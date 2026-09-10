Plastik boru ile 2.3 milyar lirayı bulup ‘vagon’a da girdi halka arz vizesi Sivas’la hızlandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

2019 yılı Temmuz ayıydı. “Forum İstanbul 2023 Platformu” kurucusu Şeref Özgencil, dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve Direktörü Özlem Özgencil’le Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı nedeniyle düzenlenen “Orta Anadolu Ekonomi Forumu” için kente gittiğimizde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken’e de uğramıştık.

Mustafa Eken, o günlerde önlerindeki en önemli hedeflerden birini paylaşmıştı:

- Sivas’ı teşvikler açısından 6’ncı bölgeye aldırmak için seferberlik ilan edeceğiz. Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) özel endüstri bölgesi ilan edilmesi için çalışacağız. Hedefimiz Sivas’ı yatırımcı açısından daha cazip gale getirmek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentin iş insanlarının bu talebini dikkate almış, Sivas’a gittiğinde söz vermişti:

- Bu alanda özel teşvik uygulaması yapacağız. Burayı Türkiye açısından yüksek teknoloji üretebilen, katma değer yaratabilen bir sanayiye kavuşturmak istiyoruz.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arzına onay çıkan Sivas merkezli Net Global’in Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Berk Kuter, sohbet toplantısında Demirağ OSB’de vagon yatırımına girdiklerini bildirince, 2019 yılını anımsadım. Net Global’in Net Rail adıyla Demirağ OSB’de vagon üretimine başlayacak olmaları üzerine Sivas Sanayi ve Ticaret Odası’nın söz konusu OSB ile ilgili çalışmaları aklıma geldi.

Haydar Aydın’a ailenin ilk iş hayatına girdiği günleri sorduk, “halka arz konusuyla karışmasın” diye kısa bilgi vermekle yetindi:

- Ailemizin iş hayatına ilk girişi inşaat sektörü. Babam Mevlut Aydın müteahhit. Yalova’da 1999 Gölcük depreminde yıkılmayan nadir konutlar arasında yer alan siteyi inşa etmişti. Ben de Net Global’den ayrı işi olarak inşaat sektöründeyim. Halka arzla ilgisi yok o şirketin.

Ailenin sanayi tarafının öyküsüne Berk Kuter girdi:

- Net Global’in üretim hikayesi 2004 yılında yüksek yoğunluklu plastik boru ile başlıyor. Bu işte Haydar ve Ünal Aydın kardeşler ile amcaları Sami Aydın ortak. Sami Bey, Sivas’ta iki dönem Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Berk Kuter, 2004 yılında Sivas’ta çıkılan yüksek yoğunluklu boru üretimiyle çıkılan yolda önemli adımlar atıldığını belirtti:

- Bugün farklı sanayi alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi çözümleri ve güçlü markalarıyla global ekonomide değer yaratan bir yapıya dönüştü. Şirketimizin 12 aylık cirosu 2.3 milyar lirayı buldu. Bu yılın ilk 6 aylık cirosu 1.03 milyar lira.

Boru üretimiyle ilgili detay aktardı:

- Boru üretimiyle çıktığımız bu süreçte bugün temiz su altyapılarından topraksız tarıma, yeşil enerjiden sürdürülebilir teknolojilere uzanan geniş bir ekosistem oluşturduk.

Haydar Aydın’a sorduk, Net Global yelpazesi altındaki şirketlerini sıraladı:

Net Bor, Net Lab, Net Enerji, Net Green, Net Rail…

Berk Kuter, aile ve şirketlerle ilgili kısa bilgiden sonra halka arz konusuna geçti:

- Halka arzımızı yalnızca finansal bir kaynak yaratma aracı olarak değil, Net Global’in büyüme vizyonunu daha ileri taşıyacak stratejik bir adım olarak görüyoruz.

Kaynağın kullanımıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

- Halka arzdan sağlanacak kaynakla kurumsal yapıyı daha güçlendirmeyi ve stratejik yatırım alanlarımızın başında gelen vagon üretimi başta olmak üzere yeni yatırımları hızlandırmayı hedefliyoruz. Global ölçekte büyüme potansiyelini daha ileri taşımayı amaçlıyoruz.

Tacirler Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından yönetilen halka arzda talep toplamanın 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştiğini vurguladı:

- Halka açıklık oranımızı yüzde 28 olarak belirledik. Halka arz büyüklüğünün 2 milyar 233 milyon lira olmasını bekliyoruz. Halka arzdan sağlanacak kaynak yatırımların yanı sıra şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesinde kullanılacak.

Halka arzdan sağlanacak kaynağın kullanımıyla ilgili dağlımı şöyle ortaya koydu:

Halka arzdan sağlanacak kaynağın yüzde 15-25’ini mevcut yatırımlarımızda kapasite artışı ve “koruge boru” üretim hattı kurulması için kullanacağız.

“koruge boru” Diğer yüzde 20-30’luk bölümü Sivas Demirağ OSB2deki vagon fabrikamızın inşaatının tamamlanmasına, makine-ekipman yatırımlarının finansmanına ayıracağız.

Yine yüzde 25-35’i işletme sermayesi ihtiyacımızın karşılanmasında değerlendirilecek.

Kalan yüzde 20-30’luk kısmı ise finansal yapımızın daha dengeli ve güçlü hale getirilmesi için kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması amacıyla değerlendireceğiz.

Halka arz başvurusu sonrasında SPK’daki bekleme süresiyle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- SPK, halka arzda öncelik kriterlerini yeni açıkladı. Onlardan biri de, “Son 5 yılda merkezin veya gelirin yüzde 50’sinden fazlasının sağlandığı ilde borsada işlem görecek ilk şirket olunması”. Net Global, Sivas’ın halka arz olan ilk şirketi. Bizim izin bu vesileyle hızlandı.

Babadan inşaatçı olan Haydar ve Ünal Aydın kardeşler ile amcaları Sami Aydın’ın plastik boru üretimi ile çıktıkları sanayi yolculuğu 22 yılda vagon üretimiyle birlikte halka arza da uzandı…

Net Global’in halka arz sonrası büyüme çıtasını daha yukarı taşıyacağı anlaşılıyor…

Almanya’da bir firmanın 88 bin, Türkiye’nin 18 bin vagonu var, bu işin önü açık

NET Global Yönetim Kurulu Üyesi Berk Kuter, grubun vagon üretimine yönelmesinin temel nedenlerini anlatmaya şöyle başladı:

- Bu alana yönelmemizin temelinde Türkiye’de demiryolu taşımacılığının stratejik bir sektör olarak konumlandırılması ve sektörde beklenen büyüme önemli rol oynadı.

12’nci Kalkınma Planına işaret etti:

- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12’nci Kalkınma Planı kapsamında demiryolu taşımacılığı ülke açısından öncelikli alanlardan biri olarak belirlendi.

Çin’den Avrupa’ya uzanması planlanan “Orta Koriddor” projesi üzerinde durdu:

- Ayrıca Irak’ın FAV Limanı’ndan başlayarak Anadolu’ya ulaşması öngörülen “Kalkınma Yolu Projesi” gibi uluslararası lojistik koridorlarının hayata geçirilmesi ile demiryolu ve intermodal taşımacılık faaliyetlerinin artması bekleniyor.

Modern bir “Hicaz Demir Yolu” projesinin de inşasının gündemde olduğunu kaydetti:

- Türkiye, Suriye ve Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları arasında imzalanan mutabakatla ilk adımı atılan proje kapsamında, öncelikle Türkiye’deki mevcut demiryolu ağının Halep’e kadar uzatılması ve Suriye’de eksik 30 kilometrelik hat üstyapısının tamamlanması planlanıyor.

Sivas’ın vagon üretimindeki rolünü anımsattı:

- Sivas’ın Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana gerek Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) gerekse özel sektör kuruluşları aracılığıyla demiryolu araçları üretimi alanında gelişmiş ekosisteme sahip olması da bu yatırımı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Vagon üretimini şirket açısından stratejik alan gördüklerini vurguladı:

- Bu kapsamda ‘Netrail’ markasıyla 200 bin metrekare arsa üzerinde 50 bin metrekarelik alanda AB standartlarında yüzde 100 yerli tasarım ve çok büyük yerlilik oranıyla çeşitli tiplerde yük vagonları ve alt komponentleri üretmeyi hedefliyoruz.

Yatırımlar ilgili şu ayrıntıları verdi:

- Konteyner taşıma vagonu, sarnıç vagon ve boji üretimine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kuracağımız tesis kaynak ve üretim robotları, robotlu kumlama ve boya tesisleri, kalite kontrol laboratuvarı ve CNC tezgahları ile entegre bir üretim merkezi olacak.

Vagon fabrikasının 50 bin metrekare alana sahip ilk bölümünde inşaatın 31 Ekim 2026’da biteceğini bildirdi:

- Almanya’da sadece bir firmanın 88 bin vagonu var. Türkiye’de çoğu eski 18 bin vagon var. Yani, Türkiye’nin bu alanda çok ciddi açığı söz konusu. İlk iki yıl yılda 1500 vagon üreteceğiz. 100 bin metrekare kapalı alana ulaşınca 5 yılda yıllık üretim 3 bin adede çıkacak.

Yıldızeli’nden Avrupa’ya Domates ihraç ediyor

NET Global Yönetim Kurulu Üyesi Berk Kuter, grubun Yıldızeli’nde “Net Green” adıyla 38 dönümlük kapalı alanda, jeotermal ile ısıtılan serada domates yetiştirdiğini bildirdi:

- Yıllık 1900 ton kapasitemiz var. 11 ay hasat yapılıyor. Domateslerin tamamını yurtdışına gönderiyoruz. Sivas’tan Hollanda, İngiltere ve Almanya’ya ihraç ediyoruz.

Seradaki verimle ilgili şu örneği verdi:

- Topraklı tarımda bir fideden 4 kilogram domates alınırken bizim topraksız tarım yaptığımız serada bir fideden 20 kilogram ürün alabiliyoruz.