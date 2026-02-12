Pozitif ayrım var ama kadın halâ geride

Küresel çapta kadın ile erkek arasındaki gelir farkı %20. Ekonomik faaliyetlere katılımda eşitliğin sağlanması için geçmesi gereken süre; 202 yıl. Siyasette eşitlik için 107 yıl. Eşitliğe daha çok var

Rahmetli Duygu Asena’yı hatırlıyorum. Milliyet’te birlikte çalıştık ve uzun yıllar en çok satan kitaplar arasında yer alan “Kadının Adı Yok” adlı eserinde, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine net bir şekilde işaret etmiş ve bu sayede konuyu kitlelerin gündemine getirmişti. Nur içinde yatsın Duygu Asena…

Duygu’nun kitabından esinlenerek diyorum ki; “kadının tadı yok.” Aradan geçen çeyrek yüzyıldan fazla zaman içinde cinsiyet eşitsizliğini gidermek yolunda fazla adım atamadık. Yine de durum, 90’lı yıllardan daha iyidir ancak alınacak daha nice uzun, meşakkatli yol; önümüzde durmaktadır.

KADINI DIŞARIDA BIRAKAN EKONOMİ GELİŞEMEZ

Ekonomide kadın erkek eşitliğine daha birkaç yüzyıl var. Üstelik bu, sadece ülkemizin değil; dünyanın gerçeği… 2000 Yılında Time dergisinin anketini hatırlıyorum; “En erken kaç yıl sonra kadın başkanınız olur?” sorusuna 50 yıl cevabı gelmişti. Oysa aynı ankette 10 yıl sonra zenci başkan cevabı verilirken…

Kadın erkek eşitsizliği, “pozitif ayrımcılığa” rağmen sürüyor. Pozitif veya negatif bu ayırımcı dilden de kurtulmak gerekiyor. Üstelik bu dili kullananlar, kadını en fazla tecrit etmek isteyenler… Aslında şunu savunmak daha insani; kadın ve erkek, ayrımcılığa gerek duyulmadan, fırsat-hayat eşitliğine gelmeli.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Kadına dair…

Yönetim kadrolarında kadın?

Hala çok düşük düzeyde ancak yıllara bağlı olarak gelişiyor. Hatta bunun için yönetim kurullarında kadın oranını arttırmak için “Yüzde 30 Derneği” dahi kuruldu. Kadın yönetiyorsa şirket batmıyor.

Siyaset kadrolarında kadın?

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi rakamlarına göre dünya parlamentolarında kadın oranı %25 düzeyinde. Türkiye’de durum; %20,1 ile dünya cinsiyet eşitliği sıralamasında 106’ncı sıradayız.

NOT

“ÇALIŞSIN” DEMEK İŞİN KOLAYI, ÇALIŞMA ŞARTLARI SAĞLANMALI

Kadın girişimciliğinde hayli yol aldık fakat gidilecek daha fersahlar var. Erkekler düz halı sahada oynarken, kadınlar yokuş yukarı top sürüyor. Ancak iyi haber şu; kadının üretime daha çok katılımıyla oyun sahası giderek düzleşiyor. . Kadının oyun sahasını daha da düzleştirmeliyiz ki ülke hızlı kalkınsın.

KADIN GİRİŞİM LÛGATI

Yüzde 30 derneği: Üst yönetimdeki kadın oranı bu düzeye erişince o şirket daha iyi yönetiliyor

Kadın girişimci: Ülkedeki her 9 girişimcinin yalnızca 1’i kadın ve daha fazla olması gerekiyor

Pozitif ayrımcılık: Eşitler arasında kadına öncelik vermek için düzenlenmiş ama çalışmayan söylem

Cinsiyet eşitliği: Üretimde olduğu kadar yönetimde ve ücret konusunda daha eşitlikçi davranma