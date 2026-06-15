Piyasalar barışı satın alıyor

ABD Başkanı Trump’ın barış anlaşmasının imzalanmasına çok yakınız açıklaması sonrası enerji fiyatları mart başında gördüğü fiyatlara yaklaşıyor. ABD ve İsrail’in İran’a saldırdığı şubat sonuna göre Brent petrolün artışı %23’e geriledi. Savaşın tepe noktasında şokun büyüklüğü %66 seviyesindeydi.

Sahadan gelen bilgi Başkan Trump’ı tam olarak doğrulamıyor. İran tarafı görüşmelerde ilerleme sağlandığını doğrulasa da halen anlaşmaya varılamayan maddeler olduğunu vurguluyor.

Reuters haberine göre uzlaşma sağlanamayan konu İran’a savaş tazminatı ödenmesi ve el konulan varlıkların serbest bırakılması. Başkan Trump, ileriki aşamaya bırakılan nükleer görüşmeler öncesi İran’ın elinin güçlenmesini istemiyor. Dünya Bankası Ortadoğu enerji şoku sonrası tahminlerini sınırlı aşağı indiren kurumlar kervanına katıldı. Dünya Bankası iktisatçıları 2026 küresel büyüme tahminini 1 baz puan indirerek %2,5 olarak güncelledi. Ortadoğu şokuna karşı kırılgan Birleşik Arap Emirlikleri (-2,6bp), Suudi Arabistan (-1,2bp), Türkiye (-0,9bp) büyümesi en sert aşağı indirilen ekonomiler. Dünya Bankası’nın Türkiye için %2,8 büyüme tahmini, bizim savaşın başında revize ettiğimiz %2,7 büyüme tahmini ile tutarlı.

İran’ın ve Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ihtiyacı var

Piyasalarda savaş konusunda çelişkili açıklamalara rağmen barış rüzgarları esiyor. Piyasaların iyimserliğinin arkasında Hürmüz Boğazı’nın açılması beklentisi yatıyor. Ekonomisi aylardır abluka altında olan İran’ın Hürmüz’ün bir an evvel açılmasına ihtiyacı var. Yüksek pompa fiyatları yüzünden kamuoyu desteği dip yapan Başkan Trump, Hürmüz’ün açılmasına muhtaç.

Enerji dışına bakıldığında barış beklentisinin en sert satın alındığı varlık grubu devlet tahvilleri. ABD, Almanya, Japonya, İngiltere gibi gelişmiş ülke 10 yıllık tahvil getirilerinde tepe noktaya göre gerileme 15-30 baz puan arasında değişiyor.

Elon Musk, tarihin ilk dolar trilyoneri oldu

Dünya borsaları savaştan bağımsız teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişine devam ediyor. İlk işlem gününde %19 yükselen SpaceX piyasa değeri 2 trilyon doları aşarken, Elon Musk tarihin ilk dolar trilyoneri oldu. Altın madeni, banka, demir-çelik, havacılık, kimya en çok değer kazanan jeopolitik riske duyarlı ve/veya döngüsel hisseler.

Küresel risk iştahına duyarlı Borsa İstanbul dünya borsalarındaki harekete banka ve havacılık hisseleriyle katılıyor. Geriden ama büyük adımlarla gelen tahvil getirilerinde gerileme banka hisselerindeki ralliyi destekliyor. Buna karşın, savunma, petrokimya, rafineri gibi jeopolitik risk ile beslenen hisselerdeki satış endeksteki yükselişi sınırlıyor.

ABD-İran arasında barış anlaşması Başkan Trump’ın iddia ettiği gibi hızla imzalanırsa, altın madeni, havacılık, teknoloji hisseleri ve devlet tahvili öncülüğünde küresel piyasalar yükselmeye devam eder. Yurt içinde banka ve havacılık hisseleri yükselişte başı çeker. Hareket devam ederse demir-çelik, gayrimenkul, otomotiv gibi döngüsel hisseler harekete katılır.