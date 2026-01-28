  1. Ekonomim
Piyasalarda ters köşe mevsimi perdelerini çoktan açtı. Amerikan dolarının dönüş yapacağına dair alınan pozisyonlar, özellikle İsviçre frangı karşısında bir inada dönüşmüştü. Frank sadece bir haftada dolar karşısında yüzde 3,5 yükselerek 15 yılın zirvesine çıktı.

Para birimleri arasındaki bu büyük köşe kapmaca oyununda, EUR/USD paritesi 1,20 gibi sert bir kaya ile uğraşırken, Japon yeni ve İngiliz sterlini dolara darbe vurdu. Japon politika yapıcıların gösterdikleri ‘‘kur denetimi’’ sopası, yendeki o öz güvenli satış baskısını dondurucu bir sessizliğe gömdü. Sterlin ise tozlu raflarda kalan 2017’deki doruklarına göz dikti. Avrupa’dan Japonya’ya uzanan bu direnç hattı, aslında çoğunluğun yanlış ata oynadığını ve rüzgârın yönünü değiştirdiğini fısıldıyor. Dolar tapınağının sütunları çatırdarken, kalabalıklar ellerindeki kandillerle yeni sığınaklar arıyorlar.

Gümüş cephesinde yaşananlar daha çarpıcıdır. Geçtiğimiz haziranda fiyat 35 dolar seviyelerindeyken spekülâtörlerin alım iştahı zirvedeydi. Ancak eylül ortasına kadar süren o bezdirici yatay seyir, piyasanın nabzını tuttuğunu sananların sabrını tüketti. Spekülatörler gümüşten ümidini kesip ellerindeki sözleşmeleri ateşe vererek sahneyi terk ettiler. Gümüşün 118 dolara doğru dizginlenemez şahlanışı başladı. Bu tarihi yükseliş yaşanırken, alım pozisyonlarının üçte ikisi tasfiye edildi. Çoğunluğun havlu attığı o son eşik, hikâyenin en görkemli sayfasının açıldığı yer olabiliyor.

