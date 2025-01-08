Piyasalar savruluyor

Küresel piyasalar açısından önemli birkaç konu var. ABD’de kurumlar vergisi indiriminin uzatılıp uzatılmayacağı ve gümrük vergisi oranlarının ne olacağı. Teknoloji hisselerinin, S&P 500 endeksini bir daha taşıyıp taşıyamayacağı. Çin ekonomisinin göstereceği performans.

Hafta başında Washington Post gazetesi, gümrük vergisinin bazı sektörlerle sınırlı olacağını yazdı. Hisse senetleri bu haberle moral buldu. Trump’tan yalanlama gelince hava bozuldu. Trump başlıklarıyla günlük işlem yapmanın riskleri 2016-2020 döneminde görülmüştür. Post-truth yani hakikat ötesi çağın sembol ismiyle geçirilecek dört sene daha var. Başkan’ın hedefleri arasında öncelik, kurumlar vergisi indiriminin uzatılması gibi duruyor. Bunun uzatılmasıyla, ekonomik büyüme ve hisse senetleri desteklenmek isteniyor. Dış ticaret açığını ve bütçe açığını düşürmek sanki arka planda kalıyor. Teknoloji hisseleri, S&P 500 endeksini 2024’te taşıdı. Bunun devamı, rallinin tabana yayılmasıyla olabilir. Küçük ve orta boy işletmelerin oluşturduğu Russell 2000 endeksi geçen yıl sadece yüzde 10 yükseldi. Başkanlık seçiminden sonra hızla artan endeks, gümrük vergisi endişesiyle aralıkta yüzde 8,5 düştü. Washington Post haberinin doğru olması, kurumlar vergisi indiriminin uzatılması, Russell endeksini 2025’in kazananı yapabilir.

Elektrikli araç ve yapay zekâ konularında, Çin etkileyici işler çıkarıyor. Tabii piyasalar bu gelişmelere pek bakmıyor. Geçen ay yüzde 2,05 olan on yıllık faiz, bu hafta yüzde 1,60’a düştü. Bu, Japonya tarzı deflasyon ve depresyon algılamasıdır. Çin yönetimi, güven vermek için bir şeyler yapacaktır. Faiz indirimlerinin süreceği mesajı veriliyor. Gerçek bir teşvik paketi marta kadar gelmeyebilir.