3 ayda gözlenen geri çekilmeler yatırımcıya borsadaki döngüyü hatırlatıyor. Uzun vadede inşa edilen operasyonel güce rağmen kısa vadede fiyat dalgalanmaları piyasanın doğal bir nefes alma sürecidir.

Fiyat düzeltmeleri kaçınılmaz

Sigorta sektörünün en büyüğü konumundaki Türkiye Sigorta, altı aylık dönemde gelirini %30 artırırken net kârını 13,5 milyar TL ile %44 büyüttü. Şirket, 136,4 milyar TL piyasa değeriyle son üç ayda hisse fiyatı düzeltme yaşasa da bir yıllık yükselişi %45'in üzerinde. Yakın zamanda fonlar payını %101 artırırken İş Yatırım %64 yükseliş bekliyor.

Piyasa değeri 54,9 milyar TL ile ikinci sırada yer alan Anadolu Sigorta'nın fiyatı, mayısta test ettiği 31,24 TL'nin ardından gelen satışlarla geriledi. Şimdilerde 27 TL'nin üzerinde tutunma çabası öne çıkıyor. Mayıstaki seviyesinin üzerine çıkabilmesi için yatırımcı talebinin artması gerekiyor. Fonlar satış ağırlıklı çalışırken paylarını %1,82 azalttı.

İki yıldır düşüyor

28,2 milyar TL piyasa değeriyle sektörün gerisinden gelen Ray Sigorta, Haziran 2024'te 630 TL'yi test ederken şimdilerde 173 TL seviyelerinde bulunuyor. Hissede uzun süredir satıcılar daha baskın. Geçen sürede arada tepki alımları gelse de satış eğiliminde değişim yaşanmadı. Son olarak Bulls Portföy'ün yönettiği BUV fonu satarak hisseden çıktı.

ZEYNEP'E SOR

FİYAT/KAZANÇ MI, FİRMA DEĞERİ/SATIŞ MI?

Fiyat/kazanç; gerçekçi getiri, kıyas, kâr payı işareti, destek, beklenti. Yanılgı, hesaplama zorluğu, risk gizlenmesi, gelecek körlüğü, büyüme engeli.

Firma değeri/satış; bütüncül analiz, gerçekçi, büyüme, pazar hakimiyeti, sinyal. Zarar perdesi, maliyet gizlenmesi, uyumsuzluk, getiri belirsizliği.

Konkordato talebinden vazgeçince dosya kapandı. Feragat sebebini açıklamadı

Akın Tekstil önce konkordato istedi sonra vazgeçti, Neden gidip geldi? ● Ümit Çavuş

Ümit, Akın Tekstil’in talebi üzerine mahkeme konkordato ile ilgili karar vermek üzere 18 Haziran gününe duruşma verirken, şirket duruşma günü öncesinde başvurusunu geri çekti. Konkordato talebinden vazgeçmeyle ilgili ek bir açıklama yapılmadı. Öte yandan mahkeme, Lüleburgaz’daki taşınmazın firmaya ait 1/2 nispetindeki payının satışına konkordato projesinde kaynak olarak kullanılmak şartıyla geçtiğimiz nisanda izin vermişti. Taşınmazın satış bedeli 251,9 milyon TL olarak açıklandı. Yapılan satıştan sağlanan gelirin feragata etkisi olmuştur.

İmar izni çıktı. Yatırımın sonuçlanmasına kadar diğer süreçler de tamamlanmalı

Konya Kağıt’ın İzmir’deki yatırımının ne zaman tamamlanacağı belli mi? ● Cengiz Yaman

Cengiz, Konya Kağıt’ın İzmir’deki projesi için gerekli olan imar planı onaylandı. Söz konusu onay kritik bir dönemeç olsa da yatırımın fiilen başlaması için son adım olarak değerlendirilmemeli. İzin ve uygulama süreçleri halen devam ediyor. Yatırımın yapılacağı alanın Endüstri Bölgesi statüsünde olması bürokratik işlemleri hızlandırsa da sahada inşaatın başlaması için öncelikle yapı ruhsatı alınmalı. Bunun dışında ÇED onayı ve tesis için gerekli teknik ruhsatlandırma prosedürlerinin bitirilmesi gerekiyor. Süreç tamamlanınca ilk kazma vurulacak.

YATIRIM FONLARI

FBI döviz fonu düzenli yükselse de yıllık %21 getiriyle endeksin gerisinde

Fiba Portföy’ün yönettiği Birinci Serbest (Döviz) Fon (FBI), düşük düzeyde de olsa kademeli yükseliyor. Zayıf performans ilgiyi düşürürken nakit çıkışına yol açıyor. Şubattan bu yana değişik miktarlarda da olsa para çıkışı söz konusu. Temmuzda 1,6 milyar TL nakit çıkışı yaşandı. Hacmi ise geçen sürede küçüldü ve şimdilerde 15,1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Zayıf ilgi yatırımcı sayısını olumsuz etkilerken azalan eğilimi teşvik eder nitelikte. Sayı şimdilerde 5.027 kişiye gerilemiş durumda. Stratejisi, fon varlıklarını döviz cinsi borçlanma araçlarında değerlendirerek getiri sağlamak üzerine kurulu. Portföyünün %55,33’ü dış borçlanma araçları ve %22,21’i ters repo araçlarından oluşuyor. Son bir yılda %20,71 kazanç sağlayan fon, aynı sürede %33,18 yükselen BİST 100 Endeksinin gerisinde kaldı.

TAHVİL

Mercedes Benz Finansman %42,94 bileşik faizle 1,05 milyar TL borçlandı

Mercedes Benz Finansman, 21.07.2026 tarihinde tahvil ihracını tamamladı. Toplam tutarı 1.050.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faiz oranı %43,50, bileşik faiz oranı ise %42,94 olarak belirlendi. 390 gün vadeli ve tek kupon ödemeli olan tahvil, 16.08.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %46,48 düzeyinde. 22 Temmuz itibarıyla TLREF %39,9 seviyesinde bulunuyor. Mercedes Finansman’ın verdiği %43,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 3,6 puan üzerinde yer alıyor. Oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Söz konusu ihraç, şirketin uzun vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Tahvil, piyasada TRSMBKF82719 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EKİM TURİZM

Halka arzdan gelen paranın üzerine kasadakini de ilave ederek 555 araç satın aldı

9 Temmuz günü borsada işlem görmeye başlayan Ekim Turizm, operasyonel araç kiralama faaliyetlerini genişletmek amacıyla kurumsal müşterilerine tahsis edilmek üzere toplam 1,4 milyar TL yatırım bedeliyle 555 adet araç satın aldığını duyurdu. Yatırımın 1,07 milyar liralık (420 araç) kısmı halka arzdan elde edilen fonla, 356 milyon liralık (135 araç) kısmı ise şirketin mevcut öz kaynaklarıyla finanse edildi. Alınan araçlardan toplamda 1,79 milyar TL kontrat geliri elde edileceği ifade edilirken şirketin kiralama kapasitesi ile gelir yapısını güçlendireceği ifade edildi.

TÜMOSAN

Yeni nesil traktörlerde beygir gücünü artırıp seri üretimle teslimatlara geçti

Tümosan, 2026 Konya Tarım Fuarı’nda tanıtımını gerçekleştirdiği “90 Retro Serisi” traktör modellerinde seri üretime geçtiğini, bayilere ve nihai müşterilere ilk ürün sevkiyatlarını başlattığını duyurdu. Yeni serinin 85 beygirden başlayıp, markanın ürün gamında ilk kez yer alacak olan 115 ve 125 beygir gücündeki modelleri de barındırdığı ifade edildi. Firma, ürün çeşitliliğini artırarak farklı güç segmentindeki müşteri beklentilerine yanıt verecek yeni bir stratejiyi hayata geçirmeye çalışıyor. Tümosan, üç aylıkta gelirini %84 düşürürken 862,7 milyon TL zarar yazdı.

SDT UZAY VE SAVUNMA

Yurt içi müşterisinden 5,3 milyon dolarlık iş aldı. Teslimatlar 2028’i bulacak

SDT Uzay, yurt içi bir müşterisiyle savunma sistemleri alanında toplam tutarı 5,35 milyon dolar olan sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamındaki ürünlerin teslimatları 2026, 2027 ve 2028 yıllarına yayılarak gerçekleştirilecek. Tutar yıllık gelirinin %10,62’sine denk geliyor. Yılbaşından bu yana açıklanan yeni siparişlerin toplam tutarı da %46,57 seviyesinde. Şirketin savunma elektroniği ve sistemleri alanındaki sipariş hacmini büyütmesi gelir ve kârlılığını olumlu yönde destekleyecektir. SDT Uzay, yılın ilk çeyreğinde gelirini %127 büyütürken dönem sonunda kâra döndü.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Aksa Kimya’da fonlar satış ağırlıklı işlem yaparken fiyatı son bir aydır yatayda

Aksa Kimya’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %13,03 ile toplamda 3,89 milyon lot azalarak 25,97 milyona indi. Hisseyi 36 fon bulundururken sayıda değişim gözlenmedi. TCD fonu 1,56 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, TZD fonu 1,3 milyon lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Aksa Kimya için bugüne kadar 4 aracı kurum öneride bulunurken biri model portföyüne aldı. En yüksek hedefi Deniz Yatırım 15,50 TL “Al” önerisiyle verdi. En düşük öneri 13,71 TL ile Ata Yatırım’dan geldi.