Piyasa değeri 1,64 trilyonu buldu aldığı sipariş 224 milyara yaklaştı

Borsada piyasa değeri en yüksek 20 şirketi gösteren tablo, 1,64 trilyon TL’ye kadar çıkıyor. Tablonun bütününde banka ve holdinglerin sayıca ağırlığı belirgin şekilde öne çıkıyor. Peki, kağıt üzerindeki yüksek piyasa değerleri her zaman kasalardaki gerçek gücü yansıtıyor mı?

Piyasa değeri trilyonlara ulaşan şirketler görüldüğünde kimi yatırımcı bu fiyatların sınırsız büyüyeceğini düşünür. Listede savunma sektörünün amiral gemisi Aselsan gibi bir şirket yer aldığında, tablodaki her şirketin kusursuz bir yapıya sahip olduğu sanılır. Şüphesiz listeye girenler ekonominin önemli firmaları arasında. Ancak tablodaki kimi yüksek rakamların yüksek beklentiden kaynaklanan yanılsama olabileceğini unutulmamalı. Tablodaki her şirketin büyüklüğüyle orantılı kazanç ürettiği düşünülmemeli ve kâğıt üzerindeki değere aldanıp beklentiyi yükseltmemeli.

Büyüklük trilyonluk, gelir milyarlık

Listenin ilk sırasında yer alan Aselsan’ın 1,64 trilyon TL piyasa değeri, yatırımcının firmanın üretim gücünü ayakta alkışladığını işaret ediyor. Yedi ayda aldığı sipariş tutarı yaklaşık 223,7 milyar TL’yi bulurken, geçen yılın 198,6 milyar TL olan yıllık cirosunu çoktan aştı. Önümüzdeki beş ayda yeni iş bağlantıları bu tutarı daha da büyütecek. Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda yer alan QNB Bank 1,11 trilyon TL ile ikinci sırada yer alıyor. Sermayenin %99,88’i Qatar National Bank’a ait olan bankanın fiili dolaşımdaki pay oranı %0,12. Sığ piyasaya sahip olmasının da etkisiyle çarpanları sektör ortalamasının üzerinde. Bankanın ilk çeyrekteki faiz geliri ise 107,4 milyar TL düzeyinde.

Yatırımcı beklentisi abartılı

Mart 2024’te borsaya gelen Odine Teknoloji, 288 milyar TL ile listeye son sıradan girse de, büyüklüğüyle bilişim ve yazılım sektörünün açık ara büyüğü. Fiyatı özellikle yılbaşından bu yana güçlü bir çıkış sergiledi. İlk çeyrekte geliri %174 artış ile 650,9 milyon TL’ye çıkarken F/K oranı 10,154 ve PD/DD oranı 129.63 seviyesinde. Yatırımcısının abartılı bir beklentisi var.

ZEYNEP'E SOR

SABİT ORAN MI, DEĞİŞKEN ORAN MI?

Sabit oran; tahmin edilebilirlik, artış kalkanı, rahatlık, garanti, risk transferi. Fırsat maliyeti, yüksek başlangıç, kapatma cezası, getiri kaybı.

Değişken oran; düşük başlangıç maliyeti, düşüş avantajı, esnek kapatma, enfl asyon kalkanı, uyum. Belirsizlik, faiz şoku, takip, kar marjı daralması.

Personel vakfından satın aldığı taşınmaz kendi piyasa değerinin %18’i düzeyinde

Vakıf GYO Mecidiyeköy’de satın aldığı binayı ne yapmayı düşünüyor? ● GürcanYağmur

Gürcan; Vakıf GYO, Mecidiyeköy’de 2.515 metrekare yüz ölçümlü arsa üzerine kurulu 7.865 metrekare inşaat alanına sahip binayı 1,7 milyar TL peşin bedelle satın aldı. Şirketin halihazırda piyasa değerinin 9,04 milyar TL olduğu nazara alındığında alım bedeli firmanın değerinin yaklaşık %19’u düzeyinde. Bu itibarla önemli bir alım olarak değerlendirilmeli. Şirket, alımın faaliyetlere olumlu yönde katkısının olacağını belirtmekle birlikte detay bilgi vermedi. Vakıfb ank Personeli Vakfı’ndan alınan taşınmazdan kira geliri elde edileceği anlaşılıyor.

Re Pie’nin satışları kâr realizasyonu niteliğinde olup çıkma sinyali vermiyor

Big Medya’daki Re Pie satışları çıkma olarak görülebilir mi? ● Musa Korkmaz

Musa, Big Medya ana ortağı Re Pie Yatırım Holding’in mayıs ayında üç farklı günde satışları olurken sonrasına devamı gelmedi. Şirket; 15 Mayıs, 20 Mayıs ve 22 Mayıs günlerinde peşi sıra satışlar yaptı. Gerçekleştirilen işlemler neticesinde ana ortağın şirketteki doğrudan payı %14,18 seviyesine geriledi. Sermaye içinde Re Pie Girişim Sermayesi Fonu %6,73 ve Alt Kapital Holding %13,86 paya sahip diğer ortaklar. Re Pie’nin satışları daha ziyade kısmi kâr satışı ya da nakde dönme boyutunda. Çıkma işareti olarak değerlendirmek için daha fazlasına ihtiyaç var.

YATIRIM FONLARI

MJG gümüş fon sepeti yılbaşından bu yana düşse de yıllıkta %65 getiri sağladı

Aktif Portföy’ün yönettiği Gümüş Fon Sepeti Fonu (MJG), geçtiğimiz ocakta en yüksek 18,07 TL’yi test ettikten sonra düşen bir eğilim sergiledi. Son bir aydır tutunma çabası öne çıksa da düşüş eğiliminden kurtulabilmiş değil. Şubatta 1,41 milyar TL büyüklüğe sahip bulunurken sonrasında daralan bir hacimle 901,69 milyon TL’ye kadar indi. Aylık düzenli nakit çıkışı hacmi küçültüyor. Temmuzda çıkan nakit 23,23 milyon TL’yi buldu. Yatırımcı sayısı her ay düzenli olarak geriliyor. Şimdilerde sayı 7.747’ye düştü. Doluluk oranı %18,47 seviyesinde bulunan MJG’nin temel stratejisi, gümüşe dayalı yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak üzerine kurulu. Enstrümanın %69,38’i yabancı BYF ve %17,26’sı yerli BYF’lerden oluşuyor. Son bir yılda %65,02 kazanç sağlarken endeksin üzerinde getiri sağladı.

TAHVİL

Meksa Yatırım, piyasadan TLREF + %4,5 faizle 60 milyon TL borçlandı

Meksa Yatırım, nitelikli yatırımcılara yönelik 27.07.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 60.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,5 düzeyinde bulunuyor. 91 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 26.10.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 27 Temmuz itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı %39,91 seviyesinde bulunuyor. Meksa’nın verdiği %4,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFMKSAE2617 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Petkim’in son haftalardaki yukarı eğilimi uzun sürmezken tekrar satış yedi

Petkim’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %15,3 ile toplamda 9,06 milyon lot azalarak 50,34 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 64’ten 54’e geriledi. AK3 fonu 17,3 milyon lot ile en fazla satışı yaparken, VPS fonu 9,3 milyon lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Petkim için 13 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. Gedik Yatırım 26,00 TL ile “Endekse Paralel” hedef önerisinde bulundu. En düşük 13,11 TL ve “sat” önerisiyle Ata Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÖZSU BALIK

Bağlı ortaklığı depolama amacıyla mevcut tesisin bitişiğindeki arsayı aldı

Özsu Balık, bağlı ortaklığı Unifeed Su Ürünleri firmasının faaliyetlerin geliştirilmesi ve depolama kapasitesinin artırılması amacıyla harekete geçti. Mevcut tesislerine bitişik konumda bulunan 5.146 metrekare büyüklüğündeki arsayı KDV hariç 47,7 milyon TL bedelle satın aldı. Arsanın depo alanı olarak kullanılacağı, yatırımın herhangi bir dış kaynak kullanılmadan kendi özkaynakları ile finanse edildiği ifade edildi. Söz konusu girişimle şirket, depolama amaçlı kiralama maliyetlerini ortadan kaldıracak stratejik bir fiziksel genişleme hamlesini tamamlamış oldu.

KONYA KAĞIT

Torbalı’daki dekor kağıdı tesisi yatırımı için Alman firmasıyla masaya oturdu

Konya Kağıt, Torbalı’da kuracağı Dekor Kağıdı Yatırımı ve Enerji-Buhar Üretim Tesisi entegre projesi kapsamında adımlarını atıyor. Yatırımda kullanılacak kağıt makinesi ve yardımcı ekipmanların tedariki için Almanya› daki bir firmayla görüşmelerde bulunuyor. Görüşmeler makine teknik özellikleri, üretim kapasitesi, ticari şartlar ve uygulama takvimini kapsadığı belirtildi. Şirket, özel endüstri bölgesi ilan edilen sahadaki yatırımını hayata geçirirken teknoloji sağlayıcılarıyla görüşmelere geçerek uzun vadede verimliliğini garanti altına almayı hedefl iyor.

GOLDA GIDA

Birden fazla sözleşmeyle yurt dışına 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek

Golda Gıda, yurt dışında yerleşik müşterileriyle makarna ürünlerinin satışı kapsamında toplam 3,04 milyon dolar tutarında satış sözleşmeleri imzaladı. Anlaşmalar kapsamındaki teslimatlar yıl sonuna kadar kademeli olarak gerçekleştirilecek. Tutar firmanın yıllık gelirinin %5,61’i düzeyinde bulunurken toplamda hacimli iş bağlantısı gerçekleştirdi. İlk kez 8 Temmuz’da borsada işlem görmeye başlayan şirket, yılın ilk çeyreğinde gelirini %4 büyütürken dönem sonunda 82,5 milyon TL zarar yazdı. Yeni siparişler şirketin cirosu ile kârlılığına olumlu katkı sağlayacak.