Piyasalar güvercin Merkez’i sevdi

MSCI Türkiye, %26 getiri ile Kore ve Mısır’ın ardından, Peru ile birlikte en çok kazandıran gelişmekte olan ülke endeksi.

Piyasalar ekonominin dirençli olduğu, enflasyonun kademeli gerilediği Goldilocks senaryosunu satın almaya devam ediyor. Beklentilerden güçlü tarım dışı istihdam ve düşük enflasyon ikilisi sayesinde tahvil ve hisse senedi piyasalarında alışlar ile haftayı bitirdik. Dolar sene başından beri sert kayıpların ardından toparlanmaya çalışıyor. Altın, ay başındaki kaybını büyük ölçüde geri aldı. Gümüş spekülatif kaldıraçlı işlemlerin baskısı altında.

ABD hisse senedi endeksleri, teknoloji, finans, isteğe bağlı tüketim gibi ağırlığı yüksek sektörlerde satış baskısı ile geriliyor. Yapay zekâ harcamaları kısa vadede kârlılığı aşağı çekecek endişesi ile muhteşem yedi hisseleri sert değer kaybediyor. Buna karşın altın madeni, demir-çelik, enerji, gıda, havacılık, kimya, makine, telekomünikasyon gibi klasik sektörler güçleniyor.

Para girişi, 2025’in tamamına yakın

Gelişmekte olan piyasalar ABD piyasasında teknoloji merkezli satışı pek umursamadan yükselişine devam ediyor. Riski yaymak isteyen küresel yatırımcının gelişmekte olan ülke hisselerine yönelmesi ile son beş yılın en iyi para girişi yaşanıyor. 2022-2024 döneminde görülen istikrarlı çıkış sonrasında, ilk kez 2025 yılında anlamlı bir giriş görülmüştü. Bu yıl sene başından beri giriş, geçen senenin tamamına yakın, son dönemin en güçlü girişi yaşanan 2021 yılının yarısından fazla.

Geçen sene siyasi şok nedeniyle dünyadan negatif ayrışan Borsa İstanbul, yıla güçlü başladı. Negatif ocak enflasyonu şokuna rağmen Başkan Karahan’ın Enflasyon Raporu toplantısında güvercin sinyaller vermesini piyasa sevdi. MSCI Türkiye, %26 getiri ile Kore ve Mısır’ın ardından, Peru ile birlikte en çok kazandıran gelişmekte olan ülke endeksi.

ABD’nin İran’a müdahalesi durumunda geçici sert oynaklık yaşanabilir

Zayıf dolar, gerileyen ABD tahvil getirileri, gelişmekte olan ülke hisselerine güçlü para girişinin önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul’u desteklemeye devam etmesini bekliyoruz. Büyümenin dirençli olduğu, kârların güçlendiği, enflasyonun kademeli gerilediği, mevduat faizlerinin düşmeye başladığı, Merkez Bankası’nın güvercin sinyaller verdiği konjonktür Türkiye hisse senetlerini destekleyecektir.

ABD’nin İran’a müdahale etmesi durumunda coğrafi yakınlık nedeniyle geçici sert bir oynaklık yaşanabilir. Ama güçlü risk iştahı olası geri çekilmenin trend değişikliğinden çok alış fırsatı olarak görüleceğine işaret ediyor.