‘Portakal Çiçeği’ Adana’yı marka yaptı, ekonomik katkısı 8 milyar lirayı buldu

TOYOTA Türkiye’nin iletişim danışmanlığını yürüten Message İletişim’in Kurucusu Taçnur Atasir Aydın, Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un fikir önderliğinde hayata geçen “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın 14’üncüsü için aradığında geçen yılki yazımın başlığına baktım:

“Portakal Çiçeği” 1.5 milyon kişiyi buluşturdu, 5 milyar lirayı aşan “etki” yarattı…

Geçen Cuma akşam saatlerinde Adana’ya giderken, ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaşın 6’ncı haftasını tamamladığını düşündüm:

- Bugüne kadar 4 füze ülkemizdeki hava savunma sistemleri ile imha edildi. Füzelerin yönelebileceği adresler arasında İncirlik Üssü de var. Bu durum tedirginlik yaratıp, “Nisan’da Adana’da” çağrısına katılımı düşürür mü?

Geçen Cumartesi günü 17.00’de kortej geçişi için düzenlenmiş otobüslere geçince, “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” coşkusunun alabildiğine yaşandığını gördük. Servet Yıldırım ve Şeref Oğuz’la “Nisan’da Adana’da” çağrısına uyanların sayısını tahmin etmeye çalışırken, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram’ı aradım:

- Başkan, bu yıl “Portakal Çiçeği Karnavalı”na katılım nasıl?

Bayram, önceki yılları da dikkate alarak gözlemini paylaştı:

- 1 milyonu aştığını rahatlıkla söyleyebilirim… Türkiye’nin dört bir yanından Adana’mıza gelenler oldu. Almanya’dan, Fransa’dan gelenlere rastladım. Tur otobüsleri şehirde park yeri bulmakta zorlandı.

Bunun üzerine Ali Haydar Bozkurt’tan veri istedim:

- “Portakal Çiçeği Karnavalı”, 14’üncü yılında olduğuna göre artık bir etki analizi yapmış olmalısınız? Karnavalın Adana ekonomisine katkısı nedir?

Bozkurt, henüz toplu bir etki analizi yaptırılmadığını vurgulayıp, geçen yılki veriyi aktardı:

- Geçen yıl “Portakal Çiçeği Karnavalı”na 1.5 milyon kişi katıldı. Adana ekonomisine katkı 6.5 milyar lirayı buldu.

Bozkurt, “Portakal Çiçeği Karnavalı”nın artık markalaştığının altını çizdi:

- Karnaval günlerinde herkesin güven içinde, dostluk, kardeşlik ve birlik havasında eğlendiğini gördük. Karnaval ile halkımızın moral değerleri yükselirken, Adana’nın marka kent olma yolunda kazandığı ivmeye katkı sunuyor, imajı da yükseliyor.

“Portakal Çiçeği Karnavalı”nın yalnızca Adana’ya değil, ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sunduğuna işaret etti:

- Adana, Karnaval günlerinde ülkemizin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden insanları ağırlıyor. Adanalılar da misafirlere çok büyük ilgi gösteriyor.

“Portakal Çiçeği Karnavalı”nın esnafın moralini de yükselttiğini vurguladı:

- Bu ekonomik canlanma küçük esnaftan başladı ve tüm Adana’ya yayıldı. El işleri satan kadınlarımız, yeme içme sektöründeki insanlarımız yani kısacası ekonomiyi oluşturan her unsurda Karnaval ile birlikte büyük bir ekonomik canlanma yaşandı.

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Portakal Çiçeği Karnavalı”nın “Hadi Adana’ya gelin” davetine dönüştüğünün altını çizdi:

- Karnavalı çok büyük katkıları olan tüm kurumların birlikteliğiyle, el birliği ile yapıyoruz. Karnavalın tek gerçek sahibi Adana halkı. Karnavala sahip çıktılar. Acenteler organizasyonlarını yapıyor, 6 ay öncesinden detaylar belirleniyor.

Karnavalla ilgili hedefini ortaya koydu:

- Tüm bir aya yaygın olarak dünyanın her yerinden insanların geldiği ortam hayal ediyoruz. Yavaş yavaş da oraya doğru gidiyor.

“Portakal Çiçeği Karnavalı”nın bu yılki ekonomik etkisini Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram’a da sordum, zaman istedi:

- İlk günlerde hava durumu müsait değildi, Karnaval uzatıldı. Tamamlanınca hesaplarımızı yapabileceğiz.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç’a gözlemini sordum, şu değerlendirmeyi yaptı:

- Karnaval günlerinde oteller, restoranlar doluyor, esnafın işleri canlanıyor. Karnavalın Adana ekonomisine katkısı tartışılmaz.

“Portakal Çiçeği Karnavalı”na katılan ekonomi gazetecileri olarak temkinli hesapla tahmini katkıyı bulmaya çalıştık, geçen yılki 6.5 milyar liralık katkının enflasyon kadar arttığını düşündük. Ortaya 8 milyar liraya yakın bir rakam çıktı…

Adana, ‘zengin’ bir yaşam sunar

ADANA Valisi Mustafa Yavuz, “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

- Şehirlerin ruhu vardır. Adana’nın ruhu mertliktir, misafirperverliktir. Adana’nın ruhu gerçekten sıcaktır. Hem iklimiyle hem insanıyla coşkusuna coşku katan, sıcaklığına sıcaklık katan bir ruhu vardır.

Adana’nın bazı özelliklerini sıraladı:

Adana, bir gastronomi, lezzet şehridir.

Adana 24 saat yaşar, 24 saat yeme içmenin mümkün olduğu adeta zengin bir yaşam sunar.

Bu da şehir için bir zenginliktir.

Karnavalımız büyümeyi sürdürüyor

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör Geçer, “Portakal Çiçeği Karnavalı”nın bir etkinliğin çok ötesine geçtiğini vurguladı:

- Bizim için “Portakal Çiçeği Karnavalı”, şehrin kendisini dünyaya anlatmasıdır. Toros Dağları’nı, sahillerini, yaylalarını, Çukurova’yı, nehirlerini Türkiye’ye ve dünyaya ifade etmesidir.

Ardından ekledi:

- Adanalı müziğini, yemeğini, duasını, yüreğini koyar. Bu yüzden Türkiye’nin ilk ve tek sokak Karnavalı buradadır.

Adana’da ‘Kültür Yolu Festivali’ 7-15 Kasım’da yapılacak

GEÇEN Cuma akşamı Çukurova Havalimanı’ndan Adana’ya giderken, geçen yıl “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği “Kültür Yolu Festivali”nin birleştirildiğini anımsadım.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi’ye mesaj yazıp sordum:

- “Portakal Çiçeği Karnavalı” için Adana yolundayım. “Kültür Yolu Festivali” konusunda bir hareket göremedim. Neden?

Terzi yanıtladı:

- Bu sene Adana’da “Kültür Yolu Festivali” tek başına ilerleyecek. Böylece şehirde etkinlik sayısı da artmış olacak.

Bu yılki “Kültür Yolu Festivali” takviminin 25 Nisan 2026’da Şanlıurfa’dan başlayacağını belirtti:

- Adana’daki “Kültür Yolu Festivali”miz de 7-15 Kasım 2026’da gerçekleşecek.

Hammadde fiyatları anormal arttı ama sipariş sinyali geliyor

ADANA Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’a ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan, 6 haftayı geride bırakan savaşın kentteki üretime etkisini sordum, önce yatıştırıcı mesaj verdi:

- Çok sıkıntılı bir durum yok.

Sonra hammadde fiyatlarına işaret etti:

- Petrole dayalı ürünlerde hammadde fiyatlarında anormal artışlar oldu. Kontratları iptal edenler, fark isteyenler var. Yani, sözünden dönenler oldu.

Tedarik konusunda Türkiye’nin şansının artacağına ilişkin işaretler üzerinde durdu:

- Uzak Doğu’da tedarik zinciri bozuldu. Malları teslim edemeyecekler. Navlun ve sigorta çok arttı. İnşallah biz buradan üretim yapıp her türlü ürünü ihraç edeceğiz gibi görünüyor.

Kendi şirketinden de örnek verdi:

- Bizim şirkette ve farklı sektörlerden aldığım bilgilere göre Avrupalılar yavaş yavaş ülkemizden alım için temasa geçiyor. Devletin ihracatçıya destek verip rekabet gücünü toparlamasına yardımcı olması lazım.

Söz ihracatçıya destekten açılınca Hazine ve Maliye Bakanı’nın vergi indirimini gündemine aldığını anımsattım, şu yanıtı verdi:

- İhracatçının kârı mı var ki vergi ödesin. Kâr edemezken ihracatçıya vergi indiriminin bir faydası olmaz.

Adana’dan Hatay’a 10 bin liraya giden TIR 25 bin lira istiyor

ADANA Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram’a da savaşın kentteki ticarete etkisini sordum, “Portakal Çiçeği Karnavalı” haricindeki dönem için şu yanıtı verdi:

- İşler çok kötü…

Yaşadıkları sıkıntıya navlun fiyatlarından örnek verdi:

- Adana’dan Hatay’a 10 bin liraya giden TIR, fiyatını 25 bin liraya çıkardı. Varın gerisini siz düşünün.

TÜROFED ve TÜRYİD Yönetim Kurulu Üyesi, ÇUKTOB Başkanı, Onbaşılar Kebap ve Park Zirve Zaimoğlu’nun patronu Tayyar Zaimoğlu’na aynı soruyu yönelttim, dert yandı:

- Biz genelde personel maaşlarını aybaşını sektirmeden öderiz. Ancak, ülkemizde ekonomik sıkıntı uzun sürünce maaşları zamanında ödeyemez noktaya doğru geldik.