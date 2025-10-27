Piyasalar siyasi şokun hafiflemesini kutluyor

Dünya borsalarında güçlü bir yükseliş ile haftaya başlıyoruz. Beklentilerden düşük eylül enflasyonu, güçlü ekim ayı öncü PMI verisi, Trump - Xi görüşmesine dönük beklentiler ile ABD endeksleri yeni zirve yaparak haftayı bitirdi. Güvercin Fed beklentilerine rağmen tahvil verim eğrisi ve dolar endeksinde önemli bir hareket olmadı.

Manşet rakamın %0,4, çekirdek göstergenin %0,3 gelmesi beklenen eylül ayı ABD enflasyonu, sırasıyla %0,3 ve %0,2 ile piyasaları rahatlattı. Yumuşak enflasyon verisi sonrası son fiyatlamalar bu yıl 50 baz puan, 2026 yılında 75 baz puan olmak üzere toplam 125 baz puan faiz indirimi fiyatlıyor.

ABD-Çin geriliminin azalmasını arkasına alan yarı iletkenler; AMD, Broadcom, Nvidia öncülüğünde yükselişte başı çekiyor. Banka, havacılık, iletişim hizmetleri, otomotiv güçlü üçüncü çeyrek kârları (beklentileri) ile endekslerdeki yükselişe katılıyor. Jeopolitik risk priminin gerilemesine paralel altın madenleri ve enerji hisseleri negatif ayrışıyor.

Siyasi belirsizliği azaltan mahkeme kararı ile zincirlerinden kurtulan Borsa İstanbul, haftayı %7 yükseliş ile 11 bin psikolojik direncinin hemen altında kapadı. Ülke risk primi 252 ile siyasi şok öncesi seviyeye geriledi. Sigorta (%15), banka (%13), rafineri (%10), holding (%9) hisseleri yükselişte başı çekti. Beyaz eşya, havacılık, petro-kimya sektörleri negatif ayrıştı.

Avrupa hisseleri yükselişe daha sınırlı katılacak

Piyasalar ile ilgili görüşümüzde farklılık yok. ABD-Çin ilişkilerinde iyileşme, enflasyon korkusunun yatışması ve Fed faiz indirimleri kısa vadede dünya borsalarını destekleyecek. ABD ve Çin teknoloji hisseleri yükselişte başrolü paylaşmaya devam edecek. Dipten dönüşü fiyatlayan Avrupa hisseleri Rusya-Ukrayna barışının sağlanamaması nedeniyle yükselişe daha sınırlı katılacak.

Türkiye piyasalarında dalgalı yukarı yönlü bir seyir beklemeye devam ediyoruz. Ekonomi yönetimi başarıl sonuçlar alması risk primini aşağı çekerek, yükselişi destekleyecek. Siyasi şoklar iki ileri bir geri temposu ile seçimlere kadar devam ederek piyasayı baskılayacak. Arada her iki yönde de siyasi şok kaynaklı yüksek oynaklık dönemleri göreceğiz. Biz satış dönemlerini alış fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz.

Gözler Fed kararı ve Trump-Xi görüşmesinde

Bu hafta küresel piyasalar Çarşamba günü Fed kararına, cuma (Cumartesi?) günü olası Trump-Xi görüşmesine odaklanacak. Kâr açıklamalarında Çarşamba ve Perşembe günü gelecek Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft üçüncü çeyrek finansalları ve şirket CEOlarının paylaşacağı tahminler öne çıkıyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir buçuk gün kapalı olacak yurtiçi piyasalarda önemli bir veri akışı yok.