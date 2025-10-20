Piyasa kırmızıdaydı %61 yükselen hariç

BIST Tüm Endeksi geçtiğimiz haftayı %4,12 kayıpla kapattı. 396 hisse değer kaybederken 142 hisse yükselişte kaldı. Artıda kalanlardan 10’u %16’yı aşarken, içlerinden biri %61’e varan prim gerçekleştirdi.

BIST Tüm Endeksi’nde haftalık bazda değişimler kısa vadeli yatırımcı ilgisinin ne yönde olduğunu işaret eder. XUTUM son bir haftada %4,12 değer kaybederken 396 hisse düştü, 10 hissenin fiyatı aynı kaldı. Bu sürede 142 hissenin fiyatı yükseldi. Değeri artan hisselerden 10’u %16 ve üzeri yükseliş kaydetti. Bir hissenin fiyatı ise %60’ın üzerinde prim yaptı.

En çok kazandıran Burçelik

Borsanın bir haftada en fazla kazandıranı Burçelik, ulaştığı %60,9 artış ile dikkat çekti. 10 Eylül’de hareketlenmeye başlayan hissede yabancıların paylarını %0,34’ten %8,51’e çıkarması öne çıkan faktör. Şirketle ilgili yakın tarihli önemli gelişme ise aldığı 1,6 milyon dolarlık sipariş. Tutar yıllık gelirinin %4,2’si seviyesinde. Yılın ilk yarısında satışlarını %66 düşüren Burçelik, dönem sonunda zarar yazdı. Çıkışın spekülatif hareketin ötesine geçebilmesi için başka beklentilere ihtiyaç var.

Bir haftada %33,26 ile en fazla yükselen diğer hisse olan Burçelik Vana’nın sermayesinin %40,22’si Burçelik’e ait. Rutinin dışında önemli bir açıklaması olmayan bu şirket, altı aylık dönemde gelirini %89 düşürdü. Dönem sonunda da zarar açıkladı.

Kâr satışları düşürdü

Borsada bir haftada 10 hisse %18 ve üzeri kaybettirdi. En fazla değer kaybını borsaya eylül ayında gelen iki şirket gerçekleştirdi. Bunlardan Dof Robotik %27,78 gerilerken Marmara Holding’in düşüş oranı %27,67 oldu. Her iki hisse borsaya geldikten sonra güçlü çıkışlarıyla dikkat çekmişti. 9 Eylül’den itibaren ise kâr satışları ile fiyatları aşağı kaydı.

ZEYNEP'E SOR

ALT PAZAR MI, PÖİP Mİ?

Alt Pazar; fırsat, erişilebilirlik, çeşitlilik, büyüme potansiyeli, spekülatif kazanç. Likidite sorunu, dalgalanma, yüksek risk, sürdürülemezlik. Piyasa Öncesi İşlem Platformu; hazırlık, şeff afl ık, fırsat, kurumsallaşma, esneklik. Sınırlı likidite ve ilgi, yüksek risk, düşük görünürlük, belirsizlik.

Sektör performansı ivmesini korumasını destekliyor. Faiz geliri ve komisyon kalemleri önemli

Akbank’ın dokuz aylık bilançosunun nasıl geleceği hakkında bilgi alabilir miyim? / İnan Yorulmaz

İnan, yılın ilk altı ayında Akbank net dönem kârını %3 artışla 24,9 milyar TL’ye çıkardı. Faiz giderlerinin faiz gelirlerinden fazla olması baskıya yol açsa da net ücret ve komisyon gelirindeki %60’lık büyüme, bankanın ana faaliyet gelirini destekledi. Sektör ağustosta 84,2 milyar TL kâr elde etti. Yılın ilk sekiz ayında toplam kâr 563 milyar TL’ye çıktı. Mevcut tablo, Akbank’ın ivmesini koruma ihtimalini artırıyor. Sektördeki kârlılığın sürmesinde, faiz geliri ve komisyon kalemleri önemli. Fonlama maliyetlerindeki yükseliş ve kredi mevduat makasındaki daralmalar ise marjı sınırlar. Banka, dokuz aylık sonuçlarını 23Ekim günü açıklayacak.

Bir yılı aşkın süredir arada atakları olsa da düşüyor. Yüksek bedelsiz de yeterli olmadı

1000 Yatırımlar Holding bedelsiz verdiği halde neden yükselmiyor?/ Batuhan Koca

Batuhan, bedelsiz sermaye artırımlarında şirketin iç kaynaklardan sermayeye aktarımına gidilirken hissedarın pay adedi artar. Ancak firmanın toplam piyasa değeri aynı kalır. Yatırımcıların bedelsizi anlamlı bulmadığı noktada da talep artmayacağı için fiyat yükselmez. 1000 Yatırımlar Holding’in eylülde gerçekleştirdiği %2.645 oranındaki bedelsizin de hisseyi motive etmediği görülüyor. Firmanın sermayesi 47 milyon TL’den 1,29 milyar TL’ye çıkarken yatırımcının mesafeli duruşunda değişim olmadı. Şubat 2024’te en yüksek 24,87 TL’yi test eden hisse, ara ara yukarı tepkiler verse de geçen sürede sürekli düşen bir eğilim sergiliyor.

YATIRIM FONLARI

MTK fonu 2,2 milyon TL ile katılım fonlarının en küçüğü

MT Portföy’ün yönettiği Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (MTK), son iki aydaki nakit çıkışıyla küçülüyor. Ekimde 2,2 milyon TL ile nakit çıkış gözlendi ve toplam değeri 2,7 milyon TL’ye geriledi. Katılım fonları içinde en küçük fon. Portföyün %92’si hisseden, %8’i fonlardan oluşuyor. Yatırımcı sayısı 72, doluluk oranı %0,02. Ölçeği minimal olan fona yatırımcı ilgisi zayıf kalıyor. Geçtiğimiz haziranda işlem görmeye başlayan MTK, BIST Katılım Tüm Endeksi’ndeki hisselere yatırım yaparak faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde uzun vadeli değer yaratmayı hedefl iyor. Son bir ayda %4,79 değer kaybı yaşadı. Aynı sürede katılım fonlarında pozitif bölgede olan bulunmazken en başarılısı %2,62 kaybettirdi. Fon, yıllık %2,41 yönetim ücretiyle ortalamalarda. Gruptaki 27 fonun ücreti %1,50 ile %3,30 arası değişiyor.

TAHVİL

Kent Finans Faktoring, TLREF+%4 faizle 105 milyon TL borçlandı

Kent Finans Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 17.10.2025 başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 105.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 6 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 16.10.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

17 Ekim itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %40,09 seviyesinde bulunuyor. Kent Finans Faktoring’in verdiği %4 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, Kent Finans Faktoring’in kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, finansman bonosu, piyasada TRFKNTFE2610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÇİMSA

ABD’deki öğütme tesisini devreye aldı. Beyaz çimentoya ek olarak gri çimento da üretecek

Çimsa, Houston’da kurduğu 600 bin ton kapasiteli gri çimento öğütme tesisini devreye aldı. Şirketin ABD iştiraki Cimsa Americas bünyesinde tamamlanan yatırım, test üretimlerinin ardından faaliyete geçti. Böylece Çimsa, ABD pazarında beyaz çimentoya ek olarak artık gri çimento da üretecek. ABD, inşaat ve altyapı yatırımlarıyla çimento sektöründe istikrarlı büyüme sunan bir pazar. Çimsa’nın bu pazarda üretim yapması, lojistik avantajların yanında döviz bazlı gelir yaratımı açısından da önemli. Şirketin yatırımı, ihracat ağırlıklı gelir yapısını çeşitlendirmesine olanak tanıyacak. Çimsa,, bu yılın ilk yarısında gelirini %31 artırarak 20,3 milyar TL’ye çıkardı. Aynı sürede esas faaliyet kârını %7 düşürürken, dönem sonu net kârında da %55 azalmayla 1 milyar TL’ye gerileme yaşadı.

DCT TRADİNG

İştiraki İpsala’da aldığı arazide yaban mersini üretecek. Sözleşmeli tarımla da destekleyecek

DCT Trading’in tarım yatırımlarını yöneten bağlı ortaklığı Bluefarm Tarım, İpsala’da 206 dönüm arazi satın aldı. 20 milyon TL bedelle alınan arazide yaban mersini üretilecek. Üretimde Yunanistan’daki teknoloji altyapısı örnek alınacak. Yaban mersini, son yıllarda katma değeri yüksek tarım ürünleri arasında öne çıkıyor. İklim koşulları ve verimli toprak yapısıyla Trakya bölgesi, bu üretim için uygun görülüyor. Ayrıca DCT Trading, bu üretimi sözleşmeli tarımla destekleyerek hem ölçek büyütmeyi hem de üreticiyle doğrudan iş birliğini hedefl iyor. Şirket, toplam üretimin %75’ini ihraç etmeyi planlıyor. Söz konusu hedef, hem döviz girdisi sağlaması hem de şirketin gıda tarım alanında yeni bir büyüme hattı oluşturması bakımından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

ALTINKILIÇ GIDA

Azerbaycan pazarına açılıyor. Ülkenin önde gelen zincirlerinden Bazar Store ile anlaştı

Altınkılıç Gıda, ihracat faaliyetlerini artırma hedefi doğrultusunda Azerbaycan’ın önde gelen zincirlerinden Bazar Store ile satış anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında kefir ve peynir ürünleri, Azerbaycan genelinde faaliyet gösteren Bazar Store marketlerinde satışa sunulacak. Bu iş birliğinin, Altınkılıç’ın ihracat cirosuna doğrudan katkı yapması bekleniyor. Azerbaycan, gıda ihracatçıları için öne çıkan pazarlardan. Zincir marketler üzerinden erişim sağlanması, marka görünürlüğünü artırırken lojistik süreçlerin de düzenli işlemesine olanak tanıyor. Anlaşma, Altınkılıç’ın ihracat ölçeğini genişletme yönündeki adımlarından biri olarak değerlendirilmeli. Şirketin benzer iş birliklerini sürdürme niyeti, farklı pazarlara açılımını gündeme getirebilecektir.