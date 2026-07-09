Portföyüne alan fon sayısı 36 fiyattaki artış devam edecek mi?

BIST 100 Endeksi’nde özsermaye kârlılığı %2’yi, aktif kârlılığı %1’i aşan 29 şirketin yer aldığı tablo yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gösterişli oranlar ilgi çekse de her yüksek oranın şirketin kasasını dolduran gerçek bir nakit akışı anlamına gelmeyeceğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Yatırımcılar, şirketlerin özsermayelerini ve yatırılan sermayeyi yüksek oranlarda kâra dönüştürmesini ilgiyle takip eder. Katılımevim veya Ral Yatırım Holding gibi firmalar, tablonun üst sırasında yer alırken faaliyetlerini hayli kârlı yürüttükleri mesajını veriyor. Ancak sadece bu oranlara bakarak hareket etmek yanılgıya götürebilir. Tablodaki 29 şirketi incelerken oluşan kârın ne kadarının sürdürülebilir operasyonlardan geldiğini araştırmak gerekir. Kâr marjları enfl asyonist dönemlerde geçici değerlemelerle veya stok kârlarıyla şişebilir. Hissenin fiyatı ile yetinmeyip bilançonun satır aralarını da okumayı unutmamalı.

İkisinin özsermaye kârlılığı yüksek

İlk çeyrek verilere göre %35,80 özsermaye kârlılığına sahip olan Katılımevim, listenin ilk sırasında yer alıyor. Finansman gelirini %40 büyüten şirket, dönem sonunda %203 artışla kârını 3,36 milyar TL’ye çıkardı. Güçlü performansı ilgiyi canlı tutuyor. Pozisyon alan fon sayısı 30’dan 36’ya çıkarken fiyatı yılbaşından bu yana yükseliyor. Özsermaye kârlılığı %20,47 ile sıralamada ikinci gelen Ral Yatırım Holding, yılın ilk çeyreğinde %286’lık gelir sağladı. Esas faaliyet kârını %59 düşürerek 100,2 milyon TL’ye geriletse de dönem sonunda kârını %145 artırarak 1,2 milyar TL’ye çıkardı. Gerçekleşen artışta gayrimenkul değer artışı ve hisse devrinden sağlanan kâr etkili oldu.

Listeye sondan girdi

Aksa Kimya, %2,25 özsermaye kârlılığı ile sıralamaya sondan girdi. Haziranda iki büyük ortağın zaman zaman gerçekleştirdiği alımlar dikkat çekti. Bu alımlar hisseyi desteklerken fiyatı Kasım 2025’te test ettiği 12 TL bölgesine çıkmasını sağladı. Üç aylık dönem sonunda kârını %133 büyüttü. Bunda net parasal pozisyon kazancı etkili oldu.

ZEYNEP'E SOR

NET SERMAYE Mİ, BRÜT SERMAYE Mİ?

Net sermaye; analiz, kriz kalkanı, temettü işareti, yatırım bütçesi, koruma. Daraltılmış vizyon, yanılgı, fırsat maliyeti, tahsilat riski, atıl kaynak.

Brüt sermaye; operasyonel hacim, potansiyel, hakimiyet, büyüme algısı, esnek faaliyet. Borç körlüğü, likidite tuzağı, yanılgı, temerrüt riski, stok yükü.

Faaliyette bulunduğu mağazayı satın alarak düzenli kira giderinden kurtulacak

Kütahya Porselen’in kiracı olduğu mağazayı satın alması ne gibi avantaj sağlayacak? ● Kamil Tuğ

Kamil, Kütahya Porselen, İstanbul Mahmutbey’de kiracı statüsünde kullandığı 1300 metrekarelik showroomu 247 milyon TL bedelle satın alarak kendi mülküne dönüştürdü. İlişkili taraf olan NG Lojistik’ten vadeli koşullarla gerçekleştirilen bu alımın şirkete en büyük katkısı, sürekli devam eden kira gideri yükünden tamamen kurtulması olacak. Düzenli kira ödemelerinin son bulması şirketin nakit akışını rahatlatacaktır. Ayrıca, 247 milyon TL değerindeki iş yeri bilançosuna maddi duran varlık olarak eklendiği için firmanın aktif büyüklüğü de güçlenecek.

Kapatılan tesisinin satışlar içindeki payı düşük olduğundan etkisi sınırlı olacak

Limak’ın hazır beton tesisini kapatması gelirlerini ne düzeyde geriletirecek? ● Metin Kurtuluş

Metin, Limak Doğu Anadolu Çimento’nun Başpınar Hazır Beton Tesisi’ni kapatmasının toplam gelirlerinde ciddi bir düşüşe yol açmayacağı söylenebilir. Tesisin 2025 yılındaki toplam üretim içindeki payı %1, satış hasılatı içindeki payı da yalnızca %2,1 seviyesinde bulunuyor. Limak, bu kararı küçülmekten ziyade, üretim portföyünü optimize etmek ve kaynakları verimli kullanmak amacıyla aldığını duyurdu. Çalışanlar ise tazminat yükü doğmadan ana şirkete geçti. Ana faaliyet çimento üretimi olağan seyrinde devam ettiğinden bilançoda kayıp beklenmemeli.

YATIRIM FONLARI

KSR sürdürülebilirlik katılım fonu küresel yaklaşımla yıllık %44 kazandırdı

Kuveyt Türk Portföy idaresindeki Sürdürülebilirlik Katılım Fonu (KSR), dalgalı bir seyir izlemekle birlikte Nisan 2025’ten bu yana yükselen ivmesiyle öne çıkıyor. Mayısta 4,95 TL seviyesini test ederken sonrasında yataya döndü. Haziranda hacmi daralırken temmuzun ikinci haftası büyüklüğü 239,4 milyon TL’ye indi. Son iki ayda nakit çıkışı yaşanıyor. Temmuzda 10,2 milyon TL para çıktı. Yatırımcı sayısı 3.809 kişiye inerken zayıf eğilim öne çıkıyor. Temel stratejisi, varlıklarını katılım esaslarına uygun sürdürülebilirlik temalı hisselerde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %55,16’sı yabancı hisse ve %29,42’si yerli hisseden oluşuyor. Çevresel hassasiyetle katılım ilkelerini arayan yatırımcıya hitap ediyor. Son bir yılda %44,2 getiriyle endeksin %41,1’lik çıkışının üzerinde duruyor.

TAHVİL

Coca-Cola İçecek, piyasadan TLREF - %6 faizle 4 milyar TL borçlandı

Coca-Cola İçecek, nitelikli yatırımcılara yönelik 07.07.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 4.000.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF’in %6 altında bir düzeyde bulunuyor. 90 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 05.10.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 7 Temmuz itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Coca-Cola İçecek’in vereceği faiz oranı TLREF’in%6 aşağısında yer alıyor. Finansman bonosu, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında firma için oldukça uygun bir alternatif olarak değerlendirilmeli. Gerçekleştirilen ihraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılarken, piyasada TRFCOLAE2612 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Bizim Mağazaları mayıstaki atağın ardından gerilerken fonların payı azalıyor

Bizim Mağazaları’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %6,94 ile toplamda 8,47 bin lot azalarak 113,49 bine indi. Hisseyi bulunduran iki fonun sayısında değişiklik olmadı. PSH fonu 8.470 lot ile en fazla satışı yaparken alım yönlü işlem yapan fon bulunmuyor. Bizim Mağazaları hakkında bugüne kadar 3 aracı kurum öneride bulundu. Model portföyüne alan kurum ise bulunmuyor. En yüksek hedef önerisini Ata Yatırım 38,00 TL ile verdi. En düşük öneri 34 TL ile Vakıf Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ

Makina ve teçhizat alımını içeren yatırımı için bakanlıktan teşvik belgesi aldı

Trabzon Liman İşletmeciliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırım teşvik belgesi aldı. Yerli makina ve teçhizat alımlarını içeren toplam 249,8 milyon TL tutarındaki yatırım kapsamında; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi ve iki yıl süreli SGK işveren hissesi desteği gibi unsurlardan faydalanılacak. Şirket, geçekleştirmeyi hedefl ediği liman altyapısını güçlendirecek maliyetli yatırım hamlesini devlet desteğiyle güvence altına almış oldu. Makine ve teçhizat yenileme yatırımını devlet teşviğiyle finanse etmek özkaynağı koruyan bir yoldur.

ALTINAY SAVUNMA

Hem doğrudan hem de iştirakleri üzerinden ihracat bağlantıları geçekleştirdi

Altınay Savunma, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla askeri ve sivil pazarlara yönelik önemli siparişler aldı. Şirketin %100 bağlı ortaklığı Dasal Havacılık, sürü yetenekli insansız hava aracı teknolojileri için 580 bin dolar; Taac Havacılık, kritik havacılık ekipmanları tedariki için 13,2 milyon dolar tutarında yurt dışı bağlantısı gerçekleştirdi. Diğer taraftan kara araçlarına yönelik kritik bileşen üretim sistemleri kapsamında bir yurt dışı müşteriyle 1,54 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı. Şirketin yılbaşından bu yana aldığı işler yıllık gelirinin %62’sini geçti.

GÖKNUR GIDA

Yatırıma giderek Afyonkarahisar’daki soğuk depolama kapasitesini genişletecek

Göknur Gıda, Afyonkarahisar’daki üretim kampüsünde artan depolama ihtiyacını karşılamak amacıyla 6.840 metrekare kapalı alana sahip ilave soğuk hava deposu yatırımına gidiyor. Tamamı şirketin özkaynaklarıyla finanse edilecek olan 342,5 milyon TL bütçeli yatırımın eylülde tamamlanması planlanıyor. Alınan yatırım teşviği kapsamında vergi indirimi ve KDV istisnası gibi desteklerden yararlanacak olan projeyle, şirketin mevcut 2.000 ton olan soğuk hava depolama kapasitesi 15.000 tona yükselecek. Şirket kaliteyi bozmadan daha fazla ürünü uzun süre muhafaza edebilecek.