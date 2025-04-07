Portakal Çiçeği 1.5 milyon kişiyi buluşturdu, 5 milyar lirayı aşan ‘etki’ yarattı

Toyota Türkiye’nin iletişim danışmanı Message İletişim’in Kurucusu Taçnur Atasir Aydın, 20 gün önce Toyota Türkiye CEO’su, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Komite Başkanı Ali Haydar Bozkurt adına aradı:

Bu yıl 13’üncü kez, “Nisan’da Adana’da” Yani, “13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”na bekliyoruz.

Davete uydum, kalabalık bir grup meslektaşımla “Portakallı Lezzetler Yarışması”nı izledik, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adanalı sanatçılarla birlikte karnaval kortejine katıldık. 150 bini Adana dışından kente gidenler olmak üzere 1.5 milyon kişinin ekonomide ve siyasetteki sıkıntılı gündeme rağmen yaşadığı karnaval coşkusuna eşlik ettik.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçen yıldan itibaren “Kültür Yolu Festivali” ile bütünleştirmesinin “Portakal Çiçeği Karnavalı”na katılımı ve ilgiyi artırdığını gördük. Nitekim, 5 Nisan 2025 sabahı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşker ve Ali Haydar Bozkurt’un da katıldığı Adana Müze Kompleksi’nde gerçekleşen törenle, “Türkiye Kültür Yolu Festivali”nin 2025 takvimi Adana’dan başlatılmış oldu.

Ali Haydar Bozkurt başkanlığındaki komite, bu yıl “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” için “Dünya Çocukları” temasını benimsedi. Kortejin “kostümlü geçiş” bölümüne bu yıl Rusya, Ukrayna ve Japonya’dan da katılım sağlandı.

13 yıl önce “Portakal Çiçeği Karnavalı”nın hayata geçmesine öncülük eden Ali Haydar Bozkurt, Komite Başkanı olarak bu yıl da şu mesajı verdi:

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak adına çok önemli bir misyon üstlendi. Yine 100 binlerce insan bu güzel kentte buluştu ve Karnavalın tadını çıkardı.

Karnavalın yalnızca bir eğlence etkinliği olmadığını vurguladı:

Aynı zamanda kültür ve sanat dünyamıza katkı sunan bir etkinliktir. Karnaval, halkımızındır. Geçen yıl kent ekonomisine etkisi 5 milyar lirayı bulmuştu. Karnavalımızın her yıl çok daha fazla yerli ve yabancı turisti Adana’ya çektiğini görüyoruz.

13 Nisan 2025’te sona erecek Karnaval ve Festivale bu yıl katılımın daha yüksek olduğunu kaydetti:

Tam kapasiteyle hizmet veren oteller ile her tür konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, mağazalar, toptancılar, perakendeciler, bakkallar, marketler, kadın girişimciler, genç girişimciler ile birlikte her ölçekte esnafın rekor düzeyde gelir elde etmesini bekliyoruz.

“Nisan’da Adana’da” olmanın güzelliğinin altını bir kez daha çizdi:

Sadece bir hafta değil Nisan ayının tamamında Adana’nın gezilmeye değer olduğunu anlatacağız. Bu da her açıdan kentimize ve bölgemize olumlu dönüşler sağlayacaktır.

Vali Yavuz Selim Köşger, Adana’yı “festivallerin ve karnavalların şehri” olarak tanımladı:

Adana Kültür Yolu Festivali’nin 2’ncisi ile 13’üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı eş zamanlı gerçekleşiyor. Adana’da 5 duyuya hitap eden etkinlik yaşanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, 5 yıl önceye döndü:

Türkiye Kültür Yolu Festivali 5 yıl önce başladı ve her yıl büyük ilgi görüyor. Festivaller kapsamında 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken etkinlik dizisi gerçekleşiyor.

Ardından ekledi:

Yaşayan mirasımızı, gelenek ve kültürümüzü çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak için Kültür Yolu Festivali’ni büyük bir fırsat olarak görüyoruz.

Ali Haydar Bozkurt’un çocukluk ve gençlik yıllarına uzanan “portakal çiçeği” sevgisi, 13 yıl önce “Nisan’da Adana’da” sloganıyla adım adım “Uluslararası Karnaval”a dönüştü…

“Türkiye Kültür Yolu Festivali”nin Adana ayağı ile de bütünleşince, bir haftada kente 5 milyar lirayı da aşması beklenen ekonomik etki yaratabilen canlılığı tetikledi…

Jüriye plaket yerine depremzede çocuklara hamburger ikramı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkan Yardımcısı Tayyar Zaimoğlu, “Portakallı Lezzetler” yarışmasının jürisinde görev alan sanatçılar, gazeteciler ve gastronomları işaret etti:

Jüri üyelerine plaket verecektik. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Komitesi olarak plaketlere harcayacağımız parayla daha farklı bir iş yapmayı düşündük.

Hatay’da depremzede ailelerin önemli bir bölümünün hâlâ konteyner kentlerde barındıklarını anımsattı:

Plakete harcayacağımız kaynağı 7-8’e katlayıp, 23 Nisan 2025’te Hatay’daki konteyner kentlerden, Valiliğin göstereceği birinde çocuklara hamburger ikram etme kararı aldık.

Adana Ticaret Odası, Park Zirve Zaimoğlu, Onbaşılar Kebap, Sheraton Otel, Divan Otel ve Hilton Otel sponsorluğunda düzenlenen “Portakallı Lezzetler” yarışmasına 3 kategoride 15’er yarışmacı katıldı.

Tatlı-Pasta kategorisinde Ali Bayram Yegül,

18-30 yaş arası Sıcak-Soğuk yemek kategorisinde Eylül Yıldız,

Analı-Kızlı Adana yemekleri kategorisinde de Safiye Özgen birinci oldu.

birinci oldu. Ayrıca “Fatma Çıkla Özel Ödülleri” de Bedriye Yakın, Esra Karakaya ve Kardelen Sevindağ’a verildi.

Ferdi Tayfur’un hayatı ‘Sabahçı Kahvesi’ adlı enstalasyon sergisinde

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kurumsal İlişkiler Direktörü Canan Soysal, “Adana Kültür Yolu Festivali-2025” ile ilgili gönderdiği bilgi notunda Adana Müze Kompleksi’nde gerçekleşen sergilerden örnekler verdi:

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün “Misis’ten Yükselen Tarih” sergisi, bölgenin köklü geçmişini gözler önüne seriyor.

“Misis’ten Yükselen Tarih” Festival kapsamında İlhami Atalay’ın “Bahar Çiçekleri” sergisinin yanı sıra Cengiz Yatağan, Ertuğrul Ateş, Beste Alperat, Ozan Oganer, Quasimotho gibi sanatçılar ile çok sayıda sanatçının bir araya gelerek hazırladığı farklı disiplinlerden çok sayıda sergi gezilebilecek.

“Bahar Çiçekleri” Gökhan Doğan tarafından yapay zeka destekli “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri” eseri de Adana’da sanatseverlerle buluştu. Eser, “Göbeklitepe’den Günümüze Anadolu Medeniyetleri” ni konu alıyor.

“Seyyah: Anadolu Medeniyetleri” “Göbeklitepe’den Günümüze Anadolu Medeniyetleri” Refik Anadol’un dijital sergisi de festival kapsamındaki önemli etkinlikler arasında yer alıyor.

Pablo Picasso’nun eserlerinden oluşan “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisi de Adana Müze Kompleksi Tarım Müzesi’nde yer alıyor. Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan tamamı orijinal 50 eser sergileniyor.

Meslektaşım Celal Toprak’la birlikte Adana Müze Kompleksi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve Canan Soysal’la buluştuk.

Selim Terzi, Ferdi Tayfur’un hayatını konu alan sergiye işaret etti:

Geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan Adanalı sanatçımız Ferdi Tayfur’un hayatını konu alan “Sabahçı Kahvesi” adlı enstalasyon sergisi festival kapsamında Müze Kompleksi Eğitim Atölyesi’nde ziyarete açıldı.

Terzi, sergiyi birlikte gezerken anlattı:

Ferdi Tayfur’un orijinal giysileri, afiş ve plakları da bu sergide yer alıyor.

Sergi alanındaki bir noktaya dikkat çekti: