‘Polyester Cipsi’ Merinos’u katlayacak, ‘yapay zeka’ desteği ile 1 milyar doları yakalayacak

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ERDEMOĞLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun davetiyle bir grup meslektaşımla Merinos tesislerini gezmek üzere Gaziantep’e giderken Aralık 2024’teki tur sırasında aldığım notlara dayanan yazıma baktım:

ABD’deki her 4 parça, Avrupa’daki her 3 parça halıdan biri bizim ürünümüz…

Aralık 2024’te önce Erdemoğlu Holding bünyesindeki Sasa’yı, yeni yatırımlarını gezip, sonra Gaziantep’e Merinos tesislerine geçmiştik.

Aralık 2024’teki tur sırasında bize rehberlik yapan ve o dönem Merinos Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Erdemoğlu, Merinos Halı’nın ulaştığı noktayı şu verilerle anlatmıştı:

Bu OSB’de yandaki tesisimizle birlikte 700 bin metrekareyi aşkın bölümü kapalı, 900 bin metrekarelik alana sahibiz.

Yıllık 40 milyon metrekare makine halısı üretiyoruz. Bu, ortalama 4’er metrekareden 10 milyon adet halı anlamına geliyor.

90 ülkeye ihracatımız var. ABD ve Avrupa’daki ünlü zincirlere, hem Merinos hem de kendi markalarıyla üretim yapıyoruz.

O dönem Merinos Halı’da Yönetim Kurulu Başkanı olan İbrahim Erdemoğlu, iddiasını şöyle ortaya koymuştu:

Üretim tesislerimizin büyüklüğü ile dünyada bir numarayız. Parça makine halısında dünyadaki payımız tek başımıza yüzde 7’yi buluyor.

Makine halısında Çinliler bizimle rekabet edemiyor. Çünkü, biz daha verimli üretim yapıyoruz.

Merinos’un 2024 yılını 530 milyon dolar ciro ile kapatmasını bekliyoruz. Bunun 480 milyon dolarlık bölümü ihracattan sağlanacak.

Gaziantep’e giderken İbrahim Erdemoğlu’na Sasa Yönetim Kurulu Üyesi Prof. İbrahim Turhan ve Berlin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, yapay zeka uzmanı, Sasa Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Şahin Albayrak eşlik etti.

Merinos’un idari binasında bizi Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdemoğlu, Başkanvekili Ali Erdemoğlu, Genel Müdürü Ali Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şeker, Erdemoğlu Holding Kurumsal İletişim Müdürü Güler Eruğur ile dışarıdan iletişim danışmanlığı hizmeti veren Momentum’un kurucusu Mehmet Ali Ergün karşıladı.

İbrahim Erdemoğlu, söze grubun kısa tarihçesinden girdi, 1955 yılına uzandı:

Rahmetli babam, “Besni’li Bilge” Mehmet Erdemoğlu, 1955 yılına kadar 6 yıl dokuma işçiliği yapmış. Motorlu tezgahlar çıkınca çerçiliğe başlamış. Gaziantep’ten aldığı havlu, pike, kilimi farklı illeri dolaşarak satmış. Bu işi de 11 yıl sürmüş.

1970’te Gaziantep’te iki kilim tezgahı ile üretime girişmiş. 1983’te halı tezgahı ile üretime geçmişti. 1991’de ilk fabrika derken 2004 yılında şu anda bulunduğumuz OSB’ye taşındık.

Merinos’un büyümesinin tesadüfi olmadığını, yıllardır uyguladıkları strateji sayesinde gerçekleştiğini belirtip, şu kronolojiyi çizdi:

Babam tek tezgahla üretime başladığında yıllık ciro 250 bin dolardı.

1993 yılında Merinos’un cirosu 3 milyon dolara çıktı.

2003 yılında ciro 10’a katlandı, 30 milyon dolar oldu.

2013 yılında grup ciromuz 300 milyon doları yakaladı.

2023 yılında grup ciromuz 3 milyar dolara ulaştı.

Mevcut grup cirosunu merak ettik, Erdemoğlu Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Erdemoğlu yanıtladı:

- 2026 yılı grup ciromuzun 5 milyar dolar olacağını öngörüyoruz.

İbrahim Erdemoğlu, başarının en önemli unsurlarından birincisinin ailedeki birlik-beraberlik olduğunun altını çizdi:

- İkinci unsur da 1990 yılından itibaren aile anayasamıza uygun hareket etmemiz. Aile anayasamıza göre, şirketlerimizin toplam kârının en fazla yüzde 10’unu şahıslar harcayabilir. Maaşlar da bunun içinde. Yüzde 90’ı da yatırıma gider.

Ardından ekledi:

- Bana göre en önemli konulardan biri bu. Çünkü, kazandığımız parayı tekrar işe yatırdık.

Merinos’un güçlü nakit üreten bir yapı olduğunu irdeledi:

- Bunun en somut örneği, Sasa’nın satın alınmasıdır. Merinos’un oluşturduğu nakit gücüyle finanse edilmiştir. Bugün herkes Sasa’ya bakıyor ama ana köken Merinos’tur.

Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdemoğlu, tesisleri gezerken inşaatı tamamlanmak üzere olan “polyester cipsi” tesisini gösterdi:

- Merinos bir halı şirketinden daha fazlasıdır. Halıyla başladık ama entegre tesise dönüştü. Halının ipliğini, boyasını da kendisi üretiyor. İpliğin hammaddesi “polyester cipsi”ni de 1 Ekim 2026’dan itibaren burada üreteceğiz. Bu tesise 270 milyon dolar yatırım yaptık.

Mehmet Erdemoğlu, bu yatırımı şöyle tanımladı:

- Yıllık üretimi 330 bin ton olacak “polyester cipsi” tesisi, Merinos’a bir Merinos eklemek gibi olacak. Yıllık cirosunun 400 milyon dolar olmasını bekliyoruz. Merinos’un cirosunun da yakın dönemde 1 milyar doları bulabileceğini öngörüyoruz.

Tesisi birlikte gezdiğimiz Berlin Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yapay zeka uzmanı Prof. Şahin Albayrak’ı işaret etti:

- Berlin Teknik Üniversitesi bünyesindeki ZEKI (Center for Tangible AI and Digitalization) ile stratejik işbirliği başlattık. Amacımız yapay zekayı tasarım ve üretim süreçlerimize entegre ederek sektörümüzde yeni bir dönüşüm başlatmak.

Mehmet Erdemoğlu’na Aralık 2024’teki tesis gezimiz sırasındaki sohbetten Merinos’u halka açma niyetlerini anımsattık, yanıtladı:

- Halka arz niyeti çerçevesinde Dinarsu’yu Merinos’la birleştirdik. Dinarsu marka olarak devam ediyor.

Borsa İstanbul’un önceki Başkanlarından olan Prof. İbrahim Turhan araya girdi:

- Aslında Merinos, 30 Haziran 2026 finansallarıyla halka arza hazır. SPK’ya henüz başvuru yapılmış değil. En uygun zamanda SPK’ya başvuru yapılacak.

Merinos’un mevcut cirosunu öğrenmek istedik, Mehmet Erdemoğlu aktardı:

- 2025 yılını 472 milyon dolar ciro ile kapattık. Bu yılın ilk 7 ayında ciromuz 270 milyon dolar oldu. Bunun 245 milyon doları ihracattan geldi. Bu yıl ciromuz 500 milyon doları aşabilir.

“Besni’li Bilge”nin 1970’te iki kilim tezgahıyla başladığı üretim serüveni Merinos Halı’yı 56 yılda dünya devine dönüştürdü…

Erdemoğlu Ailesi, Merinos Halı’yı global oyunculuğuna yakışır bir modelle halka arz için kolları sıvıyor…

Halka arzda en az yüzde 50 pay yabancıya satılacak, sermaye girişi sağlanacak

MERİNOS Halı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdemoğlu, halka arza hazırlık çalışmaları çerçevesinde Prof. İbrahim Turhan ve oluşturdukları ekiple birlikte Londra ve New York’ta “road show”a (tanıtım turu) çıktıklarını belirtti:

- Road show sırasında yabancı yatırımcılara şu mesajı verdik: “Merinos bir halı şirketinden daha fazlasıdır. Normalde sektörümüzde FAVÖK (faiz, vergi, amortisman öncesi kâr) yüzde 10-12 arasında değişirken Merinos’ta yüzde 20 civarında.”

Prof. İbrahim Turhan, Merinos Halı’nın son yılların ilk uluslararası halka arzı olacağını bildirdi:

- Hatırladığım, en son uluslararası halka arzı 2017 yılında Mavi yaptı. Uluslararası halka arzda, halka açılan hisselerin en az yarısının yabancı yatırımcılara ayrılması gerekiyor.

Prof. Turhan, SPK’ya başvuru sırasında halka arz edilen hisselerin en az yarısının yabancılara satılacağı konusunun kayıtlara gireceğini vurguladı:

- Henüz kesin olmamakla birlikte Merinos’un yüzde 20-30’u halka arz edilecek. Bu hisselerin 3’te 2’sinin yabancı yatırımcılara satışı söz konusu olacak. Yani, bu halka arzla ülkemize önemli bir yabancı sermaye girişi sağlamış olacağız.

Merinos’un piyasa değerini sorduk, Prof. Turhan şu yanıtı verdi:

- SPK’ya başvuru yapılmadan bir değer telaffuz edemeyiz. Ancak, son yılların en büyük halka arzlarından biri olacağını söyleyebiliriz.

Halka arzın yapısını merak ettik, Prof. Turhan anlattı:

- Halka arzın en az yarısının sermaye artırımı şeklinde planlanması söz konusu olacak. Elbette bir miktar ortak satışı da gerçekleşecek.

Halka arzdan sağlanacak kaynağın nasıl kullanılacağını da şöyle açtı:

- Halka arzdan sağlanacak kaynağın bir kısmı Sasa’nın sermaye tabanını desteklemek için kullanılacak. Sasa, borçluluk açısından rahatlayacak.

Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdemoğlu, halka arz gelirlerinin değerlendirilmesiyle ilgili şu mesajı verdi:

- Teknik olarak halka arz gelirlerinin iki temel kullanım alanı bulunuyor. Birincisi yatırımların finansmanı ve ilgili yükümlülüklerin dengelenmesi, ikincisi grup şirketlerinin sermaye yapısının güçlendirilmesi olacak.

Merinos’u bugün sıfırdan kurmaya kalksanız yatırım 3 milyar doları bulur

ERDEMOĞLU Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Merinos Yönetim Kurulu Başkanvekili İbrahim Erdemoğlu, Merinos’un üretim yaptığı alanları sıraladı:

Gaziantep’te 700 bin metrekareyi aşan kapalı alanımız var.

Çerkezköy’de (Tekirdağ) 150 bin metrekarelik kapalı alana sahibiz.

Ayrıca Besni’de (Adıyaman) de 100 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapıyoruz.

Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdemoğlu, bu noktada Erdemoğlu Holding’in toplam üretim alanlarının büyüklüğünü paylaştı:

- Sasa dahil kapalı üretim alanlarımızın toplamı 2.4 milyon metrekareyi buluyor.

Mehmet Erdemoğlu, Merinos’un entegre yapısı üzerinde durdu:

- Merinos, üretimdeki kritik bileşenleri kendisi üretiyor. Bu yapı, maliyet avantajı, tedarik güvenliği, hız, özellikle kriz dönemlerinde yüksek esneklik sağlıyor.

Merinos’un rakipleri karşısında avantajlarını ortaya koydu:

- Sektörün en yüksek üretim kapasitesi bizde. En yakın rakibimizin 3 katı kapasiteye sahibiz. Tam entegre üretim yapısı, dünyanın en güçlü müşterileriyle uzun yıllara dayanan ilişki.

Yıllık 80 milyon metrekarelik üretim kapasitesine sahip olduklarını vurguladı:

- 100’ü aşkın ülkeye ihracatımız var. Ciromuzun yüzde 92’si ihracattan sağlanıyor.

İhracatla ilgili şu stratejilerine dikkat çekti:

- Bugün ilk 10 müşterimizin toplam ihracattaki payı yüzde 46’dır. En büyük müşterimizin tek başına payı yüzde 10-12 dolayındadır. Hiçbir müşteriye aşırı bağımlı olmamaya özen gösteriyoruz.

Bu noktada Merinos’un toplam yatırım büyüklüğünü merak ettik, İbrahim Erdemoğlu geçmiş dönem rakamlarıyla 1 milyar doların üzerinde olabileceğini belirtti.

Sohbet sırasında Aralık 2024’te İbrahim Erdemoğlu’nun benzer soruya verdiği yanıta baktım:

- Merinos’un varlık değeri 2 milyar dolar seviyesinde. Ancak, şirketle ilgili henüz resmi değerleme yaptırmış değiliz.

Prof. İbrahim Turhan araya girdi:

- Merinos’un bugünkü haliyle sıfırdan kurulmasının yatırım değeri 3 milyar doları bulur.