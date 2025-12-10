Piyasaları yargı sallayabilir

Türkiye’deki aracı kurumların bir sene önce BİST 100 endeksi için yaptıkları 2025 tahminlerine baktım. Sene sonu için; en düşük 13.000’i, en yüksek 14.500’ü gördüm. Bu yazıyı yazarken endeksin değeri 11.200 idi. Yılın bitmesine daha 16 iş günü var. 2026 için kurumlar yine olumlu düşünüyorlar. Umarım haklı çıkarlar. Çünkü hisse senedi yatırımcısı bir moral çöküntüsü yaşıyor.

Değerlemeler açısından endeksimizin cazip olduğu her daim belirtilir. 2024’ün sonunda yine bu olgudan hareketle beklentiler paylaşıldı. Tabii bu yıl dışarıda alternatif bolluğu yaşandı. Hemen her endeks iyi performans sergiledi. İçeride siyasi tansiyon yüksekti. Geçmişe bakılırsa; dünya endekslerinin çakıldığı ama borsamızın uçtuğu bir sene gözükmüyor. Öte yandan, dışarıdaki kazançların yüksek olduğu, bu yıl olduğu gibi BIST 100’ün geride kaldığı dönemler var. Kısacası 2026’da dışarıdaki havanın pozitif olması elzemdir.

Küresel piyasaları etkileyebilecek olaylara son yazılarımda değiniyorum. Bu sene coşkunun hâkim olduğu Çin piyasasında, yönetimin martta açıklayacağı beş yıllık plan, Asya endeksleri ve emtialar için kritik olacak. Bugün faizi indirecek olan Fed’in politikalarına odaklanılması da doğaldır. Ancak 2026’nın başındaki en büyük makro risk, ABD Yüksek Mahkemesi’nin gümrük vergileri kararı olabilir. Amerika’nın en büyük bahis platformunda, Trump’ın engellenme olasılığı yüzde 75 olarak gözüküyor. Bu gerçekleşirse, varlık fiyatlarında sert hareketler yaşanabilir.