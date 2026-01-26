Piyasalar temkinli Merkez Bankası’nı sevdi

Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının artması, Türkiye varlıklarında uluslararası yatırımcı payının artmaya başlaması, Borsa İstanbul’da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor.

Grönland gerginliğinin rafa kalkması sonrası küresel risk iştahı güçlenmeye devam ediyor. Zayıf dolar ve Japonya tahvillerindeki fırtınanın durulması küresel risk iştahını destekliyor. Japonya Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmeden geleceğe yönelik şahin sinyaller vermesi sonrası, yen güçlenirken uzun vadeli Japonya tahvilleri sert değer kazandı. Pozitif görünümü bozan tek gelişme Fed’in faiz indirimlerine rağmen ABD tahvil getirilerinin yüksek kalması. Genişleyici maliye politikası beklentisi ABD hisselerini desteklerken tahvil getirilerinin yüksek kalmasına neden oluyor.

Intel hisselerinde sert satış yarı iletkenlere yayılıyor

Muhteşem yedi hisseleri Amazon, Meta, Microsoft öncülüğünde yükselişte başı çekiyor. “Veri merkezi talebine yetişemiyoruz” açıklaması sonrası Intel hisselerinde sert satış yarı iletkenlere yayılıyor. Nvidia, Çin’e ihracat beklentisi ile pozitif ayrışıyor. Maden hisseleri altın, bakır, gümüş, platinde eşanlı hareket ile yükseliyor. Havacılık hisseleri fırtına dolayısıyla iptal olan uçuşlar nedeniyle geriliyor. Banka hisseleri endeksten negatif ayrışmaya devam ediyor.

Merkez Bankası’nın adım küçültmesine rağmen Borsa İstanbul yükselişine devam ediyor. Piyasanın 150 baz puan indirim beklentisine karşın Merkez Bankası 100 baz puan indirim ile temkinli bir duruş sergiledi. Açıklama sonrası ilk tepki banka dışı hisselerde alış, banka hisselerinde satış şeklinde oldu. Ülke risk primi ve orta-uzun vadeli tahvil getirileri geriledi.

Bankalardaki gerileme uzun sürmedi. Ülke risk priminde gerilemeyi arkasına alan bankalar cuma günü gelen alış dalgası ile PPK sonrası kayıplarını geri aldı. Gösterge tahvilin %35’in altına, 10 yıllık tahvilin %29,0 seviyesine doğru gerilemesi bankalarda alışın devam edebileceğine işaret ediyor. Kısa vadeli kaynak toplayıp, uzun vadeli fon kullandıran bankalar faiz oranlarındaki gerilemeden olumlu etkileniyor.

Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının artması, Türkiye varlıklarında uluslararası yatırımcı payının artmaya başlaması, Borsa İstanbul’da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Gelişmekte olan ülkelere 2021 yılı sonrasında ilk anlamlı giriş 2025 yılında oldu. Ocak ayının ilk iki haftasındaki giriş 2025 yılındaki toplam girişin yarısına yaklaşarak çok daha güçlü seyrediyor. Genelde ETFlere giriş ile gerçekleşen alış dalgasından Türkiye %2’nin üzeri pay ile gelişmekte olan ülke endekslerindeki ağırlığından daha fazla yararlanıyor.

Fitch’ten ‘bir sonraki hamle not artışı olabilir’ iması

Cuma günü Fitch ve Moody’s Türkiye için kredi notlarını değiştirmedi. Fitch görünümü pozitif yaparak bir sonraki hamlenin not artışı olabileceğini ima etti. Fitch görünümdeki iyileşmeye rezervlerde artış ve dezenflasyonu gerekçe olarak gösterdi. Moody’s ise görünümü durağan olarak tuttu. Açıklamaların piyasa etkisi yaratmasını beklemiyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke için yaptığı değerlendirmeler doğası gereği piyasaların gerisinden geliyor. Baz senaryomuzda Türkiye’nin kredi notu Fitch öncülüğünde yılda bir kademe artıyor. Bardağın dolu tarafına bakan yatırımcılar bu iyileşmeyi önden satın almaya devam edecek.