Piyasa değeri 2.4 milyar liraya ulaştı, Finlandiyalı Fonun payı yüzde 6’ya çıktı

ESCORT Teknoloji Yatırım A.Ş.’deki payını yüzde 6’ya çıkaran Finlandiyalı EVLI Plc. bünyesindeki EVLI Emerging Frontier Fund’ın yöneticileri Ivan Nechunaev ve Burton Flynn, kısa süre önce İstanbul’a geldiklerinde konakladıkları otelden toplantıya gitmek üzere sabah saatlerinde taksiye bindi.

Taksi otoyolda ilerlerken sürücünün cep telefonunun ekranında kırmızı-yeşil oklar, bir takım veriler hızla akmaya başladı. Sürücünün gözü artık yoldan çok telefonunun ekranındaydı.

EVLI’nin iki yöneticisi çok sürmeden durumu anladı:

- Borsa İstanbul’da işlemler başladı. Taksi sürücüsü telefonundan seansı izliyor olmalı.

Taksi sürücüsünün dikkatini yola vermesini sağlamak üzere kısıtlı Türkçeleri ile konuşmaya çalıştılar. Sürücü de kısıtlı İngilizcesini kullanarak sohbete karşılık verdi:

- Borsa İstanbul’da yakından izlediğim şirketler arasında Escort Teknoloji yer alıyor. Escort’un yatırım yaptığı 60’dan fazla teknoloji şirketi, start-up var.

Taksi sürücüsünün Escort Teknoloji hakkındaki detaylı bilgisi Nechunaev ve Flynn’ı memnun etti:

- İstanbul’da taksi şoförü bile bizim yatırım yaptığımız şirketi gayet iyi biliyor. Escort Teknoloji’nin yatırım yaptığı şirketleri de yakından izliyor. Demekki EVLI olarak Borsa İstanbul’da yatırım yaptığımız şirketi doğru belirlemişiz.

EVLI’nin iki yöneticisi kendi aralarında bu değerlendirmeyi yaparken, taksi sürücüsü onları daha da şaşırttı:

- Finlandiyalı bir fon Escort Teknoloji’nin yüzde 5-6’sına sahip. O fonun bloğunda İstanbul’la ilgili izlenimleri içeren, Borsa İstanbul’daki Türk şirketlerini değerlendiren bir yazı da okudum.

Taksi sürücüsünün EVLI’nin bloğundaki yazıları okuması, iki yöneticiyi iyiden iyiye hayrete düşürmüştü. Derken iki yöneticinin gözü yolda 100 kilometre hızla giden motosiklete takıldı. Motosikletli, kaskının vizörünü açmış, sağ eliyle motosikleti kullanırken, sol elinde de telefonunu tutuyordu. EVLI’nin iki yöneticisi hayretler içindeydi:

- Motosikletli, telefonunun ekranından akan verilere bakıyor. Bu nasıl iş?

Taksi sürücüsü motosikletlinin durumunu şaka yollu açıkladı:

- Borsa İstanbul’u satın alıyor…

EVLI’nin iki yöneticisinin grup bloğuna yansıttığı İstanbul notlarını Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer’den dinledik. Özer, iki yöneticinin Borsa İstanbul tablolarında adı“Escom” olarak yer alan Escort Teknoloji ile ilgili değerlendirmesinin de blogda yer aldığını vurguladı:

- Escom’un 2021’de 3 kat, 2022’de 4 kat büyümesiyle birlikte fonun kazancını ikiye katladığını belirtiyorlar. EVLI, Escort Teknoloji’deki payını düzenli artırdı, yüzde 6’ya çıkardı. Varlıkları 17.4 milyar Euro’yu aşan EVLI’nin Türkiye’de biz dahil 6 şirkette yatırımı var.

İbrahim Özer, yeri gelmişken Escort Teknoloji’ye yatırım yapanlarla ilgili şu veriyi ortaya koydu:

- Emeklilik fonları halka açık hisselerimizin yüzde 19.25’ine, yatırım fonları yüzde 15.65’ine, yabancı yatırım fonları da yüzde 9.17’sine sahip bulunuyor.

Escort Teknoloji’nin iştirak değerlemelerini yılda bir kez yaptırdığının, kârını yıl sonu bilançolarında gösterebildiğinin altını çizdi:

- Escort Teknoloji, 24 Ekim 2023 itibariyle 2.4 milyar liralık piyasa değerine ulaştı.

İbrahim Özer, Escort’u 1991’de PC montajı ve ticaretine dayalı kurdu. Zamanla PC montajını bıraktı, adım adım start-up’lara küçük yatırımlar yapmaya başladı, şirketin adını da Escort Teknoloji’ye dönüştürdü…

Yatırım yaptığı 61 start-up’ın başarısının tetiklemesiyle 2.4 milyar liralık piyasa değerine ulaşması, Escort Teknoloji’de çıtanın yükseldiğini ortaya koyuyor…

İştiraklerimiz içinden 3 unicorn çıkarmayı hedefliyoruz

ESCORT Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer, yatırım yaptıkları girişimlerle ilgili son gelişmeleri şöyle özetledi:

Kendi patentli teknolojisiyle buhar platformu geliştiren Bursalı BrenPower, Polonya’da yerleşik bir firma ile 5 yıllık süreçte 10 milyon Euro’ya ulaşması beklenen bir satış sözleşmesi imzaladı.

Dünyadaki ilk 10 elektrikli araç girişimi arasında gösterilen, şarj edilebilir bataryalar için yapay zeka teknolojisi ile katot geliştiren İzmirli Nicat, ABD’li batarya üreticisi bir firma ile 26.2 milyon dolarlık, 7 yıllık sözleşme imzaladı.

Organik atıklardan yüksek teknolojiyle medikal kolajen üretimi planlayan Bugamed, patentli ürününü geliştirerek 3 yıldan az sürede değerini yüzde 900 yükseltti. Bugamed’in ürünü yapay kalp kapakçığı, yapay kornea, yapay deri hammaddesi olarak kullanılıyor.

Glokom göz hastalığının tedavisi için patentli teknoloji geliştiren Glaucot, Türkiye’de tamamladığı klinik testlerin ardından Almanya’da test çalışmalarına başladı. Şirket geçen Haziran ayında Dünya Glokom Kongresi’nde sunum yaptı.

Özer, Glokom’un yeni değerleme rakamları ile portföydeki en büyük unicorn adayı olduğunu vurguladı:

- Escort Teknoloji’nin orta vadeli hedefi portföyünden 3 unicorn çıkarmak.

Özer, şu bilgiyi de paylaştı:

- Grubumuzun doğrudan start-up yatırımlarından sorumlu iştiraki Alesta’yı olası halka arz için hazır hale getireceğiz.

Barnathan’ı restore etmek 11 yıl sürdü

FİNLANDİYALI EVLI Plc. bünyesindeki EVLI Emerging Frontier Fund’ın yöneticileri Ivan Nechunaev ve Burton Flynn, hissesinin yüzde 6’sına sahip oldukları Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer’le Galata’daki Barnathan’ın terasında buluştu.

Nechunaev ve Flynn, İbrahim Özer’in turizm yatırımlarıyla ilgili olarak şirket bloğuna şu notları düştü:

İbrahim Özer’in hobisi İstanbul’un tarihi binalarını gezmek, fotoğraflamak ve tarihleri hakkında notlar almakmış. Bu turlarından birinde Galata’da harap bir bina gördü. Hemen kararını verdi: “Bu binayı alıp, restore ederek hizmete sunmalıyım.”

O günlerden itibaren tarihi özellikleri olan, harap vaziyette 11 bina satın aldı. Barnathan da o binalardan biriydi. Bina eski sahiplerinin adıyla anılıyordu. Binanın restorasyonu 11 yıl sürdü. Arjantin’den Hindistan’a dünyaya dağılmış aile fertlerini açılışta buluşturdu.

Özer, şimdiye kadar söz konusu eski binalardan 6’sını restore ettirip, İstanbul turizmine kazandırdı.

‘Katılım Endeksi’ne giren 18 şirket arasındayız

ESCORT Teknoloji Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer, Borsa İstanbul’daki 500’ü aşkın şirket arasında “Katılım Endeksi”ne yüzde 100 uyumlu nadir hisselerden biri olduklarını bildirdi:

- Faizsiz sistem olan “Katılım Bankacılığı” kurallarına uyan şirketlerin hisseleri Borsa İstanbul’da “Katılım Endeksi”nde yer alıyor. Borsa İstanbul’da söz konusu endekste 18 şirketin hisseleri yer alıyor. Onlar arasında Escort Teknoloji de var.

“Katılım Endeksi”nde Albaraka, Alcatel, BİM ve e-bebek gibi şirketler yer alıyor.