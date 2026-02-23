Piyasalar mayın tarlasını asgari hasarla geçiyor

Küresel piyasalar tehlikeli bir mayın tarlasını olabilecek en az hasarla geçiyor. “Yapay zekâ yatırımlarının geri dönüşünün uzun süreceği endişesi”, “ekonomide yavaşlama işaretlerine rağmen Fed üyelerinden gelen şahin sinyaller”, “saldırı tehdidi altında yapılan ABD-İran görüşmeleri”, “Yüksek Mahkeme’nin Başkan Trump’ın ‘acil durum’ tarifeleri ile ilgili belirsizlik” hafta boyunca manşetlere çıkan haberler. Ama fiyatlamalar üzerindeki etkisi şaşırtıcı düzeyde sınırlı.

Altın madenleri yeniden değerleniyor

Yapay zekâ teması ile ilgili şüphelere rağmen muhteşem yedi hisseleri haftayı pozitif bir havada bitirdi. Amazon, Google, Meta gibi satış dalgasında sert değer kaybeden hisseler yaralarını sarmaya başladı. Teknolojiden değer içeren klasik sektörlere yönelme yavaşlayarak devam ediyor. Petrol fiyatları ABD’nin İran ve Rus petrolüne uyguladığı yaptırımlar ile yükselişini sürdürüyor. Ama enerji ve savunma hisseleri manşetlere çıkan jeopolitik risklere tepki vermeyi bıraktı. Değerli metallerdeki toparlanmaya paralel altın madenleri yeniden değer kazanıyor.

Açıklanan öncü göstergeler Avro Bölgesi, Hindistan, İngiltere ve Japonya’da büyümenin güçlendiğini, Avustralya ve ABD’de ise yavaşlamanın öne çıktığını gösteriyor. Almanya, Avro Bölgesi büyümesini yukarı çekerken, Fransa negatif ayrışmaya devam ediyor. Yükselen enflasyon ve kötü hava koşulları ABD ekonomisindeki yavaşlamanın arkasındaki temel nedenler. Geleceğe yönelik beklentiler tarifeler ile ilgili endişelere rağmen kötümser değil.

Yüksek Mahkeme’nin Başkan Trump’ın acil durum tarifelerini yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmesi ekonomik dengelerde ve piyasalarda önemli bir etki yaratmaz. Başkan Trump iptal edilen verginin yerine 150 gün boyunca geçerli olacak %15 tarifenin hızla devreye gireceğini açıkladı. Orta vadede tarifelerde kalıcı artış sağlayan düzenlemeler hayata geçirilecek. Ama mahkeme kararı Çin gibi yüksek vergi ödeyen ekonomileri geçici olarak rahatlatır.

Borsa İstanbul saldırı tehdidi altındaki İran’a coğrafi yakınlığına rağmen 14.000 psikolojik seviyesinin hemen altında tutunuyor. Ocak ayı negatif enflasyon şokuna ve şubat ayında gıda ve petrolün manşet enflasyonu beslemeye devam etmesine rağmen, bankalar yükselişte başrol oynuyor. Gelişmekte olan ülkelere giren para girişinden pay almamız ve Merkez Bankası Başkanı Karahan’ın Enflasyon Raporu toplantısında verdiği güvercin mesajlar piyasadaki iyimserliğin arkasındaki temel gerekçe.

Hisse senedi tarafındaki iyimserliğe tahvil piyasası katılmıyor. Ocak sonunda %34 seviyesine kadar gerileyen gösterge tahvil getirisi enflasyon şoku sonrası %36’nın üzerine yükseldi. Verim eğrisinin uzun ucu gösterge tahvil kadar sert olmasa da harekete katılıyor. 10 yıllık tahvil aynı dönemde %29 seviyesinden %30’un üzerine yükseldi.

Uzun süreli bir kara saldırısı beklemiyoruz

Olası İran saldırısı piyasa dengelerini ne kadar değiştirir? ABD’nin İran’a yapacağı bir hava saldırısının Türkiye piyasalarında sert ve kalıcı bir etki yaratmasını beklemeyiz. Petrol fiyatlarının %30 yükseldiği 2025 Haziran İsrail saldırısında Borsa İstanbul’da havayolu hisseleri ile sınırlı kalan geçici ve sınırlı bir tepki görmüştük. Bu defa farklı olur mu? Sanmıyoruz.

Petrol fiyatlarının bu yıl gördüğü dip seviyelerden yükselişi %22 civarında. Olası saldırıda %5-%10 arası ilave yükseliş görebiliriz. Ama hava saldırısı ile sınırlı olan bir saldırıda kalıcı sert negatif bir etki beklemeyiz. Vadeli piyasalar Brent petrol için Haziran 2026 için 70,5 dolar, Aralık 2026 için 67,5 dolar ile zaman içinde sönümlenen bir şok fiyatlıyor. Uzun süreli bir kara saldırısı ne piyasaların ne de bizim beklenti setimiz içinde.