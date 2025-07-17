Piyasa değeri büyükler ilk yarıda güçlü yükseldi

Borsada işlem gören piyasa değeri 10 miyar TL’nin üzerindeki hisseler yılbaşından bu yana kayda değer getiriler elde etti. Sanayi, enerji, bankacılık ve yatırım şirketlerinden oluşan bu firmalar, hem fiyat kazanç oranları hem de büyüklükleriyle yatırımcının dikkatini çekiyor. Bu şirketlerdeki güçlü performans, aynı zamanda kurumsal yatırımcıların eğilimine dair işaretler de veriyor.

Piyasa değeri 10 milyar TL’nin üzerinde olan şirketler içerisinde %40’ın üzerinde yükseliş kaydeden 12 firma var. Aselsan, yılbaşından bu yana %114 getiriyle dikkat çekiyor. Fiyat/kazanç oranı 45 olan şirketin piyasa değeri 709 milyar TL’ye ulaştı. Holding grubundan Tekfen Holding %51 getiriyle listede yer bulurken Graınturk Holding de %142’lik yükselişiyle öne çıkan bir diğer firma oldu. Yatırım şirketleri güçlü performansıyla öne çıktı. Ral Yatırım Holding %104 getiri sağlarken, Kuyas Yatırım %214 ile getiri performansı ile listenin zirvesinde yer aldı. Katılımevim ise %83’lük yükselişle dikkat çeken bir başka hisse oldu.

Enerji ve gıda hisseleri öne çıkan bir diğer grup oldu. Enerya Enerji %79 getiri sağlarken, Efor Çay %121 yükselişle pozitif ayrıştı. Bu hareket, tematik bazda hisseleri incelemenin önemini gösteriyor. Halkbank yılbaşından bu yana %61 yükselirken, 188 milyar TL’lik piyasa değeriyle listenin ikinci en büyüklerinden biri oldu. Şekerbank ise %49 getiriyle, görece düşük çarpanı ve piyasa değeriyle dikkat çekti.

ZEYNEP’E SOR

SÖZLEŞME FONU MU, SÖZLEŞMESİZ FON MU?

Sözleşme fonu; vergi avantajı, uzun vadeli disiplin, kurumsal yönetim, devlet katkısı. Erken çıkış sınırlaması, düşük likidite, zorunlu bağlılık.

Sözleşmesiz fon; serbestlik, geniş yatırım yelpazesi, yüksek likidite, esneklik. Disiplinsizlik ve panik satış riski, yönlendirme eksikliği, yüksek işlem.

SPK mevzuatına göre geçen yıl zarar açıkladı. Temettüyü geçmiş yıl birikmiş kârlardan ödedi

Enerjisa zarara rağmen temettü verdi? Bu yıl da zarar olursa yine temettü öder mi? / Hasan Altınkum

Hasan, Enerjisa’nın geçtiğimiz yıl zarar açıklamış olmasına rağmen geçtiğimiz nisanda kâr payı ödemesi, yatırımcılar açısından kafa karıştırıcı görünse de, teknik olarak mümkün. Çünkü temettü ödemesi sadece son yılın net kârına değil, geçmiş yıllarda birikmiş kârlara ve yasal kayıtlara göre hesaplanan dağıtılabilir kaynaklara bağlıdır. Enerjisa da bu kapsamda 2024 yılında SPK mevzuatına göre zarar açıklamış olsa da, vergi mevzuatına göre ciddi bir kârlılık elde etti. Sonucunda geçmiş yıl kârlarını kullanarak 3,39 milyar TL temettü dağıttı. Bu yıl da zarar açıklarsa temettü dağıtımı yine mümkündür. Yeter ki geçmiş yıllarda kalan kâr olsun.

Büyük ortak haziranda pay alımlarında bulundu. Hisseye yönelik beklentisi pozitif yönde

BİM hissesinde son ayda ortak alımları dikkatimi çekiyor. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? / Metin Baycan

Metin, BİM hisselerinde geçtiğimiz 20-23 Haziran tarihleri arasında şirketin ana ortağı Merkez Bereket Gıda’nın gerçekleştirdiği hisse alımları oldu. Yapılan üç farklı işlemle birlikte toplam 300.000 adet hisse, 468–477 TL ortalama fiyatlardan alındı. Bu işlemler sonucunda Merkez Bereket Gıda’nın BİM’deki payı %15,15’den %15,37’ye yükseldi. Alımların hacmi ve sıklığı, sıradan portföy çeşitlendirmesinin ötesinde, şirket ortağının hissedeki değerlemeye ilişkin belirgin bir pozitif görüşe sahip olduğunu işaret ediyor. Ortak alımları, genellikle şirket hisselerinin değerinin altında işlem gördüğüne yönelik bir mesaj olarak görülür.

YATIRIM FONLARI

Inveo Portföy’ün IRT fonu, teknoloji temasını öne çıkararak getiriyi büyütmek istiyor

Teknoloji Değişken Fon (IRT), portföyünün ağırlıklı kısmını bilişim, biyoteknoloji, telekom, savunma, medikal ve uzay teknolojileri gibi alanlardaki yerli ve yabancı şirketlere yönlendiriyor. Portföyünün %70’i yabancı hisse ve BYF’lerde, %24’ü yerli hisse ve fonlarda yer alıyor. Portföyünde yerli hisseleden Mia Teknoloji, ATP, Hitit Bilgisayar ve Alcatel gibi teknoloji hisseleri bulunuyor. IRT, büyüme potansiyeli yüksek teknoloji alanlarına uzun vadeli perspektifl e yaklaşıyor. 94,2 milyon TL büyüklüğündeki fonun yatırımcı sayısı 2.053 ve doluluk oranı %4,4 düzeyinde. Yılbaşından bu yana %7,65 getiri sağlayan fon, global teknoloji trendlerine odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Dengeli bir seyir izleyen fon, teknolojiye odaklanmak isteyen yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

Borlease Otomotiv, TLREF+%5 faizden bono ihraç etti

Borlease Otomotiv, nitelikli yatırımcılara 16 Temmuz 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%5 olarak belirlendi. 363 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 14 Temmuz 2026 olacak.

TLREF+%5 YILLIK FAİZ

14 Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,52 seviyesinde bulunuyor. Borlease Otomotiv’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %5 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFBORL72617 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HOROZ LOJİSTİK

Farklı sektörlerdeki firmalarla anlaşmaya vardı. Yıllık 370 milyon TL ciro elde etmeyi bekliyor

Horoz Lojistik, beyaz eşya, mobilya, elektronik ve ev aletleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarla entegre lojistik hizmetlerini kapsayan yeni sözleşmeler imzaladığını duyurdu. Bir ile üç yıl süreli anlaşmalar, hem depolama hem de dağıtım hizmetlerini içeriyor. Şirket, söz konusu iş birliklerinden yıllık yaklaşık 370 milyon TL ciro elde etmeyi öngörüyor. Entegre lojistik hizmetler; tedarik zincirinin planlamadan son kullanıcıya teslimata kadar tüm aşamalarını kapsayarak, şirketlerin operasyonel yükünü azaltırken maliyet avantajı da sağlar. Türkiye’de artan e-ticaret hacmi ve dağıtım altyapısına olan ihtiyaç, bu alanda hizmet veren lojistik şirketlerinin önemini artırmış durumda. Özellikle beyaz eşya ve mobilya gibi hacimli ürünlerde tercih sebebi oluyor.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.

UEFA’ya yaptığı itirazı reddedildi. 900 bin euro cezaya yönelik hukuki süreç aleyhe sonuçlandı

Beşiktaş Futbol Yatırımları, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Temyiz Dairesi’nde süren kadro maliyeti kuralı ihlali davasında nihai kararını aldı. 1 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 dönemine ilişkin kadro giderlerindeki ihlal nedeniyle yaptığı itiraz reddedildi ve 900.000 euro tutarındaki para cezası onaylandı. Böylece Beşiktaş’a yönelik UEFA nezdindeki hukuki süreç tamamlandı. UEFA’nın finansal fair-play kuralları, kulüplerin sürdürülebilir mali yönetim anlayışına uygun hareket etmesini amaçlıyor. Özellikle kadro maliyetlerinin kulüp gelirlerini aşmaması, bu kuralların temel prensibi. Kuralları ihlal edenler ise, para cezası, kadro kısıtlaması, hatta Avrupa kupalarından men gibi yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Benzer durumların yaşanmaması için hassas olmalı.

GÜR-SEL TURİZM

Kuracağı iştirakle ABD’de ihalelere katılacak. Dijital otobüs operatörü açılımına yöneliyor

Gür-Sel Turizm, otonom araçlarla hizmet verme ve dijital otobüs operatörlüğü stratejisi doğrultusunda önemli bir adım attı. ABD’de ihalelere katılmak ve sözleşmeler yapmak üzere yeni bir şirket kuruyor. Yeni yapı, şirketin DBO (Digital Bus Operator) modeliyle küresel pazara açılmasına olanak tanıyacak. Dijital otobüs operatörlüğü, geleneksel filo yönetiminin ötesine geçerek, yapay zekâ, veri analitiği ve otonom teknolojilerin entegre edildiği yenilikçi bir taşımacılık modeli olarak öne çıkıyor. ABD gibi büyük pazarlarda bu alandaki çözümler, toplu taşıma sistemlerinde maliyet düşüşü ve operasyonel verimlilik sağlamak amacıyla yaygınlaşıyor. Ayrıca kamu ihalelerinde teknoloji odaklı firmalara öncelik verilmesi, bu gibi yatırımların geri dönüşünü destekliyor.