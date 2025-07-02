Piyasa fazlasını istiyor

CHP davasının ertelenme olasılığının yüksek oluşu geçen hafta konuşuluyordu. Yarın açıklanacak enflasyon rakamının iyi geleceği de dillendiriliyor. İstanbul Ticaret Odası’nın dün açıkladığı İstanbul enflasyonu bir ön gösterim gibiydi. Para Politikası Kurulu’nun, 24 Temmuz’daki toplantısında en az 300 baz puan indirim yapacağı da artık yüksek sesle ifade ediliyor.

Bu pozitif gelişmelere ve beklentilere rağmen, bankacılık endeksinde son üç günde yaşanan yüzde 13’lük yükseliş aşırıdır. Tabii aylardır süren gergin haber akışı piyasa oyuncularını öylesine yordu ki, tahminlerle uyumlu gerçekleşmelere bile aşırı tepki veriliyor. Bu duygusallık tehlike sinyalidir. Buna bağlı olarak, yakında sert bir düşüş de yaşanabilir.

Orta Doğu’daki savaş bitti. Petrol fiyatı 2,5 ayın en düşük seviyesindedir. Türkiye ekonomisi açısından önemli olan, EUR/USD paritesindeki yükseliş hareketi sürüyor. Yılsonu enflasyonunun Merkez Bankası’nın tahmin aralığında kalma olasılığı arttı. Bunlar risk iştahını yüksek tutacak olaylardır. Buna rağmen reel sektör ve finans profesyonelleri memnun gözükmüyorlar. Reel sektörün finansman maliyetlerinden şikâyeti sürüyor. Son yükselişe rağmen, BİST endeksi hâlâ 14 ay önceki seviyesindedir. İki grup da, Türk Lirası cinsi ticari kredilerde aylık büyüme sınırı olan yüzde 1,5’in artırılmasını bekliyor. Çünkü faiz indirimi başlasa bile, işletmelerin krediye erişim sıkıntısı sürecek.